美麗戰場｜唐詩詠霸氣大婆力壓戲屎陳瀅 內地豆瓣評分創新低

TVB重頭劇《美麗戰場》播出以來，外界評論好壞參差。最近《美麗戰場》在內地網站豆瓣評分更獲史上最新低，被內地網民稱為「史上最差TVB劇」，雖然大部份網民都直指陳瀅的演技為《美麗戰場》的最大敗筆，但觀眾越鬧越鍾意睇，無阻收視。