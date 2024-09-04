美麗40路丨30號「校長」文芷苓表演鋼管舞超屈機 自爆失婚主要原因
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ViuTV全新選美節目《美麗40路》在週一正式開播，頭兩集逐一介紹40為入圍佳麗，其中不少佳麗都施展渾身解數務求晉級，其中30號佳麗「校長」文芷苓就即場表演鋼管舞，睇到全場都呆曬！
美麗40路丨30號文芷苓表演鋼管舞超屈機
30號的文芷苓在《美麗40路》海選面試日中即場表演鋼管舞，文芷苓換上一身灰色貼身服裝，在舞台上做出多個又性感又高難度的動作，三位評判都睇到目定口呆，評判之一的孫慧雪到最後更指睇到「流曬口水」，又連聲大讚文芷苓：「好勁啊，今日咁多表演入面，好似佢係最勁」。
美麗40路丨感性自爆失婚主要原因
文芷苓在自我介紹環節中表示自己為一名鋼管舞學校的校長，在10年前在香港開設鋼管舞學校，但亦因為追夢而失去了很多東西，包括一段婚姻。文芷苓感性地自爆失婚的主要原因：「其實要做一個事業、推廣一樣嘢，真係好似Elon Musk咁講，要一起身就去做，我連發夢都會夢到鋼管，所以我係處理我以前婚姻關係入面，係有啲過失。」文芷苓指自己為了創業而冷落了對方，所以最後離婚收場，不過文芷苓就坦言自己並沒有因此而後悔。
美麗40路丨IG拍「女性成長」正能量影片超吸Like
文芷苓在面試中亦表示「你哋唔好以為我哋跳鋼管舞係為咗跳俾男人睇，其實每一個鐘意鋼管舞嘅女人，內心都住咗一個好似我咁嘅大女人。」文芷苓平時都經常在社交平台上傳「女性成長」正能量影片，又會教網民亦玄學力量「杜絕渣男，踏上事業高峰」，IG內容夠曬多元化又吸Like！
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圖片來源：ViuTV、[email protected]