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美麗戰場｜蔣家旻被質疑「鬼影變幻球」陳瀅反駁零演技 佢咁講……

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最近無綫劇《美麗戰場》由開播以來一直引起熱話，當中以四位主演女角的負評最多，所以陳瀅、蔣家旻、陳曉華連同劉佩玥就在YouTube頻道拍片，逐一回應網民的負評，希望以真人解說化解大眾對她們的不滿情緒。

美麗戰場 無綫劇《美麗戰場》由開播以來一直被受討論，當中以四位主演女角負評最多。
無綫劇《美麗戰場》由開播以來一直備受討論，當中以四位主演女角的負評最多。 (圖片來源:[email protected]
美麗戰場 平時收埋收埋的蔣家旻，只是輕輕一露便把網民嚇窒，看來平時要露多一點。
平時收埋收埋的蔣家旻，只是輕輕一露便把網民嚇窒。 (圖片來源:[email protected]

美麗戰場之即場驗鬼影球

這次《美麗戰場》四位女角同場拍片放上劉佩玥的YouTube，工作人員特意找來圍繞四人的種種負評給她們回應，當中有網民問蔣家旻：「睇預告有個shot蔣家旻大到就跌出來，真嘢定鬼影球？」聽到此問題時，其餘三位即笑到傻，得蔣家旻呆呆地反問：「咩嘢係鬼影球？」最令人意外是陳瀅即場用手篤了蔣家旻的上圍一下幫大家驗證並說：「係真嘅！」場面相當好笑。

美麗戰場 相信好多有身材女藝人，都好介意被批是「鬼影變幻球」，今次事主不幸地輪到蔣家旻。
相信好多有身材的女藝人，都好介意被批是「鬼影變幻球」，今次輪到蔣家旻。 (圖片來源:[email protected]劉佩玥Moon Lau）
美麗戰場 陳瀅仲出手幫大家篤一篤，驗證蔣家旻係堅野呢一幕，相信好多網民睇完都想一試。
陳瀅出手幫大家篤一篤，驗證蔣家旻係堅嘢呢一幕，相信好多網民睇完都想一試。 (圖片來源:[email protected]劉佩玥Moon Lau）

陳瀅被圍插演技差

陳瀅身為《美麗戰場》女主角自然戲份最多，不過由開播到現在，她一直都被網民圍插演技差！更有網民專登cap圖收集她瞪大眼的單一演技圖。工作人員好醒目找了那張拼圖出來，四人見到又一場大笑，還專登齊齊瞪大眼擘大個口扮陳瀅，被點名惡評的陳瀅解釋：「就係因為佢（劇中自己）由好天真咩都唔識嘅女仔，突然間發生啲咁震撼嘅事，之後應該唔會集集都有呢個表情。」

另外，亦有網民指陳瀅未夠班憑呢套劇上位成功爭視后，她就略為激動澄清指：「我唔係一個想爭視后嘅人，我亦都唔鍾意有太多比較，大家可以冷靜啲！」

美麗戰場 藝人面對負評最好方法是怎麼辦？就是直接面對並親自解說，高手之外感覺即時貼地好多。
藝人面對負評最好方法就是直接面對並親自解說，四位女角一齊扮陳瀅瞪大對眼。 (圖片來源:[email protected]劉佩玥Moon Lau）
美麗戰場 做《美麗戰場》女一都不好過，陳瀅所演每段劇情表情都被網民集中負評，想做視后絕不容易。
做《美麗戰場》女一都不好過，陳瀅所演每段劇情的表情都被網民集中負評，想做視后絕不容易。 (圖片來源:[email protected]

陳曉華頸長都中槍

以為負評得咁少？真係太睇少眼角高的網民，其中陳曉華就被指「曉華好似最靚，但條頸太長。」陳曉華即場摸一摸自己條頸，表示認同：「我條頸真係好長，最近仲有啲頸痛。」身旁的劉佩玥原本想幫口打圓場：「佢上鏡睇落會長啲，但真人睇落唔覺。」可惜當事人已對號入座，劉佩玥個樣好無奈。陳曉華續說：「我個頭同條頸係成一直線，先會畀人有錯覺條頸好長。」劉佩玥更提議方把長頸練粗點。

美麗戰場 面對網民尖酸刻薄留言，四位女角都沒有欺場勇氣可加。
面對網民尖酸刻薄留言，四位女角都沒有欺場，勇氣可嘉。 (圖片來源:[email protected]劉佩玥Moon Lau）
美麗戰場 陳曉華被指頸太長，不過她自己都認。
陳曉華被指頸太長，不過她自己都認。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 陳曉華在劇中飾演空姐要穿黑絲上場。
陳曉華在劇中飾演空姐要穿黑絲上場。（圖片來源：無綫影片截圖）

劉佩玥被插好樣衰

至於劉佩玥則被問：「點解劉佩玥可以咁樣衰。」她現場讀出網民問題時尷尬大笑，但反應快的她自辯：「因為個角色就係咁樣囉！」及後劉佩玥再自爆：「我有好多個樣都好樣衰！」陳瀅有感而發稱，大家只為演好每場戲所以不顧儀態。

美麗戰場 四位女角能在YouTube頻道逐一拆解網民問題，除可以加深觀眾對她們印象外，亦從中流露出四人感情甚佳。
四位女角能在YouTube頻道逐一拆解網民問題，除可以加深觀眾對她們的印象外，亦流露出四人感情甚佳。 (圖片來源:[email protected]劉佩玥Moon Lau）
美麗戰場 三位負評女陳瀅、陳曉華連同劉佩玥戲外走在一起，都是嘻哈大笑，最近仲齊齊捉緊夏天尾巴以水著示人。
三位負評女陳瀅、陳曉華連同劉佩玥戲外都是好姊妹，最近仲齊齊捉緊夏天尾巴以水著示人。 (圖片來源:[email protected]

網民覺得劇情荒謬

網民的負評除了是圍繞女角外，《美麗戰場》的劇本情節都被抨擊問題多多，網民直指劇情多處荒謬，例如「劇情老土」、「服裝MK」等，拍片現場雖然沒有導演葉念琛，但四位女角都盡量解畫，講解當時導演為何會有如此安排：「講03年嘛，係老土㗎啦，唔通好時髦咩？如果好時髦就會好牽強。」四人更一致極力推介觀眾要追到尾，因為會愈來愈好睇。

美麗戰場 《美麗戰場》的劇本情節都被受評激問題多多，下次應該找來導演葉念琛一齊大平反。
《美麗戰場》的劇本情節都被抨擊問題多多，下次應該找來導演葉念琛一齊大平反。 (圖片來源:[email protected]
美麗戰場 戲裡戲外《美麗戰場》內的女演員都好好感情，走埋一齊即雞啄不斷。
《美麗戰場》的女演員戲裡戲外都好好感情，走埋一齊即雞啄不斷。 (圖片來源:[email protected]

常見問題

《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？

首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗

陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？

劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]劉佩玥Moon Lau資料或影片來源：[email protected] VLOG

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