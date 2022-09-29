美麗戰場｜陳瀅、鄺潔楹黑裙勁撞款成強烈對比 兩人實際身高到底差幾遠？

由陳瀅主演的台慶劇《美麗戰場》即將在10月3日（下周一）開播，日前陳瀅穿著一身黑色的開窿連身裙現身TVB台慶活動，大曬白滑玉背和纖腰，無獨有偶，鄺潔楹當日原來亦穿了一件「極類似款式」的黑色連身裙，之後兩人都有在社交網分享了自己當日的衣著打扮，對比之下就顯示出最大的分別！
《美麗戰場》陳瀅 性感大露背
陳瀅在台慶活動當日穿著這件黑色的開窿連身裙現身，曾被傳媒取笑似颱風信號標誌，但之後她社交網上載當日的後台照和短片，網民才發現這件衫背後原來係大露背，非常性感！
鄺潔楹 著短裙「視覺增高」
相隔約一日，鄺潔楹亦在社交網分享了當日活動上的衣著打扮，原來她當日同樣穿著了一件腰側開窿的黑色連身裙，只係無大露背的同時，陳瀅開兩格，但鄺潔楹卻只夠開一格！不過，由於類似款式的長裙變短裙，只到膝頭對上的款式，令她成功在視覺上「增高」不少。
身高差足有13cm
網民都十分好奇今次「撞衫」的陳瀅和鄺潔楹，實際上身高差幾遠？原來經常被網民笑指是「哈比人」的鄺潔楹，身高是155cm，而陳瀅則是168cm，兩人的身高差足有13cm，但在鄺潔楹的「視覺增高術」幫助下，加上分開拍攝，令人感覺差別不大，有網民更搞笑恭喜鄺潔楹「脫離哈比族人」！
重溫鄺潔楹全線副業蝕入肉「白嘔」6位數
現年30歲的無綫花旦鄺潔楹（Judy）出身富裕，近年頻頻創業做老闆，除了賣自家製曲奇及與伍富橋合資開設健身室外，去年尾開始更踩過界親自設計時裝出售，不過面對愈趨嚴重的疫情，鄺潔楹三項副業一度全線失守，全部蝕到入肉。
健身室白交6位數租金
鄺潔楹慨嘆自己三項副業都因疫情而出現赤字，其中她在去年10月投資6位數字和伍富橋一同開設的健身室，起初兩個月營業額都達標，但到今年1月，因防疫政策，健身室要關閉，連一對一為學生設計的上門課程都無法做到，所以只有白交租，雖然業主肯減租，但也要「白嘔」6位數字租金。
餅店一度停業
而曲奇餅店方面，鄺潔楹指雖然只是網店不用交租，這段時間她亦無計劃做pop-up store，但因疫情嚴重，送貨司機去大廈送貨時難免有風險，所以餅店亦一度暫停網上訂單。
鄺潔楹想做KOL直播帶貨
時裝生意方面，由於是與台灣某時裝品牌合作，加上設計的時裝只在網上售賣，鄺潔楹表示不算投資太多錢。但她原定推出的12款春夏服飾，都決定延遲推出。鄺潔楹曾透露為免貨品囤積，她有意充當KOL，在網上開直播帶貨，售賣一些適合現時天氣的服裝款式。直到今年8月，鄺潔楹才重新開始上架新的服裝產品。
鄺潔楹住大埔2,000呎獨立屋 大學畢業已有樓揸手
鄺潔楹出道後已有媒體爆她是富家千金，跟家人居於大埔淺月灣2,000呎獨立屋，不過獨立屋內貌從未正面曝光，在節目《我要做業主2》中，鄺潔楹的超豪華家居終於有得參觀。
大學畢業即做業主
鄺潔楹在節目中透露自小就被父母灌輸投資買樓的概念，家人對她說錢放在自己那裡是不會升值的，所以大學畢業就叫她與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，兄妹共同持有至今市值過千萬。
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年