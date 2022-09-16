美麗戰場｜葉念琛跟曾志偉指令「快拍快播」 傳惹TVB監製不滿指「做壞規矩」
《美麗戰場》拍攝連後製4個幾月搞掂
曾志偉自去年初回巢無綫任高層後，就親自出面搵外援葉念琛這位電影導演踩過界，開拍劇集《美麗戰場》。劇集自今年5月29日開拍，到8月19日煞科，全程只有兩個多月，期間為了趕及台慶檔期，葉念琛全情投入、邊拍邊剪，不時在IG分享拍攝進度，更試過一日連拍12場戲！劇集如期在3個月內煞科後，葉念琛更展開了「火拼時速的後期工作」，同時極速完成宣傳影片和海報的拍攝，讓劇集趕及在10月3日開播，成功打破TVB劇集拍攝紀錄。。
一般TVB劇要製作半年以上
近日有報道指曾志偉為重振TVB劇集的龍頭地位，早已落order要求劇集組未來行「快拍快播」政策，但有指原本一套TVB以文戲為主的20集時裝劇，一般都要拍攝3至4個月，後製則再需要多3個月時間，即前後起碼要製作半年以上，因此葉念琛遵循曾志偉「快拍快播」的高效政策，連台慶劇都能「快手」出貨，就惹來不少TVB監製的不滿，私下投訴他「做壞規矩」，令同行們飽受壓力，甚至可能影響到之後TVB的拍劇方式。
葉念琛承諾不眠不休去完成後期工作
《美麗戰場》將會於10月3日起在翡翠台播出，與ViuTV新劇《野人老師》硬撼。對於惹來同行不滿的傳聞，葉念琛就對傳媒表示會以平常心去面對，更透露新劇其實仲有後製未做完，不過他會全力以赴、不眠不休地去如期（10月3日前）完成劇集的後期工作，最後他表示最重要是能夠帶給觀眾一部好作品，謝謝大家支持。
重溫葉念琛欽點32歲陳瀅做「阿寶」
聽到葉念琛執導拍劇，大家都好關心邊個做「阿寶」，即葉導作品中的女主角，《美麗戰場》開鏡之日，葉念琛、與一眾演員見傳媒時，葉導就透露是他親自欽點要32歲陳瀅擔正做「阿寶」。陳瀅表示自己要演20個阿寶，由16歲演到36歲，難度在於捉摸說話的態度，而且葉導更叫她要減肥，因為劇中可能會有泳裝鏡頭曬身材。不過有網民就覺得，陳瀅唔襯阿寶，留言說：「佢好師奶喎，要減減啦！」、「點解要揀佢做女主角呀？肉騰騰」、「以前靚啲，依家走晒樣」等等。
重溫《美麗戰場》葉念琛及曾志偉訪問：
蔣家旻「降呢」做奸角琪琪葉念琛落order食肥啲著低胸
蔣家昊是前輩級「阿寶」之一，於2013年曾參演葉念琛電影《第一次不是你》做女一「阿寶」，今次拍攝《美麗戰場》慘被「降呢」，失「阿寶」之位做奸角琪琪。蔣家旻受訪時表示，沒有想過自己會做琪琪，劇中與陳瀅會一起選港姐，二人要經常鬥戲。蔣家旻又提到，今次自己將會演「葉念琛筆下最賤格的琪琪」，導演更親自落order要佢食肥啲，因為劇中要著短褲、低胸衫，身形再豐滿一點才有睇頭重。
即睇《美麗戰場》最強反派蔣家旻角色預告：
令人睇到咬牙切齒！
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