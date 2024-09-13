美麗40路｜黃心美回巢主持捱批功力大倒退 一姐地位不保狂食負評

ViuTV選美節目《美麗40路》由陳俞希、劉明軒、孫慧雪以及黃心美主持，除咗主打40路作為賣點外，42歲前ViuTV一姐黃心美事隔6年再回巢主持同樣引起極大關注。不過黃心美喺節目上嘅表現就被網民狠批強差人意，更引來唔少網民在社交平台上留低負評……

