陳瀅

美麗戰場｜陳瀅、鄺潔楹黑裙勁撞款成強烈對比 兩人實際身高到底差幾遠？

最新娛聞
Eve Wong

廣告

由陳瀅主演的台慶劇《美麗戰場》即將在10月3日（下周一）開播，日前陳瀅穿著一身黑色的開窿連身裙現身TVB台慶活動，大曬白滑玉背和纖腰，無獨有偶，鄺潔楹當日原來亦穿了一件「極類似款式」的黑色連身裙，之後兩人都有在社交網分享了自己當日的衣著打扮，對比之下就顯示出最大的分別！

《美麗戰場》陳瀅 性感大露背

陳瀅在台慶活動當日穿著這件黑色的開窿連身裙現身，曾被傳媒取笑似颱風信號標誌，但之後她社交網上載當日的後台照和短片，網民才發現這件衫背後原來係大露背，非常性感！

美麗戰場 陳瀅這件黑色連身裙現身曾被取笑似颱風信號標誌。
陳瀅這件黑色連身裙曾被取笑似颱風信號標誌。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 原來這件服裝背後有大露背，網民都大讚陳瀅高貴又性感。
原來這件服裝背後有大露背，網民都大讚陳瀅高貴又性感。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 當日活動上陳瀅空著這件性感長裙上台宣傳新劇《美麗戰場》。
當日活動上陳瀅穿著這件性感長裙上台宣傳新劇《美麗戰場》。（圖片來源：[email protected] (official)）

鄺潔楹 著短裙「視覺增高」

相隔約一日，鄺潔楹亦在社交網分享了當日活動上的衣著打扮，原來她當日同樣穿著了一件腰側開窿的黑色連身裙，只係無大露背的同時，陳瀅開兩格，但鄺潔楹卻只夠開一格！不過，由於類似款式的長裙變短裙，只到膝頭對上的款式，令她成功在視覺上「增高」不少。

美麗戰場 鄺潔楹和陳瀅所著的裙驟眼睇款式極相似，只係短咗一截！
鄺潔楹和陳瀅所著的裙驟眼睇款式極相似，只係短咗一截！（圖片來源：[email protected]
陳瀅 美麗戰場 不過鄺潔楹件衫其實密實好多，冇大露背，只係側邊開窿。
不過鄺潔楹件衫其實密實好多，冇大露背，只係側邊開窿。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 美麗戰場 當日鄺潔楹在活動上穿著這件連身裙，宣傳即將在11月14日開播的新劇《新四十二章》。
當日鄺潔楹在活動上穿著這件連身裙，宣傳即將在11月14日開播的新劇《新四十二章》。（圖片來源：[email protected] (official)）

身高差足有13cm

網民都十分好奇今次「撞衫」的陳瀅和鄺潔楹，實際上身高差幾遠？原來經常被網民笑指是「哈比人」的鄺潔楹，身高是155cm，而陳瀅則是168cm，兩人的身高差足有13cm，但在鄺潔楹的「視覺增高術」幫助下，加上分開拍攝，令人感覺差別不大，有網民更搞笑恭喜鄺潔楹「脫離哈比族人」！

美麗戰場 短裙款加上一對超厚底高踭鞋，令鄺潔楹的高度在視覺上感覺和陳瀅相差不遠。
短裙款加上一對超厚底高踭鞋，令鄺潔楹的高度在視覺上感覺和陳瀅相差不遠。（圖片來源：[email protected][email protected]
陳瀅 美麗戰場 事實上即使係著住咁高踭嘅鞋，同《新四十二章》演員影大合照時鄺潔楹都係「凹」咗落去...
事實上即使係著住咁高踭嘅鞋，同《新四十二章》演員影大合照時鄺潔楹都係「凹」咗落去…（圖片來源：[email protected] (official)）

重溫鄺潔楹全線副業蝕入肉「白嘔」6位數

現年30歲的無綫花旦鄺潔楹（Judy）出身富裕，近年頻頻創業做老闆，除了賣自家製曲奇及與伍富橋合資開設健身室外，去年尾開始更踩過界親自設計時裝出售，不過面對愈趨嚴重的疫情，鄺潔楹三項副業一度全線失守，全部蝕到入肉。

陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹 近日留家抗疫的鄺潔楹，活動有親自下廚、煲劇和做瑜伽Keep Fit。
早前留家抗疫的鄺潔楹，活動有親自下廚、煲劇和做瑜伽Keep Fit。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹 自拍運動片放上網，被發現有肚腩仔，鄺潔楹亦大方回應。
自拍運動片放上網，被發現有肚腩仔，鄺潔楹亦大方回應。（圖片來源：[email protected]

健身室白交6位數租金

鄺潔楹慨嘆自己三項副業都因疫情而出現赤字，其中她在去年10月投資6位數字和伍富橋一同開設的健身室，起初兩個月營業額都達標，但到今年1月，因防疫政策，健身室要關閉，連一對一為學生設計的上門課程都無法做到，所以只有白交租，雖然業主肯減租，但也要「白嘔」6位數字租金。

陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹與伍富橋一齊接受訪問，她表示花了6位數字投資健身中心，伍富橋就出錢出力，在健身中心做埋教練。
鄺潔楹去年與伍富橋及多位好友合資搞健身室，她表示花了6位數字投資，伍富橋就出錢出力，在健身室做埋教練。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹 鄺潔楹預計健身室即使到了4、5月，都仍未能重新開業。
鄺潔楹愁爆指在她的三項投資中，健身室蝕得最入肉。（圖片來源：[email protected]

餅店一度停業

而曲奇餅店方面，鄺潔楹指雖然只是網店不用交租，這段時間她亦無計劃做pop-up store，但因疫情嚴重，送貨司機去大廈送貨時難免有風險，所以餅店亦一度暫停網上訂單。

陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹早前推出自家曲奇，仲設有門市。
鄺潔楹慶幸其曲奇餅店並非實體店，至少不用交租。（圖片來源：[email protected]

鄺潔楹想做KOL直播帶貨

時裝生意方面，由於是與台灣某時裝品牌合作，加上設計的時裝只在網上售賣，鄺潔楹表示不算投資太多錢。但她原定推出的12款春夏服飾，都決定延遲推出。鄺潔楹曾透露為免貨品囤積，她有意充當KOL，在網上開直播帶貨，售賣一些適合現時天氣的服裝款式。直到今年8月，鄺潔楹才重新開始上架新的服裝產品。

陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹示範155cm的身高，也可以透過她設計的時裝拉長身形。
鄺潔楹去年開始踩過界做埋時裝，同台灣時裝品牌合作，更親自設計一系列專為哈比身型女仔而設的靚衫。（圖片來源：[email protected])
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹 鄺潔楹透露有意兼職做KOL，在網上開直播清囤貨。
鄺潔楹透露有意兼職做KOL，在網上開直播清囤貨。（圖片來源：[email protected]

鄺潔楹住大埔2,000呎獨立屋 大學畢業已有樓揸手

鄺潔楹出道後已有媒體爆她是富家千金，跟家人居於大埔淺月灣2,000呎獨立屋，不過獨立屋內貌從未正面曝光，在節目《我要做業主2》中，鄺潔楹的超豪華家居終於有得參觀。

陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹與家人住在大埔獨立屋。
鄺潔楹與家人住在大埔獨立屋。（圖片來源：[email protected]_official）
陳瀅 美麗戰場 我要做業主2｜31歲鄺潔楹大學畢業已有樓揸手 大埔2千呎獨立屋意外曝光
鄺潔楹表示自細就被父母灌輸進取的投資概念。（圖片來源：[email protected]_official）
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹被指是哈比人族長。
鄺潔楹父母從事傢俬生意，她更跟家人開設投資公司，絕對是隱形富家千金。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 美麗戰場 咪睇鄺潔楹天生哈比身高，佢都好鍾意運動架。
鄺潔楹大學畢業就與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，她曾透露有計劃在31歲靠自己再次入市。（圖片來源：[email protected]

大學畢業即做業主

鄺潔楹在節目中透露自小就被父母灌輸投資買樓的概念，家人對她說錢放在自己那裡是不會升值的，所以大學畢業就叫她與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，兄妹共同持有至今市值過千萬。

陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹廿歲出頭剛大學畢業已榮升業主，不過她一直與家人坐在大埔淺月灣獨立屋。
鄺潔楹廿歲出頭剛大學畢業已榮升業主，不過她一直與家人住在大埔淺月灣獨立屋。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹家中的天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。
鄺潔楹家中的天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹 客廳布置以米色為主調，非常舒服。
客廳布置以米色為主調，非常舒服。（圖片來源：[email protected]
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹曾在睡房中拍Vlog，令其閨房曝光。
鄺潔楹又曾在睡房中拍Vlog，令其閨房曝光。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹曾拍下起身後的家居生活，第一時間入廚房榨果汁及煮早餐。
鄺潔楹曾拍下起身後的家居生活，第一時間入廚房榨果汁及煮早餐。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）
陳瀅 美麗戰場 鄺潔楹家中廚房有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。
鄺潔楹家中廚房有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）

常見問題

《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？

首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗

陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？

劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] (official)

讀者留言

熱門文章

 