美麗戰場｜關嘉敏做小三被讚「入型入格」 向丁子朗獻出螢幕初吻

現年28歲的關嘉敏憑參加ViuTV《全民造星3》彈起，不過最後簽約邵氏被網民指倒戈相向，關嘉敏近日不但加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》成為尋寶圖女神，在熱播中的台慶劇《美麗戰場》中飾演戰鬥格小三被網民大讚入型入格，今晚（10/17）第11集與丁子朗將有激吻床上戲！