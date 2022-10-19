美麗戰場│Bob孖劉佩玥獲封全劇最好睇CP 葉念琛睇好殺入男配5強
徐富貴講奮鬥史打動靜兒芳心
《美麗戰場》劇情講到對靜兒早有好感的徐富貴，以「訪問」為由接近靜兒，並一度欲以二千萬籌碼打賞欲打動靜兒芳心，豈料靜兒不為所動，令徐富貴另眼相看兼深深墮入愛河。之後徐富貴捨棄銀彈戰術，帶靜兒重遊舊地侃侃而談奮鬥及發跡史，為了生活更連垃圾也倒過……
網民讚Bob：寸得嚟好過癮
不少網民除了指想不到搞開笑的阿Bob原來還有煽情一面外，並洗版式留言大讚他演技大躍進，阿 Bob官方臉書在短短一小時內，獲得近500正評，反應熱烈。有網民留言：「富貴哥好有戲」、「寸得嚟好過癮！」、 「今年最佳男配角」。網民對於阿 Bob與劉佩玥這對歡喜冤家，更是相當受落，封二人為「全劇最好睇 CP」：「一個大男人需要一個食得住佢嘅女人」、「阿 Bob 條線最好睇」。
葉念琛睇好Bob：殺入今年男配五強
葉念琛對 Bob亦讚不絕口，並謂自己也睇好他殺入今年男配五強。阿 Bob昨晚受訪時先是感謝觀眾的喜愛及支持，並坦言徐富貴角色對他來說有難度，皆因層次豐富又鮮明，Bob說：「一時好癲、一時好沙塵，但突然又會好暖男，葉念琛都有教我點處理，同埋多謝阿Moon，佢喺現場畀咗好多安全感同信心我，feel 到大家都係演緊個角色。」
Bob爆劇情：徐富貴暖男行動會升級
昨晚不斷收到友人及網民正評短訊的Bob，感激網民及觀眾喜愛他這個角色：「收到好多message，有人 send啲片嚟話佢老公睇到喊，我可以預告徐富貴去到後期暖男行動係會升級嘅。」 談到感人食飯場口，阿 Bob坦言要感謝葉念琛導演：「拍完一Take佢就收貨，佢話現場睇都覺得我做得幾好喎，仲話『不枉我畀機會你』。」
劉佩玥演娛樂記者夠率性
TVB台慶劇《美麗戰場》中，劉佩玥在劇中任職記者，是鍾家寶（陳瀅飾演）的閨蜜之一，只與富豪徐富貴（Bob林盛斌飾演）有感情線，對比起鍾家寶，桃花不多。劇中她飾演娛樂記者，與阿Bob林盛斌扮演的富豪有感情線，就有不少網民指聯想到劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）的愛情故事。即睇《美麗戰場》最新劇情劇透
甘比公屋出身因1粒痣邂逅大劉
現實中娛樂記者出身，與富豪結緣的是原名陳凱韻的甘比，如今已經加入「百大富豪系列」，仍然經常帶同女兒做善事幫助他人。而最近華人置業推出暑期工計劃，聘請100個短期及兼職職位，時薪更高達港幣500元，被網民大讚是良心集團。
甘比父母離異在公屋長大
今年43歲的甘比（陳凱韻）父母離異，她跟姐姐、媽媽與繼父一起生活，住在沙田顯徑村公屋，並非出身於富裕家庭。中學預科畢業後，她便加入《蘋果日報》任職娛樂記者，月薪約港幣一萬元。
甘比做娛記處事圓滑獲周星馳賞識
因為甘比性格和處事親切圓滑，所以和很多藝人保持良好關係。據聞周星馳在《少林足球》的慶功會上曾越過何超瓊去揑甘比的臉，他也只會回答甘比刁鑽的問題。甘比在擔任娛樂者期間曾採訪不少爆炸性新聞，包括「奪麵雙琪」、伏明霞梁錦松戀情，和李澤楷林惠儀分手事件。
意外認識劉鑾雄
甘比在一次追訪劉鑾雄，指著劉鑾雄的痣問：「喺咪真㗎？」這一舉動令劉鑾雄被逗笑更因此留下深刻印象。後來劉鑾雄安排甘比加入旗下華人置業工作，在廣生部化妝品部任職。二人因為工作上多了來往因而互生情愫，甘比更在2008年為劉鑾雄生下女兒劉秀樺（Josephine）。
劉秀樺出生時，劉鑾雄曾和媽媽一起探望甘比，更為女兒花費港幣7,400萬買下一個無暇珍稀藍鑽Star of Josephine送女兒。2012年，甘比再生下兒子劉仲學，二人終於在2016年結婚，甘比成劉鑾雄的第二任妻子。劉鑾雄更對外宣佈指「甘比是我最後一個女人」。
如何成為大劉最後一個女人？
劉鑾雄曾對甘比有以下一番評價：「我認識甘比十幾年，她從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢。」劉鑾雄因年老多病，甘比都不離不棄照顧劉鑾雄，因而令劉鑾雄深受感動。除此之外甘比不忘初心，經常以劉鑾雄之名做善事，早前捐贈30萬個口罩、消毒藥水給醫護人員，經常參與老人院活動、慈善活動等，在社交平台上也經常看到甘比分享參與慈善活動的相片。
甘比親力親為教仔女為善最樂
甘比照顧子女親力親為，又經常強調「你們只喺一個普通人，只是爸爸是比較有名氣的人」。她會偕同子女一起做善事，早前因為大女迷上鬼口水，於是在皇室堡商場放置一部「鬼口水」自動販賣機，賺約港幣十萬元，大女被媽媽影響，主動提出希望捐贈收益幫助有需要的人士。
婚後身家暴脹至700億
結婚後，甘比因劉鑾雄配偶身份，一躍成為富豪行列，之後劉鑾雄多次轉贈名下資產，包括尖沙咀The one商場等物業，現持有山頂歌賦山道獨立屋、高士美道5號，共同持有則有深水灣道3號。以及私人名持有中半山帝景園、灣仔壹環、鰂魚湧太古城、將軍澳中心等7項住宅物業，市值合共超過25億元，其身家已超過港幣700億。加上甘比擔任華人置業行政總裁一職，每年更可以收到港幣10萬酬金。
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
讀者留言