美麗40路｜盤點「索過何太」4位女主持！有位女神曾被前夫趕出家門
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ViuTV昨日宣布舉辦《美麗40路》選美真人騷，並找來孫慧雪、黃心美、陳俞希和劉明軒擔任主持，部份主持仲同「東張何伯」43歲何太年齡相約，但就保養更好獲封「凍齡女神」。今次ViuTV搵中女選美節目對抗TVB港姐競選，網民都表示非常期待！
盤點4位ViuTV《美麗40路》女主持：
1. 陳俞希（36歲）𡃁模出身成功轉型
現年36歲的陳俞希是今次《美麗40路》女主持中年紀最輕的一位。陳俞希在2009年當過八模兵團發行寫真集，當時以Hailey.C之名出道，綽號「周秀娜師妹」。陳俞希加入ViuTV後獲封為新一任「ViuTV一姐」，近年參演的節目愈來愈多，亦開始接拍多套劇集，包括《暖男爸爸》和《無限斜棟有限公司》等都深受好評。
2. 孫慧雪（41歲）童顏女神最Fit
現年41歲的靚媽孫慧雪去年宣布離開了效力18年的TVB，離巢後曝光率反而變得更高，又代言豐胸產品，又有新主持節目。孫慧雪其實早在今年2月在IG發布了一段為《美麗40路》拍攝的宣傳片，當時網民都大讚童顏又身材好的孫慧雪最適合做今次節目的主持。
3. 黃心美（42歲）相隔6年回歸ViuTV
曾被譽為「ViuTV一姐」的黃心美現年42歲，自2018年離開ViuTV後，日前終於宣佈回巢。在離巢後8個月，黃心美在這幾年中不僅面對職業上的挑戰，亦因黃心穎捲入了媒體廣泛報導的「安心事件」，和其父親黃沛霖的離世，而造成了巨大的壓力和情緒低落，她曾公開表示，這段時間她非常害怕面對媒體，並且長時間封閉自己，生活和事業都受到了極大的影響。網民都表示很開心能夠再次看到開心的她在電視出現。
4. 劉明軒（46歲）獲封「有線女神」 曾被前夫趕出家門
現年46歲的劉明軒在2004年加入有線娛樂新聞台，擔任有線主播期間曾經採訪過多位天王巨星和多項國際娛樂盛事。不過在2016年突然宣佈結婚，但在短短一年後宣佈離婚。當時劉明軒在接受傳媒訪問時，提到前夫婚後判若兩人，在結婚不足一個月就被前夫趕出家門，直到第三次被趕出家門，才正式決定離婚。
圖片來源：ViuTV、[email protected]、IG@haileyc、IG@snow711、IG@scarlett328