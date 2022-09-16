美麗戰場｜葉念琛跟曾志偉指令「快拍快播」 傳惹TVB監製不滿指「做壞規矩」

由拍開電影的葉念琛執導、編劇兼監製的無綫55周年台慶劇《美麗戰場》，由5月尾開拍，到8月中煞科，全程不足3個月，後製連宣傳更加快手，只用了1個多月，已可在10月3日搶閘開播，有傳因此惹來不少TVB監製不滿，認為葉念琛「做壞規矩」！