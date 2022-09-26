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美麗戰場│陳瀅劉佩玥為仔反面2年 一劇泯恩仇 沙灘玩水破冰照曝光

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陳瀅與劉佩玥曾經是一對好姊妹，不過兩年前劉佩玥因為「巨聲幫」大孖周志文而與陳瀅關係漸疏離，此後二人不相往來。昨日(25日)，陳瀅在社交網上載與劉佩玥、陳曉華一起到沙灘玩水的合照，據知陳瀅與劉佩玥早前拍新劇《美麗戰場》成功破冰重修姊妹情，加埋陳曉華組成另一個閨密圈。

美麗戰場 因為一套《美麗戰場》，令陳瀅與劉佩玥可再續姊妹情。
因為一套《美麗戰場》，令陳瀅與劉佩玥可再續姊妹情。（圖片來源：[email protected]

陳瀅與劉佩玥為仔變疏離

現年33歲的無綫小花劉佩玥（Moon）與陳瀅本來感情要好，當年二人與何雁詩組成閨密圈，曾經一起外遊friend到爆，不過自劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，二人的姊妹情就產生巨大變化，愛得癡纏的劉佩玥不單和周志文在公屋半同居，更為仔與好姊妹陳瀅擘面。據知陳瀅為怕好姊妹墮「媾女王」陷阱，曾力勸她懸崖勒馬諗清楚，可惜忠言逆耳，對「媾女王」死心塌地百分百信任的劉佩玥，寧為愛情犧牲友誼，兩姊妹近年極少聯絡，連朋友聚會亦有你冇我，姊妹情不再！

美麗戰場 陳瀅日前在海灘為愛犬慶生。
陳瀅日前在海灘為愛犬慶生。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 原來除了愛犬，仲有好閨密同行。
原來除了愛犬，仲有好閨密同行。（圖片來源：[email protected]

《美麗戰場》再做好姊妹

這幾年陳瀅的圈中閨密已換上蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶、何雁詩及吳嘉熙，6人更於2020年組成姊妹團「SÏXTERS」。在陳瀅好姊妹名單被除名的劉佩玥，近月因為拍新劇《美麗戰場》與陳瀅再度合作，或許因為二人在劇中演閨密，令她們日對夜對重修姊妹情。

美麗戰場 三大無綫女神陳瀅、劉佩玥與陳曉華在水中攬作一團。
三大無綫女神陳瀅、劉佩玥與陳曉華在水中攬作一團。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 當日除了三位女神，其實仲有多位身形健碩的男士同行，不過張相背晒光，真係睇唔清楚。
當日除了三位女神，其實仲有多位身形健碩的男士同行，不過張相背晒光，真係睇唔清楚。（圖片來源：[email protected]

三大女神照亮沙灘

陳瀅昨日(25日)在社交網上載了一輯與陳曉華及劉佩玥在沙灘玩水的照片，身穿一件頭粉紅色沒衣的陳瀅，難掩美好身材，其中一張合照更是三大女神攬到實在水中央，陳瀅留言：「kumo is one!!!」原來當日是陳瀅愛犬kumo的一歲生日，所以帶牠到沙灘玩水慶祝。從劉佩玥的社交網中，亦可看到近兩年都沒有po與陳瀅合照的她，竟公開了多張拍攝《美麗戰場》時的花絮照，可見二人的關係已破冰，加埋新閨密陳曉華，三個女人又成一個墟。

美麗戰場 劉佩玥近月急不及待把與陳瀅破冰後的合照放上社交網。
劉佩玥近月急不及待把與陳瀅破冰後的合照放上社交網。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 陳瀅、劉佩玥加埋陳曉華，三位女神戲裡戲外都咁friend。
陳瀅、劉佩玥加埋陳曉華，三位女神戲裡戲外都咁friend。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 拍劇時三人更在空檔一齊小睡片刻。
拍劇時三人更在空檔一齊小睡片刻。（圖片來源：[email protected]

劉佩玥誤墮「媾女王」周志文陷阱

備受無綫力捧的上位小花劉佩玥，早年在電視劇《降魔的2.0 》承接上集繼續演宅男女神「啤啤」大受歡迎，現實中，入行多年的她，身邊亦不乏觀音兵，近年她與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正。

美麗戰場 日前劉佩玥於將軍澳電視城出席完《降魔的2.0》的宣傳活動，即變裝直驅藍田同居竇急br
劉佩玥於將軍澳電視城出席完《降魔的2.0》的宣傳活動，即變裝直驅藍田同居竇急會情郎。（圖片來源：新傳媒資料庫）
美麗戰場 周志文
據報周志文因媾女媾出禍，而被大台提前解約！（詳見下文）（圖片來源：新傳媒資料庫）

地下情發展三年 唔肯公開認愛

不過劉佩玥就對周志文一條心，每次提起對方都表現冧爆，還表明不介意與對方傳緋聞，即使男方媾女事跡一大籮，仍多次開腔維護對方，更指他為人並不花弗，大讚周志文性格善良、孝順是個好男仔。不過，緋聞名單厚過電話簿的周志文，花弗本性圈中人所共知，更有指他曾力媾劉佩玥好姊妹陳瀅，15年周志文被指拍劇集《衝線》撻著吳若希，多角關係搞不清，媾女媾出禍而遭無綫提前解約。

美麗戰場 同周志文緋聞傳足三年，劉佩玥雖未肯公開認愛，不過就講明不介意與男方傳緋聞，早前二人更一齊合唱情歌，還分別將短片上載至社交網，相當甜蜜！
同周志文緋聞傳足多年，劉佩玥雖未肯公開認愛，不過就講明不介意與男方傳緋聞，二人更曾一齊合唱情歌，還分別將短片上載至社交網，相當甜蜜！（圖片來源：新傳媒資料庫）
美麗戰場 18年劉佩玥推出散文相集《我的微笑之道》，一班圈中好友到書展撐場，劉佩玥一見周志文即「冧滋滋」十分開心。
18年劉佩玥推出散文相集《我的微笑之道》，一班圈中好友到書展撐場，劉佩玥一見周志文即「冧滋滋」十分開心。（圖片來源：新傳媒資料庫）
美麗戰場 同周志文發展地下情三年，劉佩玥亦一早融入男方家庭圈子，18年曾孖住周志文與男方親友去嘉年華玩，她更開心抱住「細孖」周志康的女兒Emma。
同周志文發展地下情，劉佩玥亦一早融入男方家庭圈子，18年曾孖住周志文與男方親友去嘉年華玩，她更開心抱住「細孖」周志康的女兒Emma。（圖片來源：新傳媒資料庫）
美麗戰場 去年姪女Emma四歲生日，身為大伯的周志文 （右一） ，亦帶同阿Moon出席。
姪女Emma四歲生日，身為大伯的周志文 （右一） ，亦帶同劉佩玥出席。（圖片來源：新傳媒資料庫）

為周志文與好姊妹陳瀅擘面

原來當年眼見劉佩玥與周志文打得火熱，陳瀅深怕好姊妹墮入「媾女王」陷阱， 曾好言相勸，提醒劉佩玥懸崖勒馬，只可惜，如入戀愛迷局的劉佩玥，不單未有接受好友勸喻，好姊妹更為此反目。據知情者透露：「阿Moon成日畀人話鍾意收兵，其實佢就遠遠唔及Jeannie（陳瀅）咁識揀，識親都有番咁上下質素， Jeannie當然想好姊妹睇定啲，話晒阿Moon條件唔差，點都可以搵個條件優厚嘅，何況大孖個底咁花，好多圈中人都知， Jeannie唔想好姊妹畀人呃，自然特別緊張，聽到有乜風吹草動都會第一時間同阿Moon講，但阿Moon就好似中咗降咁，乜都聽唔入耳只信男友，仲反過來話Jeannie想拆散佢同大孖，兩姊妹成日為咗咁嗌交，大家感情愈嚟愈疏離，依家連朋友都做唔成！」

美麗戰場 Moon與媾女王一齊，更因此令姊妹心存芥蒂日漸疏遠，昔日攬頭攬頸姊妹情已不再！有指緋聞名單厚過電話簿的周志文，亦曾力媾女神陳瀅，令陳瀅一直極力反對好姊妹阿Moon與媾女王一齊，更因此令姊妹心存芥蒂日漸疏遠，昔日攬頭攬頸姊妹情已不再！
劉佩玥與媾女王一齊，更因此令姊妹心存芥蒂日漸疏遠，昔日攬頭攬頸姊妹情已不再！有指緋聞名單厚過電話簿的周志文，亦曾力媾女神陳瀅，令陳瀅一直極力反對好姊妹劉佩玥與媾女王一齊，更因此令姊妹心存芥蒂日漸疏遠，昔日攬頭攬頸姊妹情已不再！（圖片來源：新傳媒資料庫）
美麗戰場 昔日試過租屋一齊住的陳瀅及劉佩玥，感情更好到經常孖住出動
昔日試過租屋一齊住的陳瀅及劉佩玥，感情更好到經常孖住出動（圖片來源：新傳媒資料庫）
美麗戰場 不過，近月劉佩玥身邊班姊妹已經換晒人，同阿 Moon玩得最埋的變成是新紮姐仔戴祖儀、江嘉敏、鄺潔楹、簡淑兒及馮盈盈。
不過，近年劉佩玥身邊班姊妹已經換晒人，同劉佩玥玩得最埋的變成是新紮姐仔戴祖儀、江嘉敏、鄺潔楹、簡淑兒及馮盈盈。（圖片來源：新傳媒資料庫）
美麗戰場 陳瀅去年十月的生日會，亦未見阿 Moon出席。
陳瀅近年的生日會，都未見劉佩玥出席。（圖片來源：新傳媒資料庫）

常見問題

《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？

首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗

《美麗戰場》3個月極速制作完成惹其他TVB監制不滿？

葉念琛遵循曾志偉「快拍快播」的高效政策，連台慶劇都能「快手」出貨，就惹來不少TVB監製的不滿，被私下投訴⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]、新傳媒資料庫

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