美麗40路︱七師傅訪問大爆金句嚇窒全場 搞笑回應Edan追林明禎
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ViuTV選美節目《美麗40路》日前進行錄影，除了有黃智雯做評判之外，七師傅和Brian陳安立等人就做嘉賓。七師傅在接受訪問時不停暴走、大爆金句，更教大家選美時要「睇下面」，嚇到全場O曬嘴。
七師傅訪問教選美要「睇下面」
七師傅在訪問時教選美一定要「睇下面」：「如果下面係好豐滿就代表佢好旺夫..」七師傅講到一半，Brian即刻更正是臀部，笑爆全場。七師傅繼續解釋要「睇下面」的原因：「選美最緊要睇女人下面（臀部），女人一定要大，大先嫁得好，唔大都要裝個大籮柚，要不斷提醒自己 『我係好大』」。不過七師傅就建議男士不要望女士「下面」：「不過男人唔好望，罪孽千萬倍。」
七師傅1字回應Edan追林明禎
七師傅亦被問到有否算過Edan和林明禎「夾唔夾」，七師傅表示有，仲秒回「夾」。當全場嚇呆唔敢出聲時，七師傅就解釋指「任何一個男人同女人都一定會夾㗎」聽到強尼同Brian一額汗！
大爆林明禎好易追 Edan鐘意「呢類型」
七師傅又大爆林明禎其實好易追：「其實林明禎好易追，上次我同佢一齊出席活動，我都見到佢，其實佢要求好低㗎，好易追㗎，追得到㗎，好易㗎。」之後又搞笑指Edan並不會喜歡像自己這種類型：「Edan唔會鍾意我呢一類，因為我讀書多，佢唔鍾意我呢一類，佢鍾意靚嘅。」
七師傅親曬好身材 強尼嚇親唔敢望
當被問到當年七師傅選美時有否「裝個大籮柚」，七師傅就邊曬好身材，邊回應指：「我以前籮柚比現在大一倍 ，宜家因為瘦咗啊。以前我係外國，無論上面定下面都好大，唔信你睇下。」身旁的強尼和Brian陳安立即刻嚇親唔敢望，場面非常爆笑。
齊齊看七師傅足本訪問：
七師傅訪問連環大爆金句嚇窒全場！
圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@edanlui、IG@minchen333資料或影片來源：YouTube@Viu1 HK