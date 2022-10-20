美麗戰場｜李成昌「威爺」65歲曾捐骨髓救癌姊 老來得女鐵漢柔情
《美麗戰場》65歲威爺眼神令人不寒而慄
《美麗戰場》中，威爺一直與鍾家琪勾結，是互惠互利的關係。為了幫助鍾家琪在《2006年香港小姐競選》中勝出，收買電視台監製Cat姐（樊亦敏飾演 ），指使她於競選中暗中協助鍾家琪，害鍾家寶，藉此威脅Cat姐，以隱瞞其老公欠下的債務。不少網民大讚李成昌的眼神令人恐懼，經常笑臉迎人，但出手狠辣，完全掌握到江湖人物的特徵，好戲過不少一線小生。
李成昌拒返政府工 不理家人意見決心入行
現年65歲的李成昌於香港演藝人協會專訪時，曾大爆入行心路歷程，指自己自小便充滿表演慾，卻被家人灌輸尋找穩定工作的價值觀：「老竇本身好想我入銀行或政府工呢啲鐵飯碗，但我本身好有表演慾，私下去考香港話劇團（前身為業餘話劇社）但衰咗，做咗銀行一年幾，見到TVB開藝員訓練班，瞞住佢哋考完一關又一關，最後1978年加入TVB第8期藝員訓練班。」
不過當時李成昌的爸爸剛剛接受完手術，即使獲取錄的李成昌都並不敢驚動長輩，最終亦都照向爸爸分享，竟然得到家人支持，正式展開演藝旅程。
曾為姊姊捐骨髓 拒絕3次挖角機會留TVB
李成昌入行43年，入行期間他的姊姊患上淋巴癌，李成昌主動捐骨髓給她，但很遺憾，姊姊仍是離開人世，可能這經歷令他更勤奮工作儲錢，為家人生活提供一份保障。
李成昌欲到內地發展
李成昌曾經有三次跳槽機會，例如香港電視等等，但為了「做生不如做熟」便留在TVB。不過留在同一地方這麼久的他亦坦言，希望來年計劃有些改變：「我時常想接受挑戰，如果公司同我簽約，希望靈活一點，可以返大陸見識，因為未返過，除咗拍公司劇，到過橫店三四次，自己到北京拍劇兩次，做演員咁多年，要體驗一吓內地製作。大陸最主要價錢、待遇吸引。」
老來得女 為供女到英國讀心理學努力賺錢
年輕時李成昌和太太享受二人世界，但當他考慮到：「萬一我有咩冬瓜豆腐，邊個陪我老婆呢？」便在45歲時與太太商量，及後成為人父。囡囡出世後，他為了女兒可以有更好的學習環境，便供女兒到英國讀心理學，更堅持不能夠「賣、當、借」：「如果畀個女知道我哋咁，佢會唔開心，我哋計過自己儲蓄同投資，估計公司同我簽約到幾時，可以支付，先做呢個決定。」
李成昌係暖爸：要令我個女開開心心
李成昌續說：「我帶女兒嚟呢個世界，畀佢去追尋自己想要嘅事，她媽媽以前都係留學生，我個女都有呢個性格，14歲半自己一個人去入學，我同太太都冇陪佢。」女兒的來臨亦都令他感到快樂：「佢呢一世嚟到呢度遇到我，我都要令到我個女開開心心！」
愛妻號李成昌怕老婆孤獨
不過顧及自己事業發展之餘，李成昌亦都把家人放在自己的考慮當中：「唔想長時間離開屋企，即使拍公司劇北上一個月，我都心掛掛，女兒喺外國讀書，只得太太一個女人仔，有時電器失靈，總之就擔心。我老婆仲有幾年就退休，佢答應我，如果我上去，佢或許提早退休，陪我一起上去。」可見就算「搵真銀」之餘李成昌都十分照顧老婆。
《義不容情》御用奸角李成昌 33年前演活敗家二世祖！
綠葉王李成昌第一個令人有深刻印象的角色其實來自《義不容情》 ，佢飾演嘅馮耀國雖然係配角，在劇中都算係重要的人物，因為佢嘅出現令丁有康走上不歸路，喺第20集，他教唆丁有康撞死倪俊傑(劉錫明飾)見一連串壞事嘅起點，之後所以當中有著很重要的關係！
《溏心風暴3》突然髮再生
李成昌是TVB的資深老前輩，由有頭髮做到無頭髮，在《溏心風暴3》中突然頭髮變得很茂盛，可是這個髮型看上去怪怪的！在《溏心風暴3》他的角色許二少也是奸人一個，為了爭回公司而出盡奸計！
《與諜同謀》力敵視帝羅嘉良
《與諜同謀》中他飾演的錢永棠與羅家良由朝鬥到晚，反而比劇中的男一鄭俊弘更讓觀眾們印象深刻，與羅嘉良這些視帝級人馬擦出不少火花！沒有頭髮好像更加有型。
《巾幗梟雄》彭鏗恃強凌弱
要數李成昌最奸到出汁的角色一定不能少了《巾幗梟雄》中的彭鏗！恃強凌弱、心狠手辣的彭鏗讓觀眾看得咬牙切齒，經典一幕柴九讓他咬骨頭扮狗爬可以說讓人大快人心，彭鏗一角讓他成為正宗的奸人，不過現實中的他只是一個愛妻又愛家的大暖男。
李成昌奸得出色奪傑出演員大奬
入行近40年的李成昌做了很多年的奸人配角，可是每一個配角他都用心飾演，不管精明陰險、幕後黑手又或者是灰諧滑稽的角色他都演繹得出神入化。咁好戲，佢喺2012年台慶頒獎禮攞咗傑出演員大奬，真係實至名歸！
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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