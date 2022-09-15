美麗戰場｜五女齊鬥靚 空姐Look陳曉華被怒摑 好勝陳瀅大露背搶Fo

TVB台慶劇《美麗戰場》即將在10月3日起逢星期一至五晚9點半在翡翠台播出，日前TVB釋出了兩條最新預告片，當中以TVB五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗為主角，各有不同造型，其中以空姐Look上陣的陳曉華，慘被丁子朗怒摑，而女主角陳瀅，則以大露背裝上陣，大騷白滑美肌！