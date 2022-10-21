美麗戰場丨反骨琪害人終害己遇害後殺人 蔣家旻：「拍完成個人虛脫」
《美麗戰場》蔣家旻佈局害人終害己
第14集劇情提及張馳豪即將飛赴加拿大，陳瀅提出送機，她打算到機場時卻遇見蔣家旻。原來蔣家旻已佈局務要令陳瀅身敗名裂，但人算不如天算，蔣家旻被威爺下屬調包被姦，蔣家旻遭威爺要脅後竟殺死威爺！
蔣家旻接受專訪分享內心掙扎
蔣家旻接受無綫娛樂新聞台的專訪，自言拍呢場戲有少少壓力：「始終知道劇集嘅尺度唔係好大，然後有啲壓力，但昌哥係一位好好嘅前輩，佢明白拍呢啲戲，女仔係辛苦過男仔，我同佢事前溝通得好好，佢會話畀我知佢一陣會做啲咩，我唔會有任何唔舒服嘅感覺。」
蔣家旻感謝李成昌配合
蔣家旻指，事前跟昌哥溝通好，所以拍攝當日整個過程好順利，出到嚟效果亦好真實。 而導演葉念琛更希望蔣家旻喺演繹呢場戲要嗌救命時，要嗌到隔籬房都聽到，蔣家旻認同呢個要求合理：「我又覺得好合理，去到真實情況，真係會有咁大聲得咁大聲畀人聽到，有人出現救你，我用盡全身嘅力，叫到塊面都紅晒。」
「浴室內心戲最難做」
蔣家旻更指拍完一場戲，整個人好似虛脫咁，要補充好多糖分，仲有啲偏頭痛。 講到事後喺浴室嗰場內心戲，蔣家旻坦言情緒同內心戲好難做：「只有自己喺浴室裡面，望住塊鏡去剖白內心世界，好想喊好委屈，但係又要同自己講唔可以喊，因為琪琪呢個角色就係好勝又唔輸得。」
網友力讚：好大付出！演得有壓迫力
觀眾對這一幕反應熱烈，留言表示「呢場做得好好，應該要攞獎」亦有觀眾讚同這幕戲對演員而言壓力好大，其他留言如下：
真係要俾個 credit 蔣嘉旻！👍🏻👍🏻👍🏻 今晚真係冇諗過所有野都發生得咁快！😅😅😅 反骨琪係咪下左線喇？😢😢😢 會唔會以復仇者姿態再回歸？
好有第一次不是你嘅感覺
蔣家旻初出道時已經好注意佢，演技一流
第15集劇情劇透（10/21）陳瀅獲封「影后」
時間由2006跳至2012年，剛成「影后」的陳瀅接受錄影訪問，主持人問起陳瀅跟陳山聰的關係，陳山聰大怒要終止拍攝，並命令陳瀅立即離場。陳瀅最終還是完成了訪問才離去，令陳山聰極為憤怒及不滿。陳瀅忙於拍電影，竟在片場重遇不見多時的方力申，方力申自此常到片埸探班，朱晨麗回港得悉此事，若有所思。陳瀅重回茶餐廳探望老員工，又到療養院見祖母，及後回想起加入娛樂圈後久未放假，向陳山聰提出卻被狠狠拒絕，還被安排更多拍攝工作……
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年