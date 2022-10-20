美麗戰場｜李成昌「威爺」65歲曾捐骨髓救癌姊 老來得女鐵漢柔情

《美麗戰場》中飾演奸角威爺的李成昌現年65歲，演技出色。劇中他是鍾家琪（蔣家旻飾演）的金主，與她勾結，覬覦鍾家寶（陳瀅飾演）。現實中，他則是鐵漢柔情，曾為姊姊捐骨髓，姊弟情深，也是一個廿四孝的男人，照顧老婆女兒十分周到。