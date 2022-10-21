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美麗戰場丨反骨琪害人終害己遇害後殺人 蔣家旻：「拍完成個人虛脫」

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蔣家旻於《美麗戰場》飾演「反骨琪」，第14集竟向江湖人物威爺（李成昌飾）獻計，設局讓威爺捉走鍾家寶（陳瀅飾演）令其身敗名裂，最終反骨琪卻害人終害己，為自保更要殺人潛逃！

《美麗戰場》蔣家旻佈局害人終害己

第14集劇情提及張馳豪即將飛赴加拿大，陳瀅提出送機，她打算到機場時卻遇見蔣家旻。原來蔣家旻已佈局務要令陳瀅身敗名裂，但人算不如天算，蔣家旻被威爺下屬調包被姦，蔣家旻遭威爺要脅後竟殺死威爺！

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蔣家旻已佈局務要令陳瀅身敗名裂，搵人將陳瀅迷暈脅走（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）
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蔣家旻已佈局務要令陳瀅身敗名裂，搵人將陳瀅迷暈脅走（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）
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蔣家旻已佈局務要令陳瀅身敗名裂！ （圖片來源：TVB提供《美麗戰場》劇照）
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陳瀅被送到李成昌手上，結果被李成晶下屬調包！（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）

蔣家旻接受專訪分享內心掙扎

蔣家旻接受無綫娛樂新聞台的專訪，自言拍呢場戲有少少壓力：「始終知道劇集嘅尺度唔係好大，然後有啲壓力，但昌哥係一位好好嘅前輩，佢明白拍呢啲戲，女仔係辛苦過男仔，我同佢事前溝通得好好，佢會話畀我知佢一陣會做啲咩，我唔會有任何唔舒服嘅感覺。」

蔣家旻感謝李成昌配合

蔣家旻指，事前跟昌哥溝通好，所以拍攝當日整個過程好順利，出到嚟效果亦好真實。 而導演葉念琛更希望蔣家旻喺演繹呢場戲要嗌救命時，要嗌到隔籬房都聽到，蔣家旻認同呢個要求合理：「我又覺得好合理，去到真實情況，真係會有咁大聲得咁大聲畀人聽到，有人出現救你，我用盡全身嘅力，叫到塊面都紅晒。」

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蔣家旻更被拍下不雅影片，遭契爺要脅！（圖片來源：tvb.com）
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蔣家旻殺死契爺！行凶後倉促逃離現場。（圖片來源：TVB提供《美麗戰場》劇照）

「浴室內心戲最難做」

蔣家旻更指拍完一場戲，整個人好似虛脫咁，要補充好多糖分，仲有啲偏頭痛。 講到事後喺浴室嗰場內心戲，蔣家旻坦言情緒同內心戲好難做：「只有自己喺浴室裡面，望住塊鏡去剖白內心世界，好想喊好委屈，但係又要同自己講唔可以喊，因為琪琪呢個角色就係好勝又唔輸得。」

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蔣家旻於浴室的一場戲，演出後情緒崩潰。（圖片來源：tvb.com）

網友力讚：好大付出！演得有壓迫力

觀眾對這一幕反應熱烈，留言表示「呢場做得好好，應該要攞獎」亦有觀眾讚同這幕戲對演員而言壓力好大，其他留言如下：

真係要俾個 credit 蔣嘉旻！👍🏻👍🏻👍🏻 今晚真係冇諗過所有野都發生得咁快！😅😅😅 反骨琪係咪下左線喇？😢😢😢 會唔會以復仇者姿態再回歸？

好有第一次不是你嘅感覺

蔣家旻初出道時已經好注意佢，演技一流

第15集劇情劇透（10/21）陳瀅獲封「影后」

時間由2006跳至2012年，剛成「影后」的陳瀅接受錄影訪問，主持人問起陳瀅跟陳山聰的關係，陳山聰大怒要終止拍攝，並命令陳瀅立即離場。陳瀅最終還是完成了訪問才離去，令陳山聰極為憤怒及不滿。陳瀅忙於拍電影，竟在片場重遇不見多時的方力申，方力申自此常到片埸探班，朱晨麗回港得悉此事，若有所思。陳瀅重回茶餐廳探望老員工，又到療養院見祖母，及後回想起加入娛樂圈後久未放假，向陳山聰提出卻被狠狠拒絕，還被安排更多拍攝工作……

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陳山聰急忙致電陳瀅，要召開記者會（圖片來源：TVB提供《美麗戰場》劇照）

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圖片來源：TVB 娛樂新聞台

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