美麗戰場│Bob孖劉佩玥獲封全劇最好睇CP　葉念琛睇好殺入男配5強

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫台慶劇《美麗戰場》，昨晚雖然依然有家寶（陳瀅飾）與家琪（蔣家旻飾）選美惡鬥場口，但整集氣氛相對甜蜜又輕鬆，皆因富二代龐振宇（方力申飾）及惡霸級有錢人徐富貴（Bob林盛斌飾）先後對心儀對象家寶及靜兒（劉佩玥飾）出招！