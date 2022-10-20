美麗戰場｜蔣家旻被質疑「鬼影變幻球」陳瀅反駁零演技 佢咁講……
美麗戰場之即場驗鬼影球
這次《美麗戰場》四位女角同場拍片放上劉佩玥的YouTube，工作人員特意找來圍繞四人的種種負評給她們回應，當中有網民問蔣家旻：「睇預告有個shot蔣家旻大到就跌出來，真嘢定鬼影球？」聽到此問題時，其餘三位即笑到傻，得蔣家旻呆呆地反問：「咩嘢係鬼影球？」最令人意外是陳瀅即場用手篤了蔣家旻的上圍一下幫大家驗證並說：「係真嘅！」場面相當好笑。
陳瀅被圍插演技差
陳瀅身為《美麗戰場》女主角自然戲份最多，不過由開播到現在，她一直都被網民圍插演技差！更有網民專登cap圖收集她瞪大眼的單一演技圖。工作人員好醒目找了那張拼圖出來，四人見到又一場大笑，還專登齊齊瞪大眼擘大個口扮陳瀅，被點名惡評的陳瀅解釋：「就係因為佢（劇中自己）由好天真咩都唔識嘅女仔，突然間發生啲咁震撼嘅事，之後應該唔會集集都有呢個表情。」
另外，亦有網民指陳瀅未夠班憑呢套劇上位成功爭視后，她就略為激動澄清指：「我唔係一個想爭視后嘅人，我亦都唔鍾意有太多比較，大家可以冷靜啲！」
陳曉華頸長都中槍
以為負評得咁少？真係太睇少眼角高的網民，其中陳曉華就被指「曉華好似最靚，但條頸太長。」陳曉華即場摸一摸自己條頸，表示認同：「我條頸真係好長，最近仲有啲頸痛。」身旁的劉佩玥原本想幫口打圓場：「佢上鏡睇落會長啲，但真人睇落唔覺。」可惜當事人已對號入座，劉佩玥個樣好無奈。陳曉華續說：「我個頭同條頸係成一直線，先會畀人有錯覺條頸好長。」劉佩玥更提議方把長頸練粗點。
劉佩玥被插好樣衰
至於劉佩玥則被問：「點解劉佩玥可以咁樣衰。」她現場讀出網民問題時尷尬大笑，但反應快的她自辯：「因為個角色就係咁樣囉！」及後劉佩玥再自爆：「我有好多個樣都好樣衰！」陳瀅有感而發稱，大家只為演好每場戲所以不顧儀態。
網民覺得劇情荒謬
網民的負評除了是圍繞女角外，《美麗戰場》的劇本情節都被抨擊問題多多，網民直指劇情多處荒謬，例如「劇情老土」、「服裝MK」等，拍片現場雖然沒有導演葉念琛，但四位女角都盡量解畫，講解當時導演為何會有如此安排：「講03年嘛，係老土㗎啦，唔通好時髦咩？如果好時髦就會好牽強。」四人更一致極力推介觀眾要追到尾，因為會愈來愈好睇。
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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