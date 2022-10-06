美麗戰場｜「御用阿媽」程可為今次要做65歲杜燕歌阿媽 被批勁有違和感

TVB「御用阿媽」程可為即將在下周一（10月10日）踏入71歲，近日在新劇《美麗戰場》就升級做女主角阿寶（陳瀅飾）的嫲嫲Susan，但飾演她兒子兼阿寶爸爸鍾勝的演員，卻是已年屆65歲的杜燕歌，兩人實際年齡只相差約6歲，被網民狠批勁有違和感，完全唔似兩母子！