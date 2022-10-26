美麗戰場｜蔣家旻重提與朱敏瀚情史未算爆 原來緋聞前任仲有鍾培生⋯⋯

32歲蔣家旻入行15年，近日憑在TVB劇《美麗戰場》中飾演奸角「反骨琪」而人氣急升，日前她接受電台訪問，重提同朱敏瀚的兩年情，其實她入行以來緋聞多籮籮，對象可說不拘一格，有過排舞師麥秋成，亦有過富三代鍾培生，只係除了朱敏瀚以外，就算斷正夜會，蔣家旻都未曾承認過其他戀情！