《美麗40路》40位參賽者曝光 盤點10大最有爆點佳麗 前港姐都有參賽
美麗40路丨14號 翁貝怡 Florrie：曾參加亞視「偶像媽咪大賽」
今年43歲同何太同齡嘅14號翁貝怡暫時係40條片入面FB最多Like嘅一位參賽者，人氣相當高！任職旅遊顧問，育有兩名小朋友。05年曾參加過亞視「偶像媽咪大賽」當時只得24歲，今年大女大學畢業，唔少網友大讚仲係keep得好好，入硬三甲！
美麗40路丨19號 陳雅慧：身材Fit爆、客串多套TVB劇集
19號佳麗陳雅慧，別名仙迪老師，身材Keep得最好，曾經客串多套TVB劇集，包括《愛回家》、《再見枕邊人》及《廉政行動2022》。身上零贅肉的陳雅慧除了是演員之外，亦是一名瑜伽和普拉提導師。
美麗40路丨2號文炎君：曾推派台歌《根生向水》
2號佳麗文炎君職業為一名排舞室，曾推派台歌《根生向水》做歌手。已婚的文炎君，平時都會在IG和YouTube個人頻道拍雞湯片談及人生和婚姻課題。
美麗40路丨5號紫筠熟：《愛回家》「英進」招浩明太太
5號佳麗紫筠熟香港中大出身，先生為在《愛回家》飾演「英進」的招浩明。紫筠熟的愛狗亦曾經出演TVB劇集《寵愛Pet Pet》。據傳媒報道指，紫筠熟是在先生的慫恿下參加對家ViuTV的節目！
美麗40路丨7號吳寳儀：模特兒、Demo錄製
吳寳儀拎過大學歌唱比賽季軍，伯樂音樂學院聲樂系畢業，主力任職婚禮、商演、酒吧Demo錄製，吳寳儀擁有嘅一把靚聲之外，仲參與過Model、到橫店拍戲客串嘅工作。
美麗40路丨11號 林慧倩：《2011年香港小姐競選》最後6強
11號佳麗林慧倩今年39歲，在2011年曾經參加過《2011年香港小姐競選》，最後更晉身最後六強。林慧倩入行後主力擔任活動司儀和主持，亦曾經參演過多套動作電影。
美麗40路丨12號鄧祖欣：阿拉伯血統律師出身
12號佳麗鄧祖欣現年40歲，有四分一沙地阿拉伯血統的她在英國成長，在大學修讀法律系的她曾經做過實習大律師，最後投身金融系。在2013年與老公回流香港後，經喬寶寶介紹加入演藝圈，並在ViuTV擔任多個綜藝節目的嘉賓。
美麗40路丨17號黃捷穎：國家二級運動員
17號佳麗黃捷穎為前國家二級跨欄運動員，在退役後就專心畫畫創作，轉行做插畫家。雖然已經轉行，但黃捷穎依然沒有放棄運動，時不時都會在IG上傳做運動的短片或美照，並宣傳健康飲食的重要性。
美麗40路丨27號 張凱莎：曾參加《最後一屆口罩小姐選舉》
現年36歲的張凱莎香港大學畢業，畢業後開始做空姐，閒時亦會兼職做模特兒。張凱莎在2021年參加ViuTV選秀節目《最後一屆口罩小姐選舉》，不過就入圍12強後止步。
美麗40路丨37號趙芮嵐：曾參加《中年好聲音2》
現年35歲的趙芮嵐為全職媽媽，在今年年初曾經參加過《中年好聲音2》，不過就百強止步。身為三位小朋友們媽媽的趙芮嵐依然身材Fit爆，經常在社交平台大曬好身材。