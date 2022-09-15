美麗戰場｜五女齊鬥靚 空姐Look陳曉華被怒摑 好勝陳瀅大露背搶Fo
《美麗戰場》五大花旦各有特色
《美麗戰場》是無綫55周年台慶劇，由葉念琛監製、編劇及導演，主角陣容有TVB五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗，以及兩大小生陳山聰及方力申，日前TVB釋出兩條最新預告片，首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳曉華遭半裸丁子朗怒摑
另一條預告片開首即是選美活動記招現場，在葉念琛解釋「美麗戰場」定義的同時：「美麗就一係班女人嘅成長、爭鬥，戰場就係佢哋喺人生嘅軌跡裏面遇神殺神，先可以登上權力頂峰。」鏡頭穿插了陳瀅充滿心事和心計、劉佩玥驚呆和心有不甘的表情，空姐Look陳曉華慘被半裸丁子朗怒摑，以及蔣家旻歇斯底里狠樣等，短短幾秒已滲透著濃濃戲味。而客串演出陳瀅和蔣家旻胞姐的唐詩詠，亦在宣傳片中饒有深意地道出：「所有男人對住咁靚嘅女仔，佢哋根本毫無還擊之力。」
好勝陳瀅大露背騷美肌
陳瀅劇中性格絕不認輸，她在片中透露參選港姐係因為：「我係一個唔鍾意輸嘅人！」更充滿決心地大叫「我點都要同你鬥到底！」葉念琛就形容她這個角色需要用她的美麗，去作為她最大的武器，她更似是一步步走向眾叛親離之路；除了要含淚面對陳山聰的反擊性指控：「本來你遇上我係一場美夢，係你逼我成為你嘅惡夢。」又遭劉佩玥怒摑兼追問：「點解你要咁對佢，你良心去咗邊，你係咪人呀？」片中陳瀅除了先後演繹了純真、委屈、自信及冷漠等不同層次的情緒外，更有性感大露背造型，亮出白淨美肌，成功搶Fo。
《美麗戰場》人生如戰場 愈美麗愈頑強：
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