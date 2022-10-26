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美麗戰場｜蔣家旻重提與朱敏瀚情史未算爆 原來緋聞前任仲有鍾培生⋯⋯

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32歲蔣家旻入行15年，近日憑在TVB劇《美麗戰場》中飾演奸角「反骨琪」而人氣急升，日前她接受電台訪問，重提同朱敏瀚的兩年情，其實她入行以來緋聞多籮籮，對象可說不拘一格，有過排舞師麥秋成，亦有過富三代鍾培生，只係除了朱敏瀚以外，就算斷正夜會，蔣家旻都未曾承認過其他戀情！

美麗戰場 蔣家旻在《美麗戰場》結局篇將以超低胸的性感造型登場！
蔣家旻在《美麗戰場》結局篇將以超低胸的性感造型登場！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

《美麗戰場》蔣家旻被逼認愛朱敏瀚

蔣家旻在訪問中提及與朱敏瀚的戀情，她指二人因合作拍攝《點解阿Sir係阿Sir》而在2012年撻著，當時她已不再戀愛大過天，而是將事業放在首位，所以只想和朱敏瀚玩「地下情」：「但真是唔好彩，喺銅鑼灣撞到採訪其他活動嘅傳媒朋友，見到我哋拖手。但認咗之後，我反而對感情冇安全感，會諗將來萬一分手，又要交代係好煩。兩年後我哋分手，係因大家步伐不一致，嗰時我又拍電影又拍《愛‧回家》比較忙，係工作機會同時間影響咗大家嘅感情。」

美麗戰場 蔣家旻與朱敏瀚曾一同在2011年播出的劇集《點解阿Sir係阿Sir》中扮演學生角色。
蔣家旻與朱敏瀚曾一同在2011年播出的劇集《點解阿Sir係阿Sir》中扮演學生角色。（圖片來源：新傳媒照片庫）
美麗戰場 2020年，蔣家旻與朱敏瀚分別獲得飛躍進步男、女藝員獎，2021年，朱敏瀚更憑《換命真相》奪得最佳男配角獎。
2020年，蔣家旻與朱敏瀚分別獲得飛躍進步男、女藝員獎，2021年，朱敏瀚更憑《換命真相》奪得最佳男配角獎。（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》截圖）
美麗戰場 在《換命真相》中，蔣家旻曾與前男友朱敏瀚演情侶，二人均表示不感尷尬﹗
在《換命真相》中，蔣家旻曾與前男友朱敏瀚演情侶，二人均表示不感尷尬﹗（圖片來源：[email protected]

緋聞對象多 最愧對敖嘉年

蔣家旻又提及之後與羅天宇、麥秋成及敖嘉年的緋聞，她指全屬「流料」，但因為同敖嘉年的緋聞，令對方被逼公開已離婚的私隱，令她最感愧疚。她又透露2019年拍《反黑路人甲》時，她剛跟一個圈外男友分手，之後單身至今已有3年，她表示日後只會選擇跟圈外人拍拖，事關壓力較少，也不易因拍攝而產生妒忌和呷醋。

美麗戰場 敖嘉年 敖嘉年和蔣家旻前年在《欺詐劇團》合作
敖嘉年和蔣家旻2020年在《欺詐劇團》合作時傳出婚外情，有指女方出入男方住所並過夜，敖嘉年因此向傳媒透露和太太已離婚三年多，並指好多圈內朋友都知道，他指今次公開離婚消息是經同前妻同意，並指二人是和平分手，並否認和蔣家旻拍拖。（圖片來源：FB＠蔣家旻）

除了圈中人外，蔣家旻近年又先後同網台DJ兼開有製作公司的Martin拍拖，分手後又緊接同搞婚禮統籌公司的老闆Nic相戀，不過戀情冇個長過兩年。

美麗戰場 早年合作處境劇《愛・回家》飾演兩兄妹的羅天宇 與蔣家旻，被指日久生情曾被影到行街拍拖，不 過二人都例牌否認。
除咗入行第一個圈中男友朱敏瀚，蔣家旻又曾與在《愛·回家》 做其阿哥的羅天宇傳緋聞，2019年5月，蔣家旻到日本短期留學，又在當地遇到羅天宇，被指再續前緣！（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾與麥秋成斷正夜會都拒認戀情

2019年中，蔣家旻透過學舞結識排舞師麥秋成，好快已打得火熱，教舞成為媾女撒手鐧的麥秋成，不足3個月已將細10年的蔣家旻馴服得貼貼服服，當時兩人更曾被本刊斷正夜會，一齊返屋企過夜，不過男方從未肯放棄整個森林，以事業為由𠱁掂蔣家旻密冚戀情。

美麗戰場 雖然年齡相差十年，睇落又大纜都扯唔埋，不過蔣家旻同麥秋成卻因學舞撻著，女方不時在排舞室打躉，𥄫實男友唔畀其他女埋身。
雖然年齡相差十年，睇落又大纜都扯唔埋，不過蔣家旻同麥秋成卻因學舞撻著，女方不時在排舞室打躉，𥄫實男友唔畀其他女埋身。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 蔣家旻為瘟仔唔介意做望 「夫」石，去年被本刊記者影到山長水遠由將軍澳電視城駕車入大圍咖啡店坐埋一邊玩電腦，等足三個鐘接麥秋成收工，之後返回麥秋成位於西貢的村屋寓所過夜。
蔣家旻為瘟仔唔介意做望 「夫」石，2019年曾被本刊記者影到山長水遠由將軍澳電視城駕車入大圍咖啡店坐埋一邊玩電腦，等足三個鐘接麥秋成收工，之後返回麥秋成位於西貢的村屋寓所過夜。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔣家旻曾被指背麥秋生暗媾鍾培生

數來數去，蔣家旻似乎數漏了鍾培生，有傳蔣家旻在2020年中，曾背住當時男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，仲多番主動出擊，當年男方曾包場睇日本動畫《鬼滅之刃》，蔣家旻就黐實睇戲儼如女主人。不過鍾培生與圈中不少花旦姐仔都有往來，據知蔣家旻絕對不是她的心儀目標，因此只係神女有心、襄王無夢。

當時有知情人指：「Angel 知道鍾培生係富三代家住淺水灣獨立屋已經心心眼！當時 Angel 話自己個 IG俾人 hack咗，主動搵 Derek幫手，不過 Derek就一頭霧水，唔明點解 Angel要搵佢，可能佢以為係男人都係兵啩！知道 Derek包戲院睇戲，佢又話好鍾意套戲，叫 Derek預埋佢，去到現場仲扮晒女主人招呼朋友，姣仔姣到出晒面！」

美麗戰場 蔣家旻背住男友麥秋成暗媾仁濟總理鍾培生，多番主動出擊，不過女追男都唔一定成功。
蔣家旻背住男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，多番主動出擊，不過女追男都唔一定成功。（圖片來源：新傳媒照片庫）
美麗戰場 鍾培生於今年6月因錄影網上節目《培生擂台》而認識蔣家旻，望住年輕有為的富三代，蔣家旻當時已嗒晒糖。
鍾培生於2020年6月因錄影網上節目《培生擂台》而認識蔣家旻，望住年輕有為的富三代，蔣家旻當時已嗒晒糖。（圖片來源：新傳媒照片庫）
美麗戰場 上月鍾培生包下一間戲院共二百幾個座位，請朋友及網友睇日本動漫《鬼滅之刃無限列車篇》，蔣家旻主動要飛又坐正鍾培生隔籬，被指扮晒女主人。
當日鍾培生包下一間戲院共二百幾個座位，請朋友及網友睇日本動漫《鬼滅之刃無限列車篇》，蔣家旻主動要飛又坐正鍾培生隔籬，被指扮晒女主人。

蔣家旻曾遇渣男後學精 每段戀情過唔到兩年

蔣家旻過去接受訪問時透露曾與渣男拍拖，兩人交往後發現對方仍在社交網媾女，蔣家旻指戀情只維持了約一年，雖然好愛對方，更為了他令自己變得好卑微，但由於終日無安全感，最後還是忍痛提出分手！為免外界胡亂揣測，她強調渣男是圈外人，而對方媾的女仔不是港女！

蔣家旻指遇到渣男後如上了一課，從此對感情不會再拖拉，她指與渣男分手之後有拍散拖，好快發現不適合便分手，蔣家旻指過去拍拖都維持不到超過兩年，相當慘情！她指現時對感情隨緣，不會擔心嫁唔出，會較著重內在溝通，希望未來的另一半出現，能為她解開兩年魔咒﹗

美麗戰場 蔣家旻遘渣男後學精，果斷處理感情事。
蔣家旻遘渣男後學精，果斷處理感情事。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 蔣家旻 欺詐劇團
蔣家旻有樣有身材，希望佢快啲搵到好歸宿啦！（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？

《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透

方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？

方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年

撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖、新傳媒照片庫、TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》截圖、FB＠蔣家旻、[email protected]

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