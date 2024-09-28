美麗40路︱39歲仙迪陳雅慧獲封三甲大熱顏值身材好又有反差萌
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ViuTV選美節目《美麗40路》決賽「最美一夜」將於9月29日晚播出，其中39歲的仙迪陳雅慧更獲封為三甲大熱。顏值身才好又有反差萌的仙迪，原來曾經出演過多套TVB劇集，更曾經一度猶豫要否報名參加《美麗40路》。
39歲仙迪陳雅慧獲封三甲大熱
19號佳麗陳雅慧現年39歲，別名仙迪老師，身材Keep得最好。不少網民都留言大讚仙迪雖然一開始表現得比較內斂，但隨著節目播出，仙迪都越來越放，反而顯得仙迪有反差萌，睇好佢會入三甲：「仙迪反差萌好好笑又越嚟越玩得，好好睇」「仙迪一定係三甲人選」等。
曾客串多套TVB劇集
39歲的仙迪身兼多職，又係演員又教瑜伽、普拉提等等。仙迪在參加《美麗40路》前曾經客串多套TVB劇集，包括《愛回家》、《再見枕邊人》及《廉政行動2022》，更曾經同黃宗澤在《疊影追擊》中同框出鏡。
一度猶豫要否報名《美麗40路》
不過仙迪在日前接受傳媒訪問時，就指曾經考慮要否參加《美麗40路》，因為大年紀對無名演員是致命傷，假如報名參加了《美麗40路》，就等如向外界宣佈自己已經是35歲以上，自此能夠擔任的角色就比較少，只能停留做「路人甲、阿媽」等角色。
仙迪又指在TVB擔任特約演員是，無論演得再好，都會輸給受力捧的年輕藝人。仙迪憶指當年曾經要在蘭桂芳上雲咸街條樓梯扮屍體，雖然拍攝地方又骯髒又有玻璃樽，但一開拍仙迪依然秒速進入角色，仙迪感歎原來自己真的很熱愛此工作。
網民反應兩極 因講錯1成語被鬧爆
雖然大部分網民都睇好仙迪能夠躋身三甲，但亦有部分網民認為仙迪太造作，特別是在「Johnny Bid」環節中太過浮誇，留言狠批：「超唔like仙迪！😒咁扮野參加造星把啦！」此外，亦有網民批評仙迪將「孑然一身」讀錯：「淨係記得有個訪問，個仙廸將「孑然一身」講成「孜然一身」，聽到嗰吓真係呆咗。唔識就唔好亂拋書包😅」仙迪都非常大方留言回應：「多謝指導～真係要學下野」。
圖片來源：ViuTV、IG@kawaiicaw、網民留言截圖