美麗戰場｜蔣家旻重提與朱敏瀚情史未算爆 原來緋聞前任仲有鍾培生⋯⋯
《美麗戰場》蔣家旻被逼認愛朱敏瀚
蔣家旻在訪問中提及與朱敏瀚的戀情，她指二人因合作拍攝《點解阿Sir係阿Sir》而在2012年撻著，當時她已不再戀愛大過天，而是將事業放在首位，所以只想和朱敏瀚玩「地下情」：「但真是唔好彩，喺銅鑼灣撞到採訪其他活動嘅傳媒朋友，見到我哋拖手。但認咗之後，我反而對感情冇安全感，會諗將來萬一分手，又要交代係好煩。兩年後我哋分手，係因大家步伐不一致，嗰時我又拍電影又拍《愛‧回家》比較忙，係工作機會同時間影響咗大家嘅感情。」
緋聞對象多 最愧對敖嘉年
蔣家旻又提及之後與羅天宇、麥秋成及敖嘉年的緋聞，她指全屬「流料」，但因為同敖嘉年的緋聞，令對方被逼公開已離婚的私隱，令她最感愧疚。她又透露2019年拍《反黑路人甲》時，她剛跟一個圈外男友分手，之後單身至今已有3年，她表示日後只會選擇跟圈外人拍拖，事關壓力較少，也不易因拍攝而產生妒忌和呷醋。
除了圈中人外，蔣家旻近年又先後同網台DJ兼開有製作公司的Martin拍拖，分手後又緊接同搞婚禮統籌公司的老闆Nic相戀，不過戀情冇個長過兩年。
曾與麥秋成斷正夜會都拒認戀情
2019年中，蔣家旻透過學舞結識排舞師麥秋成，好快已打得火熱，教舞成為媾女撒手鐧的麥秋成，不足3個月已將細10年的蔣家旻馴服得貼貼服服，當時兩人更曾被本刊斷正夜會，一齊返屋企過夜，不過男方從未肯放棄整個森林，以事業為由𠱁掂蔣家旻密冚戀情。
蔣家旻曾被指背麥秋生暗媾鍾培生
數來數去，蔣家旻似乎數漏了鍾培生，有傳蔣家旻在2020年中，曾背住當時男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，仲多番主動出擊，當年男方曾包場睇日本動畫《鬼滅之刃》，蔣家旻就黐實睇戲儼如女主人。不過鍾培生與圈中不少花旦姐仔都有往來，據知蔣家旻絕對不是她的心儀目標，因此只係神女有心、襄王無夢。
當時有知情人指：「Angel 知道鍾培生係富三代家住淺水灣獨立屋已經心心眼！當時 Angel 話自己個 IG俾人 hack咗，主動搵 Derek幫手，不過 Derek就一頭霧水，唔明點解 Angel要搵佢，可能佢以為係男人都係兵啩！知道 Derek包戲院睇戲，佢又話好鍾意套戲，叫 Derek預埋佢，去到現場仲扮晒女主人招呼朋友，姣仔姣到出晒面！」
蔣家旻曾遇渣男後學精 每段戀情過唔到兩年
蔣家旻過去接受訪問時透露曾與渣男拍拖，兩人交往後發現對方仍在社交網媾女，蔣家旻指戀情只維持了約一年，雖然好愛對方，更為了他令自己變得好卑微，但由於終日無安全感，最後還是忍痛提出分手！為免外界胡亂揣測，她強調渣男是圈外人，而對方媾的女仔不是港女！
蔣家旻指遇到渣男後如上了一課，從此對感情不會再拖拉，她指與渣男分手之後有拍散拖，好快發現不適合便分手，蔣家旻指過去拍拖都維持不到超過兩年，相當慘情！她指現時對感情隨緣，不會擔心嫁唔出，會較著重內在溝通，希望未來的另一半出現，能為她解開兩年魔咒﹗
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