美麗戰場｜續集劇情超崩潰 「反骨琪」蔣家旻同朱晨麗先係兩姊妹？

《美麗戰場》大結局埋下不少懸念和伏線，首集鋪排的方力申遊艇失蹤事件完全以開放式結局處理 ，由於最後5集劇情發展極急速，蔣家旻離奇出現電視城之後就出字幕完場，豪門鬥爭緊張感欠奉，導演葉念琛當晚上載慶功相並寫有「2」字，似準備開續集！有報導指下一季劇情「爆到飛起」，蔣家旻與另一奸角朱晨麗有秘密關係，方力申亦會回歸！