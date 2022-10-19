《美麗戰場》新不如舊?! 重溫亞視《美麗傳說2星願》葉念琛被指係劣版王晶
重溫經典「選美劇」葉念琛＝當年王晶？
《美麗傳說2星願》係王晶於2005年為亞視拍攝的電視劇，劇情分三段重溫香港娛樂圈，全劇共32集，當時卡士強勁，亦有被指為「灑狗血版娛樂插班生」，陳煒模仿梅艷芳至去年仍為網民熱議，其餘角色包括陳法蓉、應采兒、江欣燕、孫耀威、黃浩然及萬梓良等等，王晶以一貫「傳記片＋影射」方程式包裝80年代娛樂圈⋯⋯
《美麗傳說2星願》獲讚演員個個有水準
《美麗傳說2星願》以「無綫電視藝員訓練班、新秀歌唱大賽和80年代香港小姐競選為基礎，表達演員奮鬥歷程，由陳煒、陳法蓉、應采兒、江欣燕、孫耀威、黃浩然及萬梓良主演。故事圍繞四個女仔加兩個男仔，一齊由八十年代加入娛樂圈發展史。有網友讚賞「單看第一集已經全部對號入座、演員個個有水準」，加上劇本是依照當年每個真實演員及歌手改編，故事有選美，歌唱新秀大賽及訓練班情節，由於不少場面都係真實改編，觀眾對號入座看得過癮，難怪有網友指憑空創作的《美麗戰場》係「劣版王晶」：
陳法蓉飾演「侯嘉瑩」（影射劉嘉玲）
應采兒飾演爆炸頭影后蔣曼妮（影射張曼玉）
（有片）星願之花樣人生 – 應采兒飾演蔣曼妮《 美麗傳說2 》
江欣燕飾演笑彈吳德嫻（影射吳君如）
黃浩然飾演梁福華（影射劉德華）
陳煒複製梅艷芳
陳煒當年接拍此劇，在記者探班受訪時，提及角色設計：
「其實個故事係將好多唔同嘅娛樂新聞嚟個大雜燴，等觀眾睇起上嚟開心之餘，重有似曾相識嘅感覺。」
（有片）星願之絕代芳華 – 陳煒飾演雷劍芳《 美麗傳說2 》
劇情影射「女星飯局被搣大髀」
亞視劇《美麗傳說2星願》除了描述八十年代藝人奮鬥史，亦都有重演好多娛樂傳聞大雜燴，其中一幕故事講江欣燕、陳法蓉同陳煒呢3個剛入藝員訓練班嘅女仔，有日監製搵佢哋食飯，點知去到淨係得3個富豪在場，重對佢哋毛手毛腳，擺明影射富豪出錢邀請女星食飯嘅「富豪飯局」傳聞。
三位主角唔認扮人 分享「富豪飯局經驗」
雖然佢哋都唔認扮人，但係造型同角色簡直呼之欲出，陳煒：「其實個古仔係將好多唔同嘅娛樂新聞嚟個大雜燴，等觀眾睇起上嚟開心之餘，重有似曾相識嘅感覺。」佢哋都拍咗咁耐戲，對於扮嘢真係冇難度，期間重成日爆肚，好似有幕講3個女仔見飯局唔對路而「走佬」，點知被個總理纏住，黃浩然出手幫佢哋解圍，江欣燕即爆肚：「咦！總理你個款係咪急屎呀？」即刻搞到全場爆笑。
陳煒搵老闆收票被問價
陳煒對於富豪飯局亦坦言有段類似經歷：「我初初出道拍過個廣告，拍完後個老闆叫我夜晚落bar收票，點知去到有人問我價，好彩我醒目帶多幾個朋友去先至收到票。」江欣燕：「好耐之前都聽人講過話如果去食飯，就會有幾千蚊收，但我又唔等錢開飯，覺得冇必要去。」
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年