美麗戰場│陳瀅劉佩玥為仔反面2年 一劇泯恩仇 沙灘玩水破冰照曝光

陳瀅與劉佩玥曾經是一對好姊妹，不過兩年前劉佩玥因為「巨聲幫」大孖周志文而與陳瀅關係漸疏離，此後二人不相往來。昨日(25日)，陳瀅在社交網上載與劉佩玥、陳曉華一起到沙灘玩水的合照，據知陳瀅與劉佩玥早前拍新劇《美麗戰場》成功破冰重修姊妹情，加埋陳曉華組成另一個閨密圈。