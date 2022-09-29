美麗戰場｜陳瀅、鄺潔楹黑裙勁撞款成強烈對比 兩人實際身高到底差幾遠？

由陳瀅主演的台慶劇《美麗戰場》即將在10月3日（下周一）開播，日前陳瀅穿著一身黑色的開窿連身裙現身TVB台慶活動，大曬白滑玉背和纖腰，無獨有偶，鄺潔楹當日原來亦穿了一件「極類似款式」的黑色連身裙，之後兩人都有在社交網分享了自己當日的衣著打扮，對比之下就顯示出最大的分別！