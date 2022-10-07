美麗戰場｜陳瀅呻被摑委屈 曾遭女藝人向高層篤背脊 爆拒愛方力申真正原因
《美麗戰場》陳瀅 對住張馳豪打冷震
陳瀅在訪問中講到拍《美麗戰場》時對住導演葉念琛好辛苦，仲話戲中與張馳豪初戀太似真實經歷，拍到打冷震：「成日對住導演，梗係辛苦啦！其實佢都有講，人哋問佢邊啲演員最乖、邊啲演員最曳？佢一定話我係最曳嗰個！」提到葉念琛都睇好佢今次可以攞視后，陳瀅反而話隨緣：「我知道葉念琛導演好想我攞（視后），佢仲想過我自己，所以我都同佢講，唔好畀咁多壓力我，我覺得隨緣啦，我唔想咁大壓力！」
陳瀅續說：「其實我愈拍，我就愈知道點解佢要揀我，因為有好多經歷真係有啲似，我好記得Aska（張馳豪）係鍾家寶（陳瀅劇中角色）初戀，我同佢嗰段關係，令我諗起我同我之前個男朋友一啲經歷，同埋我哋嗌交嘅一啲位，似到我會打冷震！」
被摑十幾廿巴戲最後被剪走
陳瀅自2010年做模特兒入行，2013年開始加入TVB拍劇，林柏希問到陳瀅入行以來有冇受過委屈？陳瀅肯定地回答：「打戲，真係打咗好多次，不必要嘅多次！有一次因為嗰個男演員比較新，導演話照打落去啦，當時我亦都係好新，我拍一巴戲，好似打咗我十幾廿巴，打到最後嗰幾巴，我忍唔住真係好委屈、好想喊，因為真係好痛！最後都係畀人剪走咗，我最唔開心係畀人剪走咗成段戲！」
被女藝人上高層房喊住篤背脊
被問到有冇親眼見過或者聽過同輩女藝人爭上位的情況，陳瀅就大爆曾經有過被一位女藝人走上高層房篤背脊的經歷，她形容：「佢上咗某個阿姐（高層）嘅房，邊個阿姐唔好講啦，總之佢就喊晒咁話：『我唔明點解要畀佢（演某劇集）囉，我喺度咁辛苦咁多年，佢又唔係咁好喎，聽講佢又成日遲到啦，佢又呢樣嗰樣…』」最終這番篤背脊說話傳返去陳瀅耳中：「咁一定係聽返嚟，我覺得好多人都好錫我，知道真正嘅我係點樣！」
已習慣被叫肥瀅、淫瀅
再講到陳瀅有兩個花名：「肥瀅」同「淫瀅」，林柏希問陳瀅介唔介意？陳瀅就話：「我睇慣咗啦已經，其實第一個係『肥瀅』，我認嘅，因為真係唔瘦！『淫瀅』呢，以我所知係因為《痞子殿下》，蠻儀個角色係好麻甩，又摸朱仔（朱敏瀚）想搞佢呀，咁就會創造到陳瀅好淫呀！由肥瀅變咗去淫瀅，跟返住我個fan base咁樣講，我都會認嘅！」
視蔡思貝為TVB花旦No.1
而問到之前有傳媒將陳瀅、蔡思貝、湯洛雯、龔嘉欣同高海寧列為TVB現今五大花旦，問陳瀅覺得自己排位如何？她說：「第一，一定係思貝啦！因為思貝已經係兩年前嘅視后，之後龔嘉欣啦，嘉欣好似做咗最喜愛女角色，之後就湯洛雯、我同高寧，我會揀高寧先，之後就係阿湯，我自己最尾！因為我係咁多個之中年資最短，佢哋早入行過我㗎嘛！」
揀周嘉洛做男友、羅天宇做老公
講到方力申、周嘉洛同羅天宇三位緋聞男友中，如果要選老公、男朋友同一夜情對象，陳瀅會點揀？原來陳瀅想要的一夜情對象並不在這三人之中：「一定係朱敏瀚，因為佢呢排真係操得好fit！」而男朋友她就選擇周嘉洛：「因為嘉洛係好多話題、好多嘢講、好調皮，佢好有活力、好活躍！老公我會揀羅天宇，結咗婚之後，一定make sure呢個係一世，佢又係好專一好乖，同埋我好容易知道佢諗緊啲咩！」
至今唔揀方力申的原因，陳瀅就解釋：「佢有樣嘢令我覺得我哋唔係好夾，因為佢係水瓶座，好大男人！」不過方力申是2月26日出生，其實是屬於雙魚座，而非水瓶座。
曾被開7位數飯局價
最後陳瀅仲請埋經理人Monica出場，親自解答陳瀅有冇收過飯局價的問題，Monica一出場就話：「我想講奇怪訊息多啲呀，因為佢個social media會寫經理人個contact，其實係我嚟㗎，你唔好以為搵到佢，但係有好多人，唔知真唔知定假唔知啦，我試過凌晨兩三點，好多時有啲男仔打電話嚟，然之後喺度對住個電話呻吟，我係有老公㗎嘛，好尷尬！」
而飯局價方面，Monica就話有人開過7位數字：「佢話7位數都畀得起㗎，淨係食個飯，我得呀，我本人得，哈哈哈，我食呀！（你係經理人，你有冇問藝人意願？）我使乜問佢（陳瀅）啫，佢都唔係嗰種等錢使嘅人囉！」
即睇《月傾會》陳瀅訪問：
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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