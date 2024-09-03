美麗40路丨14號翁貝怡一出場嚇窒全場 20年前上節目舊照曝光
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ViuTV選美節目《美麗40路》於昨晚（9月2日）首播，第一集就爆點多多，惹來網民熱議。其中，曾自稱自己同「河馬」年紀相若的14號翁貝怡一出場仲更加嚇窒全場，大讚佢終極童顏！
美麗40路丨14號翁貝怡一出場嚇窒全場
14號翁貝怡（Florrie）一登場就嚇窒全場，造星「小鮮肉」之一的Thomas笑指翁貝怡看上去同自己年紀相若，更問對方有冇男朋友。最後公佈翁貝怡為11號至15號佳麗中年紀最大時，睇到全場嘩嘩聲。原來翁貝怡已經44歲，育有2女，其中大女已經23歲大學畢業！
網民不滿安排《造星》仔做評審：成班MK仔搞到cheap哂
網民都大讚翁貝怡真係不得了，但有不少網民對《造星》仔仔為評審有點不滿，認為他們的評論好「MK」，更希望他們只出頭一集。「整班造星仔響度，好似格格不入咁，好有tvb feel！」「冇造星嗰班人會好睇一D」「唔知點解呢班造星仔搞到成個場好cheap」「其實之前覺得KC都幾靚仔跳舞幾好睇，但佢一開口真係好MK 其餘黃蜂尾後嗰啲更加唔使講」「參賽者質素唔錯，有驚喜～ btw，星5班人係唔係頭2集先出現？佢地有d低質sorry」「成班MK仔⋯搞到cheap哂」
美麗40路丨14號 翁貝怡 Florrie：曾參加亞視「偶像媽咪大賽」
今年44歲嘅14號翁貝怡暫時係40條片入面FB最多Like嘅一位參賽者，人氣相當高！任職旅遊顧問，育有兩名小朋友。05年曾參加過亞視「偶像媽咪大賽」當時只得24歲，今年大女大學畢業，唔少網友大讚仲係keep得好好，入硬三甲！
網民大讚超童顏：襯返首不老的傳說
自從ViuTV公開Florrie的自我介紹短片後，不少網民都表示睇好Florrie會奪冠，大讚她又靚又童顏：「真係襯返首不老的傳說」「勁呀，靚過好多廿幾嘅」「太美了，一點也不像媽咪，而是一位天使」「廿歲開始無老過」等。
圖片來源：ViuTV、ATV、IG@florrie_art_travel_adventure、網民留言截圖