美麗40路參賽者名單｜記招真身檢閱 熟齡林明禎、何太年紀個個有睇頭！
7大熱門 真人VS 造型照
14號翁貝怡 自嘲同「河馬差唔多年紀」
14號翁貝怡（Florrie）05年曾參加過亞視「偶像媽咪大賽」當時只得24歲，今年大女大學畢業，記招上，佢笑指「我係人稱河馬差唔多年紀嘅翁貝怡」，即場引起坐場大笑！不過唔少網友大讚真人上鏡仲係keep得好好，靚過新何太幾倍，睇好佢入硬三甲！
16號馬麗如 被封「熟齡林明禎」
Taylor瓣數多多，身兼台灣火鍋店老闆、化妝師、KOL，由於早年移居台灣，主持人都笑指佢台灣味好濃，「要同佢講普通話」溝通，網友就指佢無論髮型同口音都有啲似林明禎！
9號陳懿汶 勁多支持者
Barbie係芭蕾舞老師，生過兩個小朋友，亦透露係一位癌症康復者。自我介紹時唯一得佢有最多掌聲同歡呼聲，記招上Barbie比起造型照更出眾，皮膚明顯再白滑啲。
7號吳寳儀 真人撞樣梁靖琪
吳寳儀拎過大學歌唱比賽季軍，伯樂音樂學院聲樂系畢業，主力任職婚禮、商演、酒吧Demo錄製，吳寳儀擁有嘅一把靚聲之外，仲參與過Model、到橫店拍戲客串嘅工作。記招上佢表示「希望為自己勇敢一次，唱歌畀大家聽。」有觀眾就指她真人，無論聲線同樣貌都有啲似TVB藝人梁靖琪（Toby）。
2號文炎君 小麥色膚色搶眼
身為星級排舞師嘅Bonnie話最近好友芯駖@COLLAR都有鼓勵佢，記招上佢嘅小麥色膚色較為搶眼，輕露小蠻腰，健康得來又性感！
4號葉慧如 真人上鏡好顯老
記招上Heidi仲講到囡囡有嚟現場支持媽媽，唔少網友表示真人臉頰骨好突出，加上比起造型照顯老，可能係妝容出事！
40號 高以嘉 體態唔似媽媽級
高以嘉以全職主婦作介紹，主持人都不禁大讚非常厲害！至於真人上鏡，有網友表示體態唔似媽媽級，比起造型照仲後生少少！
其他潛力參賽者：
《美麗40路》參賽者名單
1號周雅韻（Connie）個人IG戶口：@hotmaconnie
2號文炎君（Bonnie）個人IG戶口：@bonnieman_
3號盧慧茵（Sue）個人IG戶口：@5ue1o
4號葉慧如（Heidi）個人IG戶口：@heidi_yip_
5號鄭紫筠（Sophia）個人IG戶口：@sophiac_cheng
6號曾甜詩（Sophie）個人IG戶口：@glowing.soul.sophie
7號吳寳儀（Polly）個人IG戶口：@pollyng911
8號梁晞雯（雲千藍）個人IG戶口：@renihaymond
9號陳懿汶（Barbie）個人IG戶口：@barbie_barbie.c
10號彭方廷（Kiko）個人IG戶口：@kikopang2020
11號林慧倩（Giselle）個人IG戶口：@gisellelam.official
12號鄧祖欣（Pam）個人IG戶口：@pampamt_
13號廖嘉麗（Athene）個人IG戶口：@atheneluu
14號翁貝怡（Florrie）個人IG戶口：@florrie_art_travel_adventure
15號李橋芝（Jennifer）個人IG戶口：@jenleeboo1
16號馬麗如（Taylor）個人IG戶口：@tayeyre
17號黃捷㯋（繪子手）個人IG戶口：@vinky_wong
18號黃瑞瑜（Ester）個人IG戶口：@wifeywifeywardrobe
19號陳雅慧（仙迪）個人IG戶口：@kawaiicaw
20號李泳芯（Nika）個人IG戶口：nika
21號温儉美（Creamy）個人IG戶口：@creamy_aestheticc
22號朱筠雅（Katchupx）個人IG戶口：@katchupx
23號翟敏婷（Mina）個人IG戶口：@minachakmomo
24號巫珮琪（Momo）個人IG戶口：@kayysleymsoul_
25號楊司韻（Sothy）個人IG戶口：@misssothyholic
26號洪淑燕（榴蓮洪）個人IG戶口：#洪淑燕
27號張凱莎（Belle）個人IG戶口：@signorinabelle
28號區詠詩（Coyi）個人IG戶口：#區詠詩 #Coyi
29號施雅莉（Ali）個人IG戶口：@ali.bon.c
30號文芷苓（校長）個人IG戶口：@melodyrose.mps
31號董寶醟（Meiling）個人IG戶口：@meilingbowing
32號劉融融（漂亮玫瑰）個人IG戶口：@cathycatherinecat
3號鄭慧瑜（Vianla）個人IG戶口：@vianlacheng
34號黎家寳（Bobo）個人IG戶口：#黎家寳 #Bobo
35號曾凱霖（Belle）個人IG戶口：@im_bellejei
36號黃浩鈴（Mekie）個人IG戶口：@mekailamaste
37號趙芮嵐（Yolanda）個人IG戶口：@yoli.moli
38號江可欣（Kaye）個人IG戶口：@k_for_kaye
39號王燕妮（Josie）個人IG戶口：@josie.yauyum
40號 高以嘉 （以嘉）個人IG戶口：#高以嘉