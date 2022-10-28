美麗戰場｜陳瀅 方力申 開Live改口風願拍續集？網民齊集氣為續集改名

TVB台慶劇《美麗戰場》第19集播出後，陳瀅與方力申首度於IG開Live，暢談兩場衝突戲的背後點滴，在直播中陳瀅也有重提唔肯與方力申對戲的一幕，原來就係第19集尾段二人攤牌的一場戲，兩個已無感情的人冷漠講數，原來要的就是這種隔膜的感覺！