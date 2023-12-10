美麗戰場2｜葉念琛否認拍續集 仲踢爆陳曉華好煩：都唔關你事

被稱為「港版Penthouse」的2022年TVB台慶劇《美麗戰場》去年播出後，儘管口碑一般且結局不盡如人意，但在網上引起了極大的討論，早前麥玲玲爆出會開拍續集的消息，令唔少觀眾期待，不過近日導演葉念琛接受訪問時對於劇集會有續集表示毫不知情…