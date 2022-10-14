美麗戰場｜網民嚴選劇中女神排行榜 主角陳瀅三大不入！
網民嚴選劇中女神排行榜
第一位：何依婷
今年28歲的何依婷憑參加港姐入行後，憑於劇集《機場特警》演「絕世港女」一炮而紅，成功上位。五官精緻，眼又大鼻又高的何依婷曾經一度被網民狠批為「典型整容樣」，但在何依婷公開可愛童年照之後，才發現原來何依婷由細靚到大，讓她成功登上女神排行榜榜首！
第二位：朱晨麗
2011年港姐冠軍的朱晨麗在出道超過十年，終於成功上位。朱晨麗經常於社交平台上傳美照，大騷火辣身形。朱晨麗五官精緻，為標準的現代美人相，不少眼尖的網民都發現朱麗晨的樣子十分多變，不同的角度會與不同的女星撞樣。除了曾經與湯唯、吳千語等人撞樣之外，更被網民發現她與湯洛雯最相似！
第三位：葉蒨文
2016年曾經參選港姐的葉倩文，近年憑《愛回家》成功入屋。皮膚超級白淨，身形更加弗爆的葉蒨文經常於社交平台大派福利，惹來一班網民留言大讚葉倩文靚到似公主！葉倩文在擔任《愛回家》的島大女神Candy一角，令她開始得到觀眾的關注，成功升呢做女神。在《美麗戰場》亦有亮眼表現的她成功躋身女神排行榜的第三位！
第四位：郭柏妍
入行兩年便極速上位的郭柏妍，港姐季軍出身的她在兩年來已經先後拍攝《青春不要臉》、《雙生陌生人》等多部劇集，成為同屆港姐中發展最好的一位。郭柏妍仙氣十足，在參選香港小姐的時已有「翻版周子瑜」的稱號！
第五位：陳瀅
成為首位電視版「阿寶」的陳瀅，擁有甜美的外表，加上魔鬼身形，一直深受網民愛戴。近年一直受大台力捧的陳瀅，幾乎每套聚集都以第一女主角身份出演。可惜陳瀅在《美麗戰場》的表現並不及預期，不少網民都認為她的演技一律千篇，永遠都係得一個樣。
第六位：孫慧雪
入行時曾被封為宅男女神之稱的孫慧雪，不知不覺已經踏入4字頭。育有一子的孫慧雪依然一臉童顏，產子後又迅速撇出13磅贅肉，分分鐘仲Keep得好過比她年紀少的一眾女藝人。
第七位：劉佩玥
港姐季軍出身的劉佩玥外表甜美高貴，經常於電視劇大秀美好身形，專門飾演壞女人的角色。劉佩玥自入行後一直有大大小小的演出機會，去年更一共有五套作品出街。不少網民都表示十分期待劉佩玥能夠有一部擔正做女主角的新劇！
第八位：陳曉華
2018年港姐冠軍出身的陳曉華，在大學時期已經被譽為「中大校花」，參選港姐當時亦以大熱姿態輕鬆封冠，隨後代表香港參加《國際中華小姐競選》再次勇奪冠軍寶座。入行後的陳曉華一直受無綫力捧，更在去年獲提名「飛耀進步女藝員」，看來陳曉華在不久將來便能成功躋身成為「一線花旦」。
第九位：蔣家旻
「馬子妮」的乖乖女形象深入民心的蔣家旻，在《美麗戰場》一改戲路，飾演奸到出汁的鐘嘉琪。眼大大的蔣家旻形象可愛，雖然人氣搞起，但光一外表來說，在一眾美女女演員中只能排在榜尾。
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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