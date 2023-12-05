美麗戰場2｜麥玲玲爆下年拍續集 葉念琛再執導、主角有人冇得留低
麥玲玲爆下年拍續集
據悉，《美麗戰場2》得以開拍，最大主因是該劇在國內大收旺場吸引不少知名品牌爭相示好提出冠名贊助，既然金主已有一切自然好辦事！於前作中飾演林小美（陳曉華 飾）媽媽「張美娟」的麥玲玲，爆料指下年會拍《美麗戰場》續集，兼透露監製繼續是葉念琛，她接受新傳媒訪問時表示，馬來西亞有電視台有興趣合拍，而近年該電視台積極製作電視劇，有意拉攏劇組在大馬取景兼加入自家電視台藝員參演藉此打入華語地區市場。不過，至於是否原班人馬出演，麥玲玲透露：「為求有新鮮感，續集分分鐘人腳有變，就算主角亦很大機會無得留低！」
陳曉華冇得翻生
在上集慘死於程裕進（丁子朗 飾）刀下的陳曉華則向《新假期》記者表示，未有收到拍續集的通知，相信她應該冇得翻生：「我真係無聽過啊，我當然希望可以做到唔同嘅角色！」據聞葉導經已開始著手編寫劇本，出名快手的他，相信很快便可成事，而誰個被飛出局飲恨離場，待開拍時自有分曉。
《美麗戰場2》劇情率先爆
事實上，其實葉念琛一早已經有拍《美麗戰場》續集的想法，去年播出大結局的時候，陳瀅、方力申、蔣家旻3人之結局留下大量謎團被觀眾鬧爆兼瘋狂洗版留言「爛尾」，就連女主角陳瀅都明示不滿結局，但其實開放式結局是導演葉念琛所精心策劃，全為了開拍第二季而留伏筆！有報道已經率先爆下一季劇情，朱晨麗與蔣家旻是同父異母的姊妹，方力申的失蹤與2人有關等等，預計劇情一定會「爆到飛起」。
葉念琛《美麗戰場》拍攝連後製4個幾月搞掂
曾志偉出任無綫任高層後，為重振TVB劇集的龍頭地位，早已落order要求劇集組未來行「快拍快播」政策，親自出面找外援葉念琛踩過界開拍劇集《美麗戰場》，當時葉念琛於5月29日開拍，去到8月19日煞科，全程只用了2個多月，為了趕及台慶檔期不斷趕進度試過一日連拍12場戲，最終更成功讓劇集趕及在10月3日開播，成功打破TVB劇集拍攝紀錄。不過，由於原本一套TVB以文戲為主的20集時裝劇，一般都要拍攝3至4個月，後製則再需要多3個月時間，即前後起碼要製作半年以上，因此葉念琛遵循曾志偉「快拍快播」的高效政策，連台慶劇都能「快手」出貨，就惹來不少TVB監製的不滿，私下投訴他「做壞規矩」，令同行們飽受壓力，甚至可能影響到之後TVB的拍劇方式。
陳瀅曾自爆唔想再見葉念琛
至於女主角陳瀅會否再拍續集則有兩極意見，皆因陳瀅曾經接受Youtuber華浚的頻道訪問，當被問到在《美麗戰場》中與導演葉念琛合作，有什麼是與其他導演感覺不同時，陳瀅竟突然大爆：「辛苦、唔係好有火花、冇咩事唔係好想再見」如此坦白的陳瀅登時令主持大吃一驚。
陳瀅拒合作三大原因
隨後陳瀅更列出拒與葉念琛再合作的三大原因，她指「辛苦」是因為這部劇是今年5月開拍，但要趕在10月播出，需要5個月內拍攝、後製及所有事情都要完成，故此陳瀅形容為「極度辛苦」。每天一定要按劇本拍齊所的場景，不可以超時，期間因為颱風取消了幾天拍攝，之後並沒加後補日子拍攝，反而是在原定的拍攝日再加補拍，係超重工作量！
原因1. 陳瀅日對夜對葉念琛感厭倦
對於「冇咩事唔係好想再見」葉念琛，陳瀅就解釋從5月開始，每天早午晚甚至宵夜時間都對住導演工作或食飯，所以想小休分開一段時間！陳瀅更指葉念琛經常跟她說，她是合作過眾多演員中最「反叛」的一個，經常不聽話，對劇本又提出有很多問題，需要葉念琛花很長時間單獨解釋，甚至要幫她做心理輔導。陳瀅稱葉念琛拍完此劇曾表示EQ變得高了，因為期間學會應付「麻煩演員」(指陳瀅)，因此陳瀅笑說不想再跟葉念琛合作。
原因2. 陳瀅唔like被叫「阿寶」
過往葉念琛拍的電影所有女主角都叫「阿寶」，當中不得不提最深入民心的「初代」阿寶鄧麗欣，鄧麗欣當年與方力申合作的所有電影都叫「阿寶」！因此陳瀅在《美麗戰場》中的角色名亦是「阿寶」，但與方力申對戲的時，對方一叫「阿寶」，陳瀅就忍不住嗌cut：「你（方力申）可唔可以唔好再叫我阿寶！」陳瀅之前看過葉念琛的戲，每次方力申在片中叫「阿寶」都有特定的語調，這樣令陳瀅不太適應：「我係覺得呢個名唔屬於我！」最後葉念琛也難得認同陳瀅，最後改叫她在戲中的英文名「Michelle」。
原因3. 陳瀅怕影響姊妹情曾推劇
陳瀅最後更補充葉念琛執導的永遠是揭露人的反面，全部人都是衰人、貪財好色、朋友情侶間不斷進行鬥爭，劇中角色和她本來的性格很不一樣，幸好劇本中的角色戲份，並沒有真正影響現實生活，只要是與別人爭鬥或令其他女生有不滿，她會選擇不做。而事實上試過一次，陳瀅知道接那個角色會影響到與姊妹之間的關係，因此曾推掉一個角色。
陳瀅在訪問中爆料，大講拍《美麗戰場》的艱辛經歷，竟然話唔想再同葉念琛合作。
網民集氣為《美麗戰場》續集改名
雖然未知係咪真係有續集，而已有專頁開PO叫大家幫《美麗戰場》續集改定名。有人簡簡單單建議續集叫《美麗再戰場》、《美麗又戰場》甚至《美麗仲戰場》，亦有網民提議《阿寶擂台》、《美麗屠場》、《漂亮戰場》等名字，有網民就根據TVB一貫的改名風格，建議續集起名做《美麗狙擊》、《潛行戰場》、《愛回家之美麗戰場之使徒行者》等等。正所謂「網民創意無限」，無論曲定直都好，唔葉念琛會唔會參考吓呢？
《美麗戰場》結局7大必睇焦點
1.陳曉華被丁子朗報復慘死
陳瀅早已劇透過《美麗戰場》的大結局不會是Happy Ending，其中陳曉華飾演的林小美被程裕進（丁子朗飾）狠飛，好友李靜兒（劉佩玥飾）即搵哥哥手下斬傷程裕進，令他變成潦倒乞丐，衰到貼地後再與林小美重遇，原來這場重遇係由鍾家寶（陳瀅飾）所設計，有指程裕進將會為報復殺死小美！
2.陳瀅眾叛親離
劉佩玥劇中鬧爆陳瀅「你以為得到咗所有嘢，其實係失去所有嘢！」而陳瀅亦曾劇透指「阿寶」身邊最後只剩返一隻狗陪伴，導演葉念琛就話「阿寶」全面黑化後，會顯露出她比起「反骨琪」更加陰險的一面，因此搞到眾叛親離，失去了所有友情、愛情，而這個是她自己選擇所導致的結果。
3.Bob對戰姜大衛
劉佩玥跟Bob這一對，有機會係全劇唯一獲得Happy Ending的CP，劇中劉佩玥跟陳瀅決裂後，變得一無所有。Bob無懼對上要打壓劉佩玥的姜大衛，對他說：「你咁樣對付一個女人仔，好似唔係好公道！」並提出要聘用劉佩玥出任他旗下珠寶集團的公關主管，令劉佩玥大受感動，最終兩人關係得以升級。
4.蔣家旻回歸
「反骨琪」蔣家旻將在大結局最後十分鐘回歸，對陳瀅展開報復，有網民推測她會殺死剩下的所有人，包括陳瀅、劉佩玥甚至阿Bob等，但這個猜測被蔣家旻推翻，她指自己無拍過「團滅」所有人的戲，葉導亦曾指出「反骨琪」會惡人有惡報。
5.朱晨麗先係終極大Boss
原來朱晨麗先係Final Boss！有指在𠱁得方力申與陳瀅離婚，並合作奪得各自父母的家產後，朱晨麗終於露出真面目，吞併了「龐氏」，令方力申變得一無所有！
6.方力申失蹤無下文！
方力申被朱晨麗反咬後失去了一切，於是頭耷耷向陳瀅認錯，想挽回陳瀅，但劇集一開始時已預告過方力申在遊艇上不知所措的一幕，遊艇上的環境更疑似案發現場一樣，有網民猜測方力申在遊艇上意外殺死朱晨麗，之後更為逃避罪責而玩失蹤。
7.陳山聰被捧攞視帝
患上了腦退化症的陳山聰，有指到大結局早已不在人世，但之前他和陳瀅種種對恃，以及被換藥當眾失禁等戲份，都大有發揮，網民都力撐他攞硬視帝，紛紛大讚：「一言sir演技一流」、「陳山聰演技好有張力，今屆視帝不二之選！」、「陳山聰演得好出色好震撼」、「一言Sir最搶戲！由頭帶到尾」等等。
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