美麗戰場2｜葉念琛否認拍續集 仲踢爆陳曉華好煩：都唔關你事
葉念琛否認即將拍續集：唔知道點解又有一啲咁嘅傳言
《美麗戰場》被傳開拍續集一事，經由麥玲玲口中傳出，觀眾對於有續集十分期待，不過近日葉念琛出席活動時接受傳媒訪問則否認會開拍續集：「我唔知道點解又有一啲咁嘅傳言，因為時不時都會有嘅，咁好多人都會問我，今次又好似突然間又去到好真實，畀我想像中或者我自己所謂預算仲真實。」
葉念琛續說已找了麥玲玲詢問為何這樣說：「咁當然因為佢係某一個訪問提過，我問緊佢點解會咁樣講，或者佢係咪知道一啲我唔知道嘅嘢呢，咁首先第一樣我開心其實美麗戰場接近播映完都一年。」
葉念琛認有諗過續集劇情
葉念琛坦言雖然目前並未有開拍續集的計劃，但也不將話說死，不排除有這個機會，「我覺得幾有趣，好少劇集播完一年仲問緊係咪有所謂第二季或續集呢。只可以講我唔可以話一定冇可能。我諗大家都明成個劇本都係我一個人寫，你問我有冇諗過點樣去延續呢個故事呢，係有嘅。但幾時會發生都睇自己工作安排同埋要睇好多因素，譬如演員檔期或公司安排。」
陳曉華經常問導演角色會唔會翻生 葉念心Mean爆講：會唔會拍都唔關你事
另外若全員檔期OK的話，拍續集其實可能性很高。不過劇中陳曉華的角色已死亡，因此回歸性可能不大，而葉念琛亦笑言：「陳曉華成日問我會唔會翻生，即係佢角色For陳曉華最大憂慮，即係如果我決定要拍，所有人都可以返嚟，唯獨是佢返唔到嚟。所以佢最緊張你會唔會拍呢，我成日同佢講我會唔會拍都唔關你事，因為你已經唔存在。當然創作嘅嘢如果真係要佢返嚟一定有方法要佢返嚟，我成日都話睇埋大家啲檔期先啦。」
被稱為「港版Penthouse」的2022年TVB台慶劇《美麗戰場》去年播出後，儘管口碑一般且結局不盡如人意，但在網上引起了極大的討論，甚至登上了《Google 2022年度搜尋排行榜》香港熱門關鍵字組的第8位，人氣相當強勁，而且劇中的女主角們如陳瀅、蔣家旻、陳曉華和劉佩玥也因此獲得了巨大的人氣，橫掃頒獎禮多個獎項。事隔1年，終於傳出劇集開拍續集的消息，不過卻極有可能角色大洗牌，有人冇得留低！
麥玲玲爆下年拍續集
葉念琛於今年1月和7月都曾經在IG暗示過會開拍《美麗戰場》續集，如今終於有動靜開拍續集，有指最大主因是該劇在國內大收旺場吸引不少知名品牌爭相示好提出冠名贊助，既然金主已有一切自然好辦事！於前作中飾演林小美（陳曉華 飾）媽媽「張美娟」的麥玲玲，爆料指下年會拍《美麗戰場》續集，兼透露監製繼續是葉念琛，她接受東方新地訪問時表示，馬來西亞有電視台有興趣合拍，而近年該電視台積極製作電視劇，有意拉攏劇組在大馬取景兼加入自家電視台藝員參演藉此打入華語地區市場。不過，至於是否原班人馬出演，麥玲玲透露：「為求有新鮮感，續集分分鐘人腳有變，就算主角亦很大機會無得留低！」
陳瀅會否回歸未有定論
女主角陳瀅在《美麗戰場》全劇得一個樣演技備受爭議，而且又曾經公開表示「辛苦、唔係好有火花、冇咩事唔係好想再見」不想再與葉念琛合作，因此她會否有份拍續集亦成為外界的關注點。然而，陳瀅回加拿大探親之後一直未再公開露面，就連上月的台慶都冇影，暫時未知道她之後的工作安排。
陳曉華冇得翻生
在上集慘死於程裕進（丁子朗 飾）刀下的陳曉華則向東方新地記者表示，未有收到拍續集的通知，相信她應該冇得翻生：「我真係無聽過啊，我當然希望可以做到唔同嘅角色！」據聞葉導經已開始著手編寫劇本，出名快手的他，相信很快便可成事，而誰個被飛出局飲恨離場，待開拍時自有分曉。
《美麗戰場2》劇情率先爆
事實上，其實葉念琛一早已經有拍《美麗戰場》續集的想法，去年播出大結局的時候，陳瀅、方力申、蔣家旻3人之結局留下大量謎團被觀眾鬧爆兼瘋狂洗版留言「爛尾」，就連女主角陳瀅都明示不滿結局，但其實開放式結局是導演葉念琛所精心策劃，全為了開拍第二季而留伏筆！有報道已經率先爆下一季劇情，朱晨麗與蔣家旻是同父異母的姊妹，方力申的失蹤與2人有關等等，預計劇情一定會「爆到飛起」。
葉念琛《美麗戰場》拍攝連後製4個幾月搞掂
曾志偉出任無綫任高層後，為重振TVB劇集的龍頭地位，早已落order要求劇集組未來行「快拍快播」政策，親自出面找外援葉念琛踩過界開拍劇集《美麗戰場》，當時葉念琛於5月29日開拍，去到8月19日煞科，全程只用了2個多月，為了趕及台慶檔期不斷趕進度試過一日連拍12場戲，最終更成功讓劇集趕及在10月3日開播，成功打破TVB劇集拍攝紀錄。不過，由於原本一套TVB以文戲為主的20集時裝劇，一般都要拍攝3至4個月，後製則再需要多3個月時間，即前後起碼要製作半年以上，因此葉念琛遵循曾志偉「快拍快播」的高效政策，連台慶劇都能「快手」出貨，就惹來不少TVB監製的不滿，私下投訴他「做壞規矩」，令同行們飽受壓力，甚至可能影響到之後TVB的拍劇方式。
網民集氣為《美麗戰場》續集改名
雖然未知係咪真係有續集，而已有專頁開PO叫大家幫《美麗戰場》續集改定名。有人簡簡單單建議續集叫《美麗再戰場》、《美麗又戰場》甚至《美麗仲戰場》，亦有網民提議《阿寶擂台》、《美麗屠場》、《漂亮戰場》等名字，有網民就根據TVB一貫的改名風格，建議續集起名做《美麗狙擊》、《潛行戰場》、《愛回家之美麗戰場之使徒行者》等等。正所謂「網民創意無限」，無論曲定直都好，唔葉念琛會唔會參考吓呢？
《美麗戰場》結局7大必睇焦點
1.陳曉華被丁子朗報復慘死
陳瀅早已劇透過《美麗戰場》的大結局不會是Happy Ending，其中陳曉華飾演的林小美被程裕進（丁子朗飾）狠飛，好友李靜兒（劉佩玥飾）即搵哥哥手下斬傷程裕進，令他變成潦倒乞丐，衰到貼地後再與林小美重遇，原來這場重遇係由鍾家寶（陳瀅飾）所設計，有指程裕進將會為報復殺死小美！
2.陳瀅眾叛親離
劉佩玥劇中鬧爆陳瀅「你以為得到咗所有嘢，其實係失去所有嘢！」而陳瀅亦曾劇透指「阿寶」身邊最後只剩返一隻狗陪伴，導演葉念琛就話「阿寶」全面黑化後，會顯露出她比起「反骨琪」更加陰險的一面，因此搞到眾叛親離，失去了所有友情、愛情，而這個是她自己選擇所導致的結果。
3.Bob對戰姜大衛
劉佩玥跟Bob這一對，有機會係全劇唯一獲得Happy Ending的CP，劇中劉佩玥跟陳瀅決裂後，變得一無所有。Bob無懼對上要打壓劉佩玥的姜大衛，對他說：「你咁樣對付一個女人仔，好似唔係好公道！」並提出要聘用劉佩玥出任他旗下珠寶集團的公關主管，令劉佩玥大受感動，最終兩人關係得以升級。
4.蔣家旻回歸
「反骨琪」蔣家旻將在大結局最後十分鐘回歸，對陳瀅展開報復，有網民推測她會殺死剩下的所有人，包括陳瀅、劉佩玥甚至阿Bob等，但這個猜測被蔣家旻推翻，她指自己無拍過「團滅」所有人的戲，葉導亦曾指出「反骨琪」會惡人有惡報。
5.朱晨麗先係終極大Boss
原來朱晨麗先係Final Boss！有指在𠱁得方力申與陳瀅離婚，並合作奪得各自父母的家產後，朱晨麗終於露出真面目，吞併了「龐氏」，令方力申變得一無所有！
6.方力申失蹤無下文！
方力申被朱晨麗反咬後失去了一切，於是頭耷耷向陳瀅認錯，想挽回陳瀅，但劇集一開始時已預告過方力申在遊艇上不知所措的一幕，遊艇上的環境更疑似案發現場一樣，有網民猜測方力申在遊艇上意外殺死朱晨麗，之後更為逃避罪責而玩失蹤。
7.陳山聰被捧攞視帝
患上了腦退化症的陳山聰，有指到大結局早已不在人世，但之前他和陳瀅種種對恃，以及被換藥當眾失禁等戲份，都大有發揮，網民都力撐他攞硬視帝，紛紛大讚：「一言sir演技一流」、「陳山聰演技好有張力，今屆視帝不二之選！」、「陳山聰演得好出色好震撼」、「一言Sir最搶戲！由頭帶到尾」等等。
《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？
《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透
方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？
方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年