美麗戰場｜關嘉敏做小三被讚「入型入格」 向丁子朗獻出螢幕初吻
《美麗戰場》關嘉敏飾演小三圓圓
《美麗戰場》第11集預告片中，關嘉敏身穿性感上衣與丁子朗在床上纏綿，陳曉華提早回家捉姦在床，似乎與早前曝光預告片段中，陳曉華被半裸丁子朗怒摑一幕的劇情有關。陳曉華、丁子朗、關嘉敏的愛情三角錯，丁子朗逼不得已下帶陳曉華前往錄音室，令小三關嘉敏與陳曉華終於碰頭。擺明戰鬥格的關嘉敏期間以不同方式宣戰，更肆意在陳曉華面前向丁子朗放電，臨尾咬著湯匙向陳曉華拋出一句「人哋嘅嘢真係特別好味」，呢一幕不但小三味濃，更讓人看著心寒，獲網民大讚:「這種角色很適合她發揮」、「入型入格」！
《美麗戰場》第10集精華：當陳曉華離開後，關嘉敏與丁子朗在錄音室相擁激吻。
關嘉敏狂煲《宮心計》學做心機婊
關嘉敏事後坦言由於首次飾演這類角色，故做了很多事前準備，更看足一個月「爭鬥系」劇集學做「心機婊」，包括《宮心計》、《溏心風暴》及《The Penthouse》等，並謂臨場再靠葉念琛一句注下強心針：「佢話呢套劇全套劇都係八婆，你放心去演啦。」談到獻出螢幕初吻，關嘉敏笑言事前事後均十分緊張:「初頭會擔心同尷尬，我有特登擦多次牙同埋買咗薄荷味喉糖，希望唔好影響對手嘅情緒同感覺。拍完之後，因為擔心自己做得唔好，所以就成晚碌嚟碌去唔係好瞓得著。」
《美麗戰場》第11集劇情劇透（10/17）陳曉華捉姦在床
丁子朗趁陳曉華上班出勤，約關嘉敏到家中歡愉，陳曉華卻提早回家打算給丁子朗驚喜。陳曉華捉姦在床，竟哭求丁子朗不要分手……陳瀅收到通知入圍港姐十二強，懇求張馳豪留港支持她，張馳豪卻已有所決定。劉佩玥被指派專訪Bob林盛斌，即使對Bob林盛斌印象不佳，身為打工仔的她根本沒選擇餘地。港姐首晤傳媒與評判當天，蔣家旻不滿大會安排的服裝，打一通電話就能解決問題。另邊廂，陳瀅的服裝卻出現破損。蔣家旻見記者時說出感人的參選原因，博得評判與其他佳麗的同情。
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關嘉敏加盟《愛．回家》成尋寶圖女神
現年28歲的關嘉敏在《愛．回家》飾演的Mary成為尋寶圖女神，兩位Mary不但常被混淆，關嘉敏演的Mary被群姐（許思敏飾）誤以為「瀨尿」而獲封「瀨尿Mary」，最慘是接龍集團上下都以為所指是熊若水！《愛．回家》一向廣受觀眾歡迎，被捧成尋寶圖女神的關嘉敏今次倒戈ViuTV加盟，隨時長做長有，上位在望！
https://youtu.be/n-uU-OAc_IU
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年