美麗戰場

美麗戰場｜「御用阿媽」程可為今次要做65歲杜燕歌阿媽 被批勁有違和感

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB「御用阿媽」程可為即將在下周一（10月10日）踏入71歲，近日在新劇《美麗戰場》就升級做女主角阿寶（陳瀅飾）的嫲嫲Susan，但飾演她兒子兼阿寶爸爸鍾勝的演員，卻是已年屆65歲的杜燕歌，兩人實際年齡只相差約6歲，被網民狠批勁有違和感，完全唔似兩母子！

《美麗戰場》程可為 要戴假髮扮老

程可為入行已有50年，雖然一直單身未做過人阿媽，但近年卻成為TVB「御用阿媽」，多次演出慈母或霸氣的阿媽角色，都入型入格，近日她在TVB新劇《美麗戰場》中，更升級做女主角阿嫲，但飾演她兒子一角卻是已年屆65歲的杜燕歌，兩人實際年齡只相差約6歲，程可為要戴上灰色假髮扮老。

美麗戰場 程可為在《美麗戰場》中飾演陳瀅嫲嫲Susan，要戴上灰色假髮扮老。
71歲程可為在《美麗戰場》中飾演陳瀅嫲嫲Susan，要戴上灰色假髮扮老。（圖片來源：《美麗戰場》截圖）
美麗戰場 雖然住在護老院中，但嫲嫲Susan仍精神奕奕，仲耍劍畀孫女睇。
雖然住在護老院中，但嫲嫲Susan仍精神奕奕，仲耍劍畀孫女睇。（圖片來源：《美麗戰場》截圖）
美麗戰場 劇中杜燕歌飾演陳瀅父親鍾勝，外貌上的衰老，劇情用了體弱多病來解釋。
劇中65歲杜燕歌飾演陳瀅父親鍾勝，外貌上的衰老，劇情用了體弱多病來解釋。（圖片來源：《美麗戰場》截圖）
美麗戰場 44歲楊卓娜劇中飾演杜燕歌老婆，兩人相差21歲。
44歲楊卓娜劇中飾演杜燕歌老婆，兩人相差21歲。（圖片來源：《美麗戰場》劇照）

網民：夾硬要人扮老太婆

網民對這對「母子」都拒絕收貨，紛紛表示：「夾硬要人扮老太婆，一啲都唔似」、「似夫婦多啲」、「似兄妹或姐弟」、「好明顯係導演選角問題」、「搵杜燕歌做老豆角色好似怪怪哋，雖然可以老來得女」、「係有啲奇怪」、「勁有違和感」、「完全唔似母子」、「杜燕歌65歲但外型似70多，佢演陳瀅阿爺就差不多！」等等。

美麗戰場
（圖片來源：網民留言截圖）
美麗戰場
（圖片來源：網民留言截圖）
美麗戰場 程可為曾拍下自己演出《美麗戰場》時的花絮片段，當時的她穿著一身病人服，躺在病床上。
程可為曾拍下自己演出《美麗戰場》時的花絮片段，當時的她穿著一身病人服，躺在病床上。（圖片來源：小紅書@程可為）
美麗戰場 似乎預告「嫲嫲」將會有病危的情節。
似乎預告「嫲嫲」將會有病危的情節。（圖片來源：小紅書@程可為）
美麗戰場 去年劇集《七公主》中，程可為也曾和陳瀅及杜燕歌合作過。
去年劇集《七公主》中，程可為也曾和陳瀅及杜燕歌合作過。（圖片來源：[email protected]程可為 Ching Ho Wai）
美麗戰場 《七公主》中程可為飾演的靚嬸同樣係老人院院友，但外表上就比今次年輕得多。
《七公主》中程可為飾演的靚嬸同樣係老人院院友，但外表上就比今次年輕得多。（圖片來源：[email protected]程可為 Ching Ho Wai）

程可為 讀第一期藝訓班入行

程可為（Rainbow）原名楊蓮桂，人稱「程大姑」，在香港出世，父母均是生意人，家境不俗，但她卻不愛讀書，中五畢業後投考空姐及麗的電視藝員訓練班。1972年，程可為考入第一期無綫電視藝員訓練班，正式加入演藝界，同期還有甘國亮、許紹雄、呂有慧等。「程可為」此藝名是她本人在訓練班時期所改，寓意「將來的前程樣樣都可以有所作為」。

在加入TVB後，程可為曾是備受力捧花旦之一。1975年劇集《乘風破浪》中，程可為曾與趙雅芝、莊文清、高妙思、楊詩蒂並列女主角，由楊詩蒂唱的劇集同名主題曲歌詞「時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，迢迢路長萬里也未覺疲累。」當時曾唱到街知巷聞。

美麗戰場 1975年TVB劇集《乘風破浪》透過圖左起：趙雅芝、楊詩蒂、程可爲、莊文清、高妙思五個中學生的感人故事，呈現面對困難不畏苦的精神。
1975年TVB劇集《乘風破浪》透過圖左起：趙雅芝、楊詩蒂、程可爲、莊文清、高妙思五個中學生的感人故事，呈現面對困難不畏苦的精神。（圖片來源：新傳媒照片庫）

97年回流香港再拍劇

程可為於1984年放棄演藝事業，與母親及細佬移民加拿大溫哥華，轉行做地產經紀。直至1996年，溫哥華樓市轉差，程可為試過一連8個月都無生意。從事地產經紀達14年的她，在1997年以旅行心態回到香港逛一逛。

結果返回無綫探訪舊同事時，程可為才發現與無綫尚有一張自1984年起停薪留職的藝員合約未結束，於是在正式回流香港拍劇，但此後多被派演阿媽或長輩級角色，結果直拍到現在，而她亦十分享受半退休的演藝生活。

美麗戰場 程可為現在過著半退休的演藝生活。
程可為現在過著半退休的演藝生活。（圖片來源：[email protected]程可為 Ching Ho Wai）
美麗戰場 三生力軍加入 港男終極十三強誕生
程可為侄仔楊灌澤（ Christian）獲得過多倫多《型男家族》選舉亞軍，2016年他曾專程由溫哥華返港，參加TVB舉辦的《香港先生選舉》，當時19歲的他更話姑媽（程可為）畀咗好多貼士佢！（圖片來源：新傳媒照片庫）

演喪子悲痛母親演技大爆發

程可為近年最令人印象深刻的角色，是她在2009年《宮心計》中飾演的蔡尚宮，以及在2011年《紫禁驚雷》飾演的太皇太后。而她在《福爾摩師奶》中飾演獨力養大兒子的谷姑，在兒子徐榮死後的喊戲，更獲讚演技大爆發！

美麗戰場 2009年《宮心計》中飾演蔡尚宮，成為程可為近年的代表作。
2009年《宮心計》中飾演蔡尚宮，成為程可為近年的代表作。（圖片來源：《宮心計》劇照）
美麗戰場 程可為在《福爾摩師奶》中飾演谷姑，劇中她獨力養大兒子狄德英，但德英徐榮飾）聯想起百川失蹤的重要線索，更主動找素嘉對質，但最後竟然被狠下毒手，從此母子天人永隔。程可為哭別徐榮那場戲真係好淒涼！
程可為在《福爾摩師奶》中飾演谷姑，劇中她獨力養大兒子狄德英，但德英（徐榮飾）聯想起百川失蹤的重要線索，更主動找素嘉對質，但最後竟然被狠下毒手，從此母子天人永隔。程可為哭別徐榮那場戲真係好淒涼！（圖片來源：《福爾摩師奶》截圖）
美麗戰場 2002年《洛神》中，程可為也曾痛哭演繹喪子之痛。
2002年《洛神》中，程可為也曾痛哭演繹喪子之痛。（圖片來源：《洛神》截圖）
美麗戰場 2011年《紫禁驚雷》飾演太皇太后一角時，程可為也戴過銀白色假髮扮老。
2011年《紫禁驚雷》飾演太皇太后一角時，程可為也戴過銀白色假髮扮老。（圖片來源：《紫禁驚雷》截圖）
美麗戰場 劇情講述馬貫東自小被母親程可為溺愛，與連詩雅婚後需時間磨合，婆媳對決甚有火花。
《那些我愛過的人》講述馬貫東自小被母親程可為溺愛，與連詩雅婚後需時間磨合，婆媳對決甚有火花。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？

首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗

陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？

劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年

撰文：東方新地圖片來源：《美麗戰場》截圖及劇照、小紅書@程可為、[email protected]程可為 Ching Ho Wai、新傳媒照片庫、《宮心計》劇照、《福爾摩師奶》截圖、《洛神》截圖、《紫禁驚雷》截圖

讀者留言

熱門文章

 