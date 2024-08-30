美麗40路參賽者名單｜記招真身檢閱 熟齡林明禎、何太年紀個個有睇頭！

ViuTV 一小時真人騷《美麗40路》將會由9月初開始一連三星期每晚逢9:30播出。首輪入圍40位參賽者佳麗檔案正式曝光，（29日）於觀塘舉行記者會，4位主持Hailey陳俞希、Scarlett黃心美、孫慧雪、Vivian劉明軒孖大部份參賽者正式亮相，當中有7位參賽者相當矚目，一齊睇睇！

