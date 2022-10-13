美麗戰場｜唐詩詠霸氣大婆力壓戲屎陳瀅 內地豆瓣評分創新低
《美麗戰場》豆瓣創新低 內地網民：「史上最差TVB劇」
《美麗戰場》播出後，外界評論好壞參差，在內地網站豆瓣上《美麗戰場》的評分更低至5.1分，被稱為「史上最差TVB劇」。大部分網民都認為劇情太過狗血老土，甚至有網民苦勸其他為開劇的網民不要浪費時間在這部劇上，口碑仆直！
《美麗戰場》陳瀅演技被指為最大敗筆
此外，不少網民認為陳瀅的演技是劇中最大敗筆。不但認為陳瀅的浮誇表情讓人「出戲」之外，更認為陳瀅的外表不適合飾演「傻白甜」的角色。有網民更於評論寫道：「葉導女主都是寶，讓劉佩玥和蔣家旻一起為陳瀅抬轎離大譜！」
《美麗戰場》離地BUG位被批離譜
除了陳瀅的演技受到批評之外，劇情中亦有很多不合常理的BUG位，讓兩地的網民都覺得「好出戲」。首先第一個BUG位便是有份出演的程可為和杜燕歌，兩人外表看上去年齡相似，但卻飾演像個20年以上的兩母子，令網民越看下去越感到匪夷所思。
另一經典BUG位為丁子朗上演英雄救美的時候，一度跌傷右手，但在跌打館中鄧梓峰卻為他左手膊頭捽藥酒，左右不分之餘，連部位都記錯！
最後，在蔣家旻和陳瀅被綁架之後，蔣家旻一度想用墻角割斷麻繩，一連串不合邏輯的劇情令網民睇到「一肚氣」。
《美麗戰場》蔣家旻表現亮眼
雖然內容、女主的演技都出事，但飾演反派的蔣家旻側表現亮眼，搶鏡程度將女主角陳瀅完全比下去。蔣家旻在劇中飾演「反骨琪」一角，被網民大讚入型入格，與往年蔣家旻所飾演的角色徹然不同，甚至有網民看好蔣家旻有機會憑「反骨琪」一角奪下視后寶座！
《美麗戰場》唐詩詠霸氣客串 劇情將會越來越爆
第二周的劇情將會越來越爆，昨晚（12日）的劇情講述到以特別客串身份飾演富貴趙太的唐詩詠，向撞破趙生有外遇的家寶講數，飾演趙太的唐詩詠句句台詞狠到入肉，不但她先向家寶表明立場：「你估我第一次知道我老公拖住第二個女人？咁多年佢出面有幾多女人，我會唔知道咩？」並指解僱她是因為知道趙生對她有意思，並霸氣十足指摘家寶：「我好了解你呢啲表面好純情，但裏面充滿住機心嘅女仔」、「唔使再擺你呢個無辜樣喇，如果你真係清高，點解問我老公攞錢？」
網民大讚唐詩詠好戲 期待陳瀅黑化
貴為視后的唐詩詠這次客串全為力撐好友葉念琛，唐詩詠在接受訪問時亦表示葉念琛找她客串全因為唐詩詠平時夠惡。隨著唐詩詠的登場，劇情比之前更有張力，網民都紛紛大讚視后唐詩詠好戲：「唐詩詠宣萱上身？」、「成套劇最醒女人係唐 C」、「唐 C 演阿太、媽媽角色啱番佢年紀，睇得幾舒服」。
而且網民亦表示對於陳瀅日後黑化的劇情大感期待，紛紛留言表示同情家寶黑化是是為勢所逼，並指有感她日後即使變奸也似是另有內情。未知陳瀅黑化過後的劇情，會否令《美麗戰場》的口碑起死回生呢？
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年