美麗40路︱39歲仙迪陳雅慧獲封三甲大熱顏值身材好又有反差萌

ViuTV選美節目《美麗40路》決賽「最美一夜」將於9月29日晚播出，其中39歲的仙迪陳雅慧更獲封為三甲大熱。顏值身才好又有反差萌的仙迪，原來曾經出演過多套TVB劇集，更曾經一度猶豫要否報名參加《美麗40路》。

