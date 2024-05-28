美麗40路｜盤點「索過何太」4位女主持！有位女神曾被前夫趕出家門

ViuTV昨日宣布舉辦《美麗40路》選美真人騷，並找來孫慧雪、黃心美、陳俞希和劉明軒擔任主持，部份主持仲同「東張何伯」43歲何太年齡相約，但就保養更好獲封「凍齡女神」。今次ViuTV搵中女選美節目對抗TVB港姐競選，網民都表示非常期待！

