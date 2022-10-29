美麗戰場│結局爛尾遭鬧爆 Bob守護劉佩玥 封全劇最佳CP 台慶搶獎
網民怒轟：結局不知所謂！超級爛！
昨晚《美麗戰場》大結局被轟爛尾留伏線，導演葉念琛上載慶功相並寫有「2」字，似準備開續集，有網民不滿：「拍還拍，麻煩執返season 1嘅窿窿。」、「個結局不知所謂！超級爛！原來曾志偉請你返嚟就係拍啲咁嘅戲！」
Bob劉佩玥IG感謝對方
劉佩玥跟林盛斌Bob這一對，獲網民封全劇最好睇CP，昨晚Bob和劉佩玥在IG留言感謝對方。劉佩玥在社交網寫道：「『李靜兒，我係唔會比俾人蝦你嘅！』呢句說話，係徐富貴攬住李靜兒嘅時候講嘅說話，呢句說話要說出口，做得到，一啲都唔容易。」
劉佩玥拍Bob：覺得好攪笑
劉佩玥多謝大家咁鍾意徐富貴同李靜兒：「當好多人一聽到我同Bob合作，第一個感覺都係覺得好攪笑，但呢對CP證明咗我哋攪笑之外，帶到更多火花同意料之外畀大家！我好榮幸，亦好開心，可以遇到呢位咁好嘅朋友同拍檔，一位內外兼修嘅非凡藝人，一位努力不懈嘅溫暖爸爸，一位正能量滿滿而且善良敦厚嘅朋友！林盛斌先生，多謝你！你每一句說話，我銘記在心。多謝大家喜愛和支持，我哋一定會再見！」
Bob睇好劉佩玥台慶攞獎
Bob昨晚也在社交網感性留言：「咁多年嚟，拍過少少戲，拍過少少劇，好好彩，遇過好多好好嘅女拍檔。今次《美麗戰場》入面，同我最多對手戲嘅，就係佢，Moon，劉佩玥。我知道當初葉念琛話畀團隊知想搵我同佢做一對，大家嘅反應係即時笑X咗出嚟嘅，一個咁靚咁可愛嘅女仔，竟然要同我配對，老實講，真係未必個個觀眾都可以接受到嘅，所以我更加要畀心機，努力做好佢。
今次同Moon合作嗰兩三個月，我可以好鄭重咁同大家講：1. 佢係一個好好好專業嘅演員，2. 佢係一個好好好善良嘅女孩子，好開心可以同佢一齊為呢套劇帶嚟少少色彩，亦好感恩佢唔介意成日要對住我呢個核突佬，而我更加希望嘅係，喺今年TVB頒獎典禮，佢可以攞到佢值得擁有嘅榮譽同肯定。劉佩玥小姐，多謝你。亦都多謝各位觀眾喜歡……….徐富貴 。」
重溫徐富貴講奮鬥史打動靜兒芳心：
惡霸級有錢人徐富貴對靜兒早有好感，以「訪問」為由接近靜兒，並一度欲以二千萬籌碼打賞欲打動靜兒芳心，豈料靜兒不為所動，令徐富貴另眼相看兼深深墮入愛河。之後徐富貴捨棄銀彈戰術，帶靜兒重遊舊地侃侃而談奮鬥及發跡史，為了生活更連垃圾也倒過……
網民讚Bob：寸得嚟好過癮
不少網民除了指想不到搞開笑的阿Bob原來還有煽情一面外，並洗版式留言大讚他演技大躍進，阿 Bob官方臉書在短短一小時內，獲得近500正評，反應熱烈。有網民留言：「富貴哥好有戲」、「寸得嚟好過癮！」、 「今年最佳男配角」。網民對於阿 Bob與劉佩玥這對歡喜冤家，更是相當受落，封二人為「全劇最好睇 CP」：「一個大男人需要一個食得住佢嘅女人」、「阿 Bob 條線最好睇」。
葉念琛睇好Bob：殺入今年男配五強
葉念琛對 Bob亦讚不絕口，並謂自己也睇好他殺入今年男配五強。阿 Bob昨晚受訪時先是感謝觀眾的喜愛及支持，並坦言徐富貴角色對他來說有難度，皆因層次豐富又鮮明，Bob說：「一時好癲、一時好沙塵，但突然又會好暖男，葉念琛都有教我點處理，同埋多謝阿Moon，佢喺現場畀咗好多安全感同信心我，feel 到大家都係演緊個角色。」
Bob爆劇情：徐富貴暖男行動會升級
昨晚不斷收到友人及網民正評短訊的Bob，感激網民及觀眾喜愛他這個角色：「收到好多message，有人 send啲片嚟話佢老公睇到喊，我可以預告徐富貴去到後期暖男行動係會升級嘅。」 談到感人食飯場口，阿 Bob坦言要感謝葉念琛導演：「拍完一Take佢就收貨，佢話現場睇都覺得我做得幾好喎，仲話『不枉我畀機會你』。」
劉佩玥演娛樂記者夠率性
TVB台慶劇《美麗戰場》中，劉佩玥在劇中任職記者，是鍾家寶（陳瀅飾演）的閨蜜之一，只與富豪徐富貴（Bob林盛斌飾演）有感情線，對比起鍾家寶，桃花不多。劇中她飾演娛樂記者，與阿Bob林盛斌扮演的富豪有感情線，就有不少網民指聯想到劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）的愛情故事。即睇《美麗戰場》最新劇情劇透
甘比公屋出身因1粒痣邂逅大劉
現實中娛樂記者出身，與富豪結緣的是原名陳凱韻的甘比，如今已經加入「百大富豪系列」，仍然經常帶同女兒做善事幫助他人。而最近華人置業推出暑期工計劃，聘請100個短期及兼職職位，時薪更高達港幣500元，被網民大讚是良心集團。
甘比父母離異在公屋長大
今年43歲的甘比（陳凱韻）父母離異，她跟姐姐、媽媽與繼父一起生活，住在沙田顯徑村公屋，並非出身於富裕家庭。中學預科畢業後，她便加入《蘋果日報》任職娛樂記者，月薪約港幣一萬元。
甘比做娛記處事圓滑獲周星馳賞識
因為甘比性格和處事親切圓滑，所以和很多藝人保持良好關係。據聞周星馳在《少林足球》的慶功會上曾越過何超瓊去揑甘比的臉，他也只會回答甘比刁鑽的問題。甘比在擔任娛樂者期間曾採訪不少爆炸性新聞，包括「奪麵雙琪」、伏明霞梁錦松戀情，和李澤楷林惠儀分手事件。
意外認識劉鑾雄
甘比在一次追訪劉鑾雄，指著劉鑾雄的痣問：「喺咪真㗎？」這一舉動令劉鑾雄被逗笑更因此留下深刻印象。後來劉鑾雄安排甘比加入旗下華人置業工作，在廣生部化妝品部任職。二人因為工作上多了來往因而互生情愫，甘比更在2008年為劉鑾雄生下女兒劉秀樺（Josephine）。
劉秀樺出生時，劉鑾雄曾和媽媽一起探望甘比，更為女兒花費港幣7,400萬買下一個無暇珍稀藍鑽Star of Josephine送女兒。2012年，甘比再生下兒子劉仲學，二人終於在2016年結婚，甘比成劉鑾雄的第二任妻子。劉鑾雄更對外宣佈指「甘比是我最後一個女人」。
如何成為大劉最後一個女人？
劉鑾雄曾對甘比有以下一番評價：「我認識甘比十幾年，她從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢。」劉鑾雄因年老多病，甘比都不離不棄照顧劉鑾雄，因而令劉鑾雄深受感動。除此之外甘比不忘初心，經常以劉鑾雄之名做善事，早前捐贈30萬個口罩、消毒藥水給醫護人員，經常參與老人院活動、慈善活動等，在社交平台上也經常看到甘比分享參與慈善活動的相片。
甘比親力親為教仔女為善最樂
甘比照顧子女親力親為，又經常強調「你們只喺一個普通人，只是爸爸是比較有名氣的人」。她會偕同子女一起做善事，早前因為大女迷上鬼口水，於是在皇室堡商場放置一部「鬼口水」自動販賣機，賺約港幣十萬元，大女被媽媽影響，主動提出希望捐贈收益幫助有需要的人士。
婚後身家暴脹至700億
結婚後，甘比因劉鑾雄配偶身份，一躍成為富豪行列，之後劉鑾雄多次轉贈名下資產，包括尖沙咀The one商場等物業，現持有山頂歌賦山道獨立屋、高士美道5號，共同持有則有深水灣道3號。以及私人名持有中半山帝景園、灣仔壹環、鰂魚湧太古城、將軍澳中心等7項住宅物業，市值合共超過25億元，其身家已超過港幣700億。加上甘比擔任華人置業行政總裁一職，每年更可以收到港幣10萬酬金。
常見問題
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《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透
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方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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