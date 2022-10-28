美麗戰場｜陳瀅 方力申 開Live改口風願拍續集？網民齊集氣為續集改名
《美麗戰場》豪門爭產戲極速落幕
全劇20集的《美麗戰場》在最後一星期發展極急速，方力申由力追陳瀅到結婚、落難、發窮惡只在短短三數集發生，豪門鬥爭的戲份發展急促，頗有草草收場之感，方力申與朱晨麗在《美麗戰場》中一場激吻戲，亦在結局前一集終於播出。
陳瀅改口風望開續集？！
直播中有不少網民表示最尾五集劇情太快，豪門爭鬥完全欠缺鋪排，也有不少網民提及開 Season 2 或續集，本來說過「無咩唔好再合作」的陳瀅一改口風，表示要看大家「集氣」的成果，笑指上一次《痞子殿下》開續集也是演員自己加上網民熱議作開端，結果成功得到無綫迅速回應落實續集，至於今次《美麗戰場》是否有續集，陳瀅就在Live中表示希望可以再和方力申合作！
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網民集氣為《美麗戰場》續集改名
雖然未知係咪真係有續集，而已有專頁開PO叫大家幫《美麗戰場》續集改定名。有人簡簡單單建議續集叫《美麗再戰場》、《美麗又戰場》甚至《美麗仲戰場》，亦有網民提議《阿寶擂台》、《美麗屠場》、《漂亮戰場》等名字，有網民就根據TVB一貫的改名風格，建議續集起名做《美麗狙擊》、《潛行戰場》、《愛回家之美麗戰場之使徒行者》等等。正所謂「網民創意無限」，無論曲定直都好，唔葉念琛會唔會參考吓呢？
《美麗戰場》大結局個個無好下場？！
《美麗戰場》來到終極大結局一集，將會遠離無綫BBQ式大團圓結局，陳瀅、陳曉華、劉佩玥三姊妹，以及方力申、朱晨麗等主角，幾乎都無好下場！其中陳曉華被丁子朗搵上門，有指將會被刺殺身亡，劉佩玥則被陳瀅出賣，記者事業玩完，要靠Bob出手打救，聘用她出任旗下珠寶集團的公關主管。
方力申攞番公司後回心轉意，想拋棄朱晨麗挽回陳瀅，結果在遊艇上意外殺死朱晨麗，之後方力申玩失蹤，唔知續集有冇機會出返嚟……
而陳瀅亦被指將會被最後十分鐘回歸的「反骨琪」蔣家旻展開報復，有指蔣家旻將會終極大報復，意圖殺死剩下的所有人，包括陳瀅、劉佩玥甚至阿Bob等，至於這些人是否真的會死亡，相信會以Open End留下伏線，留待續集再開估。
常見問題
《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？
《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透
方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？
方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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