《美麗戰場》新不如舊?! 重溫亞視《美麗傳說2星願》葉念琛被指係劣版王晶

無綫台慶劇 《美麗戰場》播放中，賣點係電影導演葉念琛做編劇及編導，故事圍繞幾個女仔加入娛樂圈發展史，由選美鬥到電影大銀幕做影后。雖然陳瀅被狠批「得一個表情」但以選美為背景的劇集一向多話題，2005年係亞視播放的《美麗傳說2星願》就係其中一個例子。