美麗戰場2｜麥玲玲爆下年拍續集 葉念琛再執導、主角有人冇得留低

被稱為「港版Penthouse」的2022年TVB台慶劇《美麗戰場》去年播出後，儘管口碑一般且結局不盡如人意，但在網上引起了極大的討論，甚至登上了《Google 2022年度搜尋排行榜》香港熱門關鍵字組的第8位，人氣相當強勁，而且劇中的女主角們如陳瀅、蔣家旻、陳曉華和劉佩玥也因此獲得了巨大的人氣，橫掃頒獎禮多個獎項。事隔1年，終於傳出劇集開拍續集的消息，不過卻極有可能角色大洗牌，有人冇得留低！