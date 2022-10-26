美麗戰場｜陳曉華結局將慘死？入行4年曾與鏡仔密會 現任緋聞男友竟然係佢！

TVB台慶劇《美麗戰場》進入結局周，陳曉華（Hera）在劇中飾演純真女林小美，被軟飯王丁子朗背叛後，戀上好友陳瀅的初戀情人家明，以為終於有運行，點知重遇丁子朗，慘被報復，冇好下場！入行只有4年的陳曉華受TVB力棒極速上位，有望成為一線花旦，現實中的她緋聞都好豐富，位位都是靚仔！