美麗戰場│陳瀅劉佩玥為仔反面2年 一劇泯恩仇 沙灘玩水破冰照曝光
陳瀅與劉佩玥為仔變疏離
現年33歲的無綫小花劉佩玥（Moon）與陳瀅本來感情要好，當年二人與何雁詩組成閨密圈，曾經一起外遊friend到爆，不過自劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，二人的姊妹情就產生巨大變化，愛得癡纏的劉佩玥不單和周志文在公屋半同居，更為仔與好姊妹陳瀅擘面。據知陳瀅為怕好姊妹墮「媾女王」陷阱，曾力勸她懸崖勒馬諗清楚，可惜忠言逆耳，對「媾女王」死心塌地百分百信任的劉佩玥，寧為愛情犧牲友誼，兩姊妹近年極少聯絡，連朋友聚會亦有你冇我，姊妹情不再！
《美麗戰場》再做好姊妹
這幾年陳瀅的圈中閨密已換上蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶、何雁詩及吳嘉熙，6人更於2020年組成姊妹團「SÏXTERS」。在陳瀅好姊妹名單被除名的劉佩玥，近月因為拍新劇《美麗戰場》與陳瀅再度合作，或許因為二人在劇中演閨密，令她們日對夜對重修姊妹情。
三大女神照亮沙灘
陳瀅昨日(25日)在社交網上載了一輯與陳曉華及劉佩玥在沙灘玩水的照片，身穿一件頭粉紅色沒衣的陳瀅，難掩美好身材，其中一張合照更是三大女神攬到實在水中央，陳瀅留言：「kumo is one!!!」原來當日是陳瀅愛犬kumo的一歲生日，所以帶牠到沙灘玩水慶祝。從劉佩玥的社交網中，亦可看到近兩年都沒有po與陳瀅合照的她，竟公開了多張拍攝《美麗戰場》時的花絮照，可見二人的關係已破冰，加埋新閨密陳曉華，三個女人又成一個墟。
劉佩玥誤墮「媾女王」周志文陷阱
備受無綫力捧的上位小花劉佩玥，早年在電視劇《降魔的2.0 》承接上集繼續演宅男女神「啤啤」大受歡迎，現實中，入行多年的她，身邊亦不乏觀音兵，近年她與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正。
地下情發展三年 唔肯公開認愛
不過劉佩玥就對周志文一條心，每次提起對方都表現冧爆，還表明不介意與對方傳緋聞，即使男方媾女事跡一大籮，仍多次開腔維護對方，更指他為人並不花弗，大讚周志文性格善良、孝順是個好男仔。不過，緋聞名單厚過電話簿的周志文，花弗本性圈中人所共知，更有指他曾力媾劉佩玥好姊妹陳瀅，15年周志文被指拍劇集《衝線》撻著吳若希，多角關係搞不清，媾女媾出禍而遭無綫提前解約。
為周志文與好姊妹陳瀅擘面
原來當年眼見劉佩玥與周志文打得火熱，陳瀅深怕好姊妹墮入「媾女王」陷阱， 曾好言相勸，提醒劉佩玥懸崖勒馬，只可惜，如入戀愛迷局的劉佩玥，不單未有接受好友勸喻，好姊妹更為此反目。據知情者透露：「阿Moon成日畀人話鍾意收兵，其實佢就遠遠唔及Jeannie（陳瀅）咁識揀，識親都有番咁上下質素， Jeannie當然想好姊妹睇定啲，話晒阿Moon條件唔差，點都可以搵個條件優厚嘅，何況大孖個底咁花，好多圈中人都知， Jeannie唔想好姊妹畀人呃，自然特別緊張，聽到有乜風吹草動都會第一時間同阿Moon講，但阿Moon就好似中咗降咁，乜都聽唔入耳只信男友，仲反過來話Jeannie想拆散佢同大孖，兩姊妹成日為咗咁嗌交，大家感情愈嚟愈疏離，依家連朋友都做唔成！」
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
《美麗戰場》3個月極速制作完成惹其他TVB監制不滿？
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