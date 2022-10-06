美麗戰場｜「御用阿媽」程可為今次要做65歲杜燕歌阿媽 被批勁有違和感
《美麗戰場》程可為 要戴假髮扮老
程可為入行已有50年，雖然一直單身未做過人阿媽，但近年卻成為TVB「御用阿媽」，多次演出慈母或霸氣的阿媽角色，都入型入格，近日她在TVB新劇《美麗戰場》中，更升級做女主角阿嫲，但飾演她兒子一角卻是已年屆65歲的杜燕歌，兩人實際年齡只相差約6歲，程可為要戴上灰色假髮扮老。
網民：夾硬要人扮老太婆
網民對這對「母子」都拒絕收貨，紛紛表示：「夾硬要人扮老太婆，一啲都唔似」、「似夫婦多啲」、「似兄妹或姐弟」、「好明顯係導演選角問題」、「搵杜燕歌做老豆角色好似怪怪哋，雖然可以老來得女」、「係有啲奇怪」、「勁有違和感」、「完全唔似母子」、「杜燕歌65歲但外型似70多，佢演陳瀅阿爺就差不多！」等等。
程可為 讀第一期藝訓班入行
程可為（Rainbow）原名楊蓮桂，人稱「程大姑」，在香港出世，父母均是生意人，家境不俗，但她卻不愛讀書，中五畢業後投考空姐及麗的電視藝員訓練班。1972年，程可為考入第一期無綫電視藝員訓練班，正式加入演藝界，同期還有甘國亮、許紹雄、呂有慧等。「程可為」此藝名是她本人在訓練班時期所改，寓意「將來的前程樣樣都可以有所作為」。
在加入TVB後，程可為曾是備受力捧花旦之一。1975年劇集《乘風破浪》中，程可為曾與趙雅芝、莊文清、高妙思、楊詩蒂並列女主角，由楊詩蒂唱的劇集同名主題曲歌詞「時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，迢迢路長萬里也未覺疲累。」當時曾唱到街知巷聞。
97年回流香港再拍劇
程可為於1984年放棄演藝事業，與母親及細佬移民加拿大溫哥華，轉行做地產經紀。直至1996年，溫哥華樓市轉差，程可為試過一連8個月都無生意。從事地產經紀達14年的她，在1997年以旅行心態回到香港逛一逛。
結果返回無綫探訪舊同事時，程可為才發現與無綫尚有一張自1984年起停薪留職的藝員合約未結束，於是在正式回流香港拍劇，但此後多被派演阿媽或長輩級角色，結果直拍到現在，而她亦十分享受半退休的演藝生活。
演喪子悲痛母親演技大爆發
程可為近年最令人印象深刻的角色，是她在2009年《宮心計》中飾演的蔡尚宮，以及在2011年《紫禁驚雷》飾演的太皇太后。而她在《福爾摩師奶》中飾演獨力養大兒子的谷姑，在兒子徐榮死後的喊戲，更獲讚演技大爆發！
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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