美麗戰場｜續集劇情超崩潰 「反骨琪」蔣家旻同朱晨麗先係兩姊妹？
網民怒轟：結局不知所謂！超級爛！
《美麗戰場》大結局被轟爛尾留伏線，導演葉念琛上載慶功相並寫有「2」字，似準備開續集，有網民不滿：「拍還拍，麻煩執返season 1嘅窿窿。」、「個結局不知所謂！超級爛！原來曾志偉請你返嚟就係拍啲咁嘅戲！」
反骨琪說好的復仇呢？
大結局最後一幕返回 2022 年，「反骨琪」靚爆回歸，並挑機地說了句：「家姐，咁急趕住去邊呀?」網民期待的「復仇」moment並未上演，留下極大懸念，令網上群情洶湧，不少網民直指滿腦疑問，並謂如此安排似是為續集埋伏線，對此葉念琛回應：「今晚我哋成班演員一齊睇結局，大家都話好想拍續集，咁我都見到今晚反應比我預期中誇張，我會考慮吓（拍續集）。」
葉念琛解釋Open Ending遭圍插
對於網民普遍不太接受Open Ending，葉念琛笑謂：「其實以前好多經典劇都係開放式結局，唔少大家到依家都仲會念念不忘。我覺得追劇最開心，係追得過癮之餘，仲有種對結局好上心嘅感覺，一睇完就好想同人分享，鍾意又好，唔鍾意都好，總之引起到討論嘅氛圍，就係我想大家有嘅感覺。今晚都好多人去我個page度留言，想搵我出嚟講清楚。」
葉念琛放風開續集解謎
談到結局中多項懸念，包括振宇（方力申飾）生死、唐昕（朱晨麗飾）最終和誰通電話、琪琪嗌家姐有乜居心等，葉念琛故作神秘謂：「如果真係開拍續集，一定會有答案。」昨晚一小時大結局一口氣交代了陳瀅與劉佩玥反面真相，林盛斌對劉佩玥的情深義重、陳曉華死於丁子朗刀下、以及姜大衛、朱晨麗和方力申之間糾纏不清的關係。
陳曉華臨終告別戲感人
至於小美的臨終告別戲，網民亦直指感人，大讚陳曉華演得好。小美先以可憐樣子請求阿寶原諒：「你唔嬲靜兒，可唔可以都唔好嬲我，我同家明真係冇嘢！」面對靜兒忍淚道別，小美再努力擠出虛弱微笑，並拖實家寶及靜兒的手流著淚謂：「好呀，我哋做姊妹有今生有來世」，向來貪靚的她更傻氣地問：「我依家係咪喊到好醜樣唔靚呀？」
陳曉華：忍唔住想喊
陳曉華受訪時坦言當晚拍畢準備回家時，腦中還不停湧現與小美有關的回憶，故要在車上沉澱接近半小時方能平伏情緒。她又坦言直至現在，只要想起當時陳瀅與劉佩玥在自己面前痛哭的樣子，還是忍不住會想喊：「好唔想諗起呢件事，我會覺得自己忍唔住想喊。因為只係兩個月前左右嘅事，好似自己嘅感覺都仲未消化到咁。」
蔣家旻朱麗晨係同父異母姊妹?
觀眾看結局看得如此肉緊，原來全屬葉念琛的意料之中，今次開放式結局全因要為劇集第二季留伏筆，據知第二季劇情相當爆，有指蔣家旻和朱晨麗原來是同父異母的姊妹！這點其實一早留有伏筆，蔣家旻母親楊卓娜曾爆給姦夫吳家樂知，蔣家旻親父因殺了人着草離港；朱晨麗內地富家女的神秘背景等。
方力申陳瀅對付蔣家旻朱麗晨
結局篇朱晨麗曾用普通話講電話，不少觀眾都估是跟姜大衛通電話，但其實在劇集開首朱晨麗已跟母親講普通話，方力申失蹤確實與朱晨麗及蔣家旻有關，有指他將會重返陳瀅身邊，與她聯手對付朱晨麗和蔣家旻！方力申接受傳媒訪問時指飯局上葉念琛都有提到如果有第二季大約會點拍，他亦好希望跟陳瀅可以有多些對手戲，因今次不夠多。陳瀅亦在飯局上公然向葉念琛表達不滿，她表示不滿意結局，不過她亦好同情鍾家寶（劇中角色），到最後連笑都唔識笑。
蔣家旻：有句對白冇出街
該劇令「反骨琪」蔣家旻成功出位，對於在結局尾聲出現引起不少爭議，她表示其實個結局係點，她本身亦唔知，她自爆曾經錄過一句對白，但最後沒有播出。這個Open Ending，導演想交給觀眾思考，其實有好多好多可能性，大家可以聯想她回歸因何事，會唔會同方力申失蹤有關？
葉念琛話考慮開續集喎！
常見問題
《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？
《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透
方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？
方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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