美麗戰場｜陳曉華結局將慘死？入行4年曾與鏡仔密會 現任緋聞男友竟然係佢！
《美麗戰場》陳曉華演純真女目擊丁子朗出軌
《美麗戰場》中林小美被程裕進（丁子朗飾）狠飛後，好友李靜兒即搵哥哥手下斬傷程裕進，令他變成潦倒乞丐，衰到貼地後再與林小美重遇，有指程裕進將會為報復殺死小美！
其實近日劇情講家寶（陳瀅飾）黑化，不少網民都認為小美是幕後黑手！網民認為她明知家明是家寶一生最愛，不應瞞著家寶與男方交往，又謂若家寶知道家明已返回香港，說不定不會嫁給宇少。
陳曉華（Hera）於最新的TVB台慶劇《美麗戰場》擔當其中一個女主角，但她在訪問中提及是次角色的性格與現實的她太過差天共地，因此是次飾演角色亦有一定的難度，被葉念琛寸她擺明就是林小美。
陳曉華棄做護士 為港姐華姐雙冠軍
身高173cm的陳曉華（Hera）是2018年一眾候選港姐中的大熱人選，她畢業於中大護理系，在大學時期已是兼職平面模特兒。她小時候因病曾留院治療，經同是港姐冠軍的楊思琦探訪後頓時萌生了參選的念頭，康復多年後便立心去參選《2018年度香港小姐競選》，最後以大熱姿勢成功奪得冠軍。一年後，她代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，再次勇奪了冠軍寶座後入行，似乎是因為有「雙料冠軍」的名譽，她只是四年間便有望成為大台一線花旦。
緋聞情史豐富 與陳卓賢Ian、何廣沛、方力申都傳過緋聞
陳曉華在參加港姐時，被揭曾與狄以達拍拖，有報道指二人在餐廳「撐枱腳」時說粗口，因此當年有媒體稱她為「粗口港姐」，事後訪問中她表示日後會小心自己的言行舉止，不過二人因各自專注事業發展，最後分手收場。
和陳卓賢Ian密會斷正
前年有傳媒連日拍得陳曉華和Ian（陳卓賢）密會，與家人居於佐郭的陳曉華秘密會合Ian後，兩人齊到深水埗食飯，期間駕車時時慢時快慎防被跟蹤，又前後腳進食店挑了不起眼的位置坐，行徑相當小心。
陳曉華曾被拍到駕駛Ian的Mini Cooper座駕從佐敦家出車帶愛犬去扮靚，完事後將愛犬交給家人照顧，自己則駕駛Ian座駕再殺落電器舖挑選家電，上至雪櫃下至電熱水煲一不放過，期間亦頻頻講電話未知是否詢問Ian意見，有指她正為位於荃灣與Ian的同居愛巢作預備。
對於被斷正夜會陳卓賢Ian，又為二人的愛巢準備，陳曉華指雙方是朋友，而座駕是Ian賣給她，但以工作以外事情唔回應為由婉拒再講，強調自己會努力工作，希望大家會看到她的進步。不過經理人花姐證實兩人並非拍拖，而且陳卓賢Ian亦有女朋友Amy（盧慧敏）。
陳曉華曾與何廣沛傳緋聞
陳曉華是18年港姐冠軍，卸任即被安排入劇組，曾被網民圍插黐脷筋又冇演技差，更被劇組及演員嫌棄阻收工，唯獨兩度合作的何廣沛細心指導，曾有傳二人拍攝新劇《異搜店》戲假情真，陳曉華頻頻主動約會何廣沛，陳曉華又揚言期待同何廣沛拍咀戲很久了，愛到出晒面，當朱晨麗冇到﹗
外景孖何廣沛去廁所遲遲未返
在《食腦喪B》和《異搜店》中兩度合作，有指何廣沛相當照顧陳曉華呢位後輩，不但主動教演戲技巧，每次陳曉華又無限NG，何廣沛仍耐性指導，有報道指唔單止工作上全力協助，有工作人員爆料，指有次拍攝外景，陳曉華要上公廁解決，何廣沛表現風度，孖住陪去廁所，但一去卻遲遲未返。男盡顯風度，女更為進取，主動出擊，有傳陳曉華頻頻主動約何廣沛食飯，有指何廣沛的緋聞女友朱晨麗早排在內地開工，何廣沛趁朱朱出埠，亦大方應約，但近排朱朱已返港，陳曉華當朱朱冇到，繼續約男方撐枱腳！
冧爆認恨同何廣沛拍咀戲
陳曉華早前同何廣沛拍攝咀戲，首次拍咀戲的陳曉華爆料拍攝前何廣沛教閉氣等技巧，相當窩心，而何廣沛又讚陳曉華雖然是首次拍咀戲，但準備了香口膠等清新口腔用品，事前功夫做到足，相當細心，而陳曉華對同何廣沛拍咀戲，似乎相當回味，又衝口而出話期待呢幕戲很久，好想獻出自己的熒幕初吻，真係講到出晒面，明向朱晨麗挑機，事後朱朱被問回應，一句霸氣回覆：「關我咩事！」
疑被方力申力追：我今日載你返去！
42歲的方力申與鄧麗欣分手後成日話自己好Dry，其實無王管不知幾Free，先後與馮盈盈、陳瀅傳過緋聞，最近仲威，連2018年的港姐冠軍陳曉華都成為他的緋聞女友。
早前方力申在社交網上載了他與母親的合照，祝媽媽生日快樂，點知就被網民留言：「幾時帶陳曉華見方媽媽，溝得人哋就認咗佢……個女仔畀你玩得好慘㗎」。之後方力申再發文宣傳香港環島泳紀錄片，該網民又再留言：「方力申愛陳曉華，快啲受溝！」網民更Hashtag了方力申及陳曉華的帳號。
有指該網民不滿方力申暗媾陳曉華，所以公開踢爆他，連續兩日在方力申的社交網留言，迫他公開認愛。而陳曉華同日於社交網分享靚相，方力申亦有畀Like兼留言，即被網民連發四個留言並Hashtag方力申：「方力申快啲認愛陳曉華」、「成日都要地下情」、「大膽啲認咗佢哋，明明對@herachann（陳曉華社交網帳號）有意思」及「送得狗公仔畀人，就認咗佢啦！追緊@herachann」，另外亦有網民留言：「方力申@alexfongliksun愛@herachann陳曉華送狗公仔，又要delete人哋account，此地無銀」，而兩位當事人亦分別刪除有關的網民留言。
方力申與陳曉華對於被網民留言指他們發展地下情都有回應傳媒，方力申強調現時沒有拍拖，他指那些假account寫的不需要回應，希望大家不要把一些女仔名與她放在一起，仲叫大家努力抗疫啦！陳曉華亦表示從來冇咁嘅事，亦不知道為何會有這個傳聞。
方力申與陳曉華原來早有互動，去年陳曉華曾以嘉賓身份亮相方力申與當奴主持的節目《鬼上你架車2》，又一齊參加無綫運動會及捧胡鴻鈞演唱會場。
此外，陳曉華與方力申去年又孖住亮相《天天開運王》，當時更被李居明指有姻緣運：「以八字嚟講，佢哋兩個可以埋牙！」當時陳曉華的反應甚大，方力申就扮鎮定說：「我今日載你返去！」
李居明神預言完整影片：
常見問題
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