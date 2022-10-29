美麗戰場｜網民怒轟結局Open Ending！ 葉念琛拍續集佢咁話……
網民怒轟：結局不知所謂！超級爛！
昨晚《美麗戰場》大結局被轟爛尾留伏線，導演葉念琛上載慶功相並寫有「2」字，似準備開續集，有網民不滿：「拍還拍，麻煩執返season 1嘅窿窿。」、「個結局不知所謂！超級爛！原來曾志偉請你返嚟就係拍啲咁嘅戲！」
反骨琪說好的復仇呢？
昨晚大結局最後一幕返回 2022 年，「反骨琪」靚爆回歸，並挑機地說了句：「家姐，咁急趕住去邊呀?」網民期待的「復仇」moment並未上演，留下極大懸念，令網上群情洶湧，不少網民直指滿腦疑問，並謂如此安排似是為續集埋伏線，對此葉念琛回應：「今晚我哋成班演員一齊睇結局，大家都話好想拍續集，咁我都見到今晚反應比我預期中誇張，我會考慮吓（拍續集）。」
葉念琛解釋Open Ending遭圍插
對於網民普遍不太接受Open Ending，葉念琛笑謂：「其實以前好多經典劇都係開放式結局，唔少大家到依家都仲會念念不忘。我覺得追劇最開心，係追得過癮之餘，仲有種對結局好上心嘅感覺，一睇完就好想同人分享，鍾意又好，唔鍾意都好，總之引起到討論嘅氛圍，就係我想大家有嘅感覺。今晚都好多人去我個page度留言，想搵我出嚟講清楚。」
葉念琛放風開續集解謎
談到結局中多項懸念，包括振宇（方力申飾）生死、唐昕（朱晨麗飾）最終和誰通電話、琪琪嗌家姐有乜居心等，葉念琛故作神秘謂：「如果真係開拍續集，一定會有答案。」昨晚一小時大結局一口氣交代了陳瀅與劉佩玥反面真相，林盛斌對劉佩玥的情深義重、陳曉華死於丁子朗刀下、以及姜大衛、朱晨麗和方力申之間糾纏不清的關係。
陳曉華臨終告別戲感人
至於小美的臨終告別戲，網民亦直指感人，大讚陳曉華演得好。小美先以可憐樣子請求阿寶原諒：「你唔嬲靜兒，可唔可以都唔好嬲我，我同家明真係冇嘢！」面對靜兒忍淚道別，小美再努力擠出虛弱微笑，並拖實家寶及靜兒的手流著淚謂：「好呀，我哋做姊妹有今生有來世」，向來貪靚的她更傻氣地問：「我依家係咪喊到好醜樣唔靚呀？」
陳曉華：忍唔住想喊
陳曉華受訪時坦言當晚拍畢準備回家時，腦中還不停湧現與小美有關的回憶，故要在車上沉澱接近半小時方能平伏情緒。她又坦言直至現在，只要想起當時陳瀅與劉佩玥在自己面前痛哭的樣子，還是忍不住會想喊：「好唔想諗起呢件事，我會覺得自己忍唔住想喊。因為只係兩個月前左右嘅事，好似自己嘅感覺都仲未消化到咁。」
葉念琛話考慮開續集喎！
常見問題
《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？
《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透
方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？
方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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