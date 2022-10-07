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美麗戰場｜陳瀅呻被摑委屈 曾遭女藝人向高層篤背脊 爆拒愛方力申真正原因

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《美麗戰場》近日正在TVB熱播，女主角陳瀅（Jeannie）日前接受林柏希《月傾會》訪問，大講自己入行12年來遇到過最委屈的事，仲講到曾經有個女藝人入高層房篤她背脊！

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美麗戰場 陳瀅近日上林柏希主持的網上節目《月傾會》做嘉賓。
陳瀅近日上林柏希主持的網上節目《月傾會》做嘉賓。（圖片來源：[email protected]_william）

《美麗戰場》陳瀅 對住張馳豪打冷震

陳瀅在訪問中講到拍《美麗戰場》時對住導演葉念琛好辛苦，仲話戲中與張馳豪初戀太似真實經歷，拍到打冷震：「成日對住導演，梗係辛苦啦！其實佢都有講，人哋問佢邊啲演員最乖、邊啲演員最曳？佢一定話我係最曳嗰個！」提到葉念琛都睇好佢今次可以攞視后，陳瀅反而話隨緣：「我知道葉念琛導演好想我攞（視后），佢仲想過我自己，所以我都同佢講，唔好畀咁多壓力我，我覺得隨緣啦，我唔想咁大壓力！」

美麗戰場 今次是陳瀅和葉念琛第一次合作，但葉念琛已睇好陳瀅可以攞視后。
今次是陳瀅和葉念琛第一次合作，但葉念琛已睇好陳瀅可以攞視后。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）
美麗戰場 陳瀅在《美麗戰場》中由16歳演到40歲，獲讚演技大爆發。
陳瀅在《美麗戰場》中由16歳演到40歲，獲讚演技大爆發。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

陳瀅續說：「其實我愈拍，我就愈知道點解佢要揀我，因為有好多經歷真係有啲似，我好記得Aska（張馳豪）係鍾家寶（陳瀅劇中角色）初戀，我同佢嗰段關係，令我諗起我同我之前個男朋友一啲經歷，同埋我哋嗌交嘅一啲位，似到我會打冷震！」

美麗戰場 陳瀅表示非常慶幸今次《美麗戰場》無傳出任何緋聞，她大爆有一次在拍攝時遇到有記者守候，她即時跟Aska拉開距離，以避開傳出緋聞的可能。
陳瀅表示非常慶幸今次《美麗戰場》無傳出任何緋聞，她大爆有一次在拍攝時遇到有記者守候，她即時跟Aska拉開距離，以避開傳出緋聞的可能。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）
美麗戰場 同Aska拍的初戀經歷，令陳瀅想起以前的男朋友。
同Aska拍的初戀經歷，令陳瀅想起以前的男朋友。（圖片來源：You[email protected]盒子 BOX channel）

被摑十幾廿巴戲最後被剪走

陳瀅自2010年做模特兒入行，2013年開始加入TVB拍劇，林柏希問到陳瀅入行以來有冇受過委屈？陳瀅肯定地回答：「打戲，真係打咗好多次，不必要嘅多次！有一次因為嗰個男演員比較新，導演話照打落去啦，當時我亦都係好新，我拍一巴戲，好似打咗我十幾廿巴，打到最後嗰幾巴，我忍唔住真係好委屈、好想喊，因為真係好痛！最後都係畀人剪走咗，我最唔開心係畀人剪走咗成段戲！」

美麗戰場 陳瀅初入行時曾拍過《女人俱樂部》和《四個女仔三個BAR》等TVB劇。
陳瀅初入行時曾拍過《女人俱樂部》和《四個女仔三個BAR》等TVB劇。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）
美麗戰場 陳瀅話最唔開心係拍完被摑戲後，成段戲都係畀人剪走咗。
陳瀅話最唔開心係拍完被摑戲後，成段戲都係畀人剪走咗。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

被女藝人上高層房喊住篤背脊

被問到有冇親眼見過或者聽過同輩女藝人爭上位的情況，陳瀅就大爆曾經有過被一位女藝人走上高層房篤背脊的經歷，她形容：「佢上咗某個阿姐（高層）嘅房，邊個阿姐唔好講啦，總之佢就喊晒咁話：『我唔明點解要畀佢（演某劇集）囉，我喺度咁辛苦咁多年，佢又唔係咁好喎，聽講佢又成日遲到啦，佢又呢樣嗰樣…』」最終這番篤背脊說話傳返去陳瀅耳中：「咁一定係聽返嚟，我覺得好多人都好錫我，知道真正嘅我係點樣！」

美麗戰場 陳瀅爆料指曾有一名女藝人不忿陳瀅有劇拍，而上高層房篤她背脊。
陳瀅爆料指曾有一名女藝人不忿陳瀅有劇拍，而上高層房篤她背脊。（圖片來源：[email protected]

已習慣被叫肥瀅、淫瀅

再講到陳瀅有兩個花名：「肥瀅」同「淫瀅」，林柏希問陳瀅介唔介意？陳瀅就話：「我睇慣咗啦已經，其實第一個係『肥瀅』，我認嘅，因為真係唔瘦！『淫瀅』呢，以我所知係因為《痞子殿下》，蠻儀個角色係好麻甩，又摸朱仔（朱敏瀚）想搞佢呀，咁就會創造到陳瀅好淫呀！由肥瀅變咗去淫瀅，跟返住我個fan base咁樣講，我都會認嘅！」

美麗戰場 陳瀅認為自己被叫「淫瀅」，係因為之前拍《痞子殿下》個角色太淫！
陳瀅認為自己被叫「淫瀅」，係因為之前拍《痞子殿下》個角色太淫！（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

視蔡思貝為TVB花旦No.1

而問到之前有傳媒將陳瀅、蔡思貝、湯洛雯、龔嘉欣同高海寧列為TVB現今五大花旦，問陳瀅覺得自己排位如何？她說：「第一，一定係思貝啦！因為思貝已經係兩年前嘅視后，之後龔嘉欣啦，嘉欣好似做咗最喜愛女角色，之後就湯洛雯、我同高寧，我會揀高寧先，之後就係阿湯，我自己最尾！因為我係咁多個之中年資最短，佢哋早入行過我㗎嘛！」

美麗戰場 陳瀅話TVB現今五大花旦的第一位一定係蔡思貝。
陳瀅話TVB現今五大花旦的第一位一定係蔡思貝。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

揀周嘉洛做男友、羅天宇做老公

講到方力申、周嘉洛同羅天宇三位緋聞男友中，如果要選老公、男朋友同一夜情對象，陳瀅會點揀？原來陳瀅想要的一夜情對象並不在這三人之中：「一定係朱敏瀚，因為佢呢排真係操得好fit！」而男朋友她就選擇周嘉洛：「因為嘉洛係好多話題、好多嘢講、好調皮，佢好有活力、好活躍！老公我會揀羅天宇，結咗婚之後，一定make sure呢個係一世，佢又係好專一好乖，同埋我好容易知道佢諗緊啲咩！」

美麗戰場 陳瀅非常冧朱敏瀚副Body。
陳瀅原來劇裡劇外都非常冧朱敏瀚副Body。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）
陳瀅 美麗戰場 周嘉洛就可以做男朋友。
周嘉洛只可以做男朋友。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）
美麗戰場 羅天宇在陳瀅心目中係老公人選。
羅天宇在陳瀅心目中係最佳老公人選。（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

至今唔揀方力申的原因，陳瀅就解釋：「佢有樣嘢令我覺得我哋唔係好夾，因為佢係水瓶座，好大男人！」不過方力申是2月26日出生，其實是屬於雙魚座，而非水瓶座。

美麗戰場 方力申曾經話自己係雙魚座好易信人，亦唔會講大話，唔知陳瀅會唔會重新考慮吓佢呢？
方力申曾經話自己係浪漫的雙魚座，好易信人亦唔會講大話，唔知陳瀅會唔會重新考慮吓佢呢？（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

曾被開7位數飯局價

最後陳瀅仲請埋經理人Monica出場，親自解答陳瀅有冇收過飯局價的問題，Monica一出場就話：「我想講奇怪訊息多啲呀，因為佢個social media會寫經理人個contact，其實係我嚟㗎，你唔好以為搵到佢，但係有好多人，唔知真唔知定假唔知啦，我試過凌晨兩三點，好多時有啲男仔打電話嚟，然之後喺度對住個電話呻吟，我係有老公㗎嘛，好尷尬！」

美麗戰場 陳瀅經理人Monica呼籲大家，唔好以為打陳瀅social media個contact，會真係搵到陳瀅！
陳瀅經理人Monica呼籲大家，唔好以為打陳瀅social media個contact，會真係搵到陳瀅！（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

而飯局價方面，Monica就話有人開過7位數字：「佢話7位數都畀得起㗎，淨係食個飯，我得呀，我本人得，哈哈哈，我食呀！（你係經理人，你有冇問藝人意願？）我使乜問佢（陳瀅）啫，佢都唔係嗰種等錢使嘅人囉！」

美麗戰場 Monica話陳瀅唔等錢使，就算對方出到7位數，佢都唔會應承出席飯局！
Monica話陳瀅唔等錢使，就算對方出到7位數，佢都唔會應承出席飯局！（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

即睇《月傾會》陳瀅訪問：

陳瀅 美麗戰場
（圖片來源：[email protected]盒子 BOX channel）

常見問題

《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？

首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗

陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？

劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_william、[email protected]盒子 BOX channel、[email protected]資料或影片來源：[email protected]盒子 BOX channel

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