美麗40路｜黃心美回巢主持捱批功力大倒退 一姐地位不保狂食負評
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ViuTV選美節目《美麗40路》由陳俞希、劉明軒、孫慧雪以及黃心美主持，除咗主打40路作為賣點外，42歲前ViuTV一姐黃心美事隔6年再回巢主持同樣引起極大關注。不過黃心美喺節目上嘅表現就被網民狠批強差人意，更引來唔少網民在社交平台上留低負評……
美麗40路｜黃心美做主持狂食負評
日前有網民在社交平台出po指黃心美「真係好唔夾依家Viu個vibe」，更稱佢「一臉正經講野無表情同埋無尾音好奇怪」，與ViuTV現時主打後生創新嘅feel好唔夾。
唔少網民都留言和議：「苦口苦面咁」「個feel好寸」「把聲唔知做乜，啲懶音又多到呢」「記者會佢擺明想搶返一姐，現一姐講野，佢下下串人，同埋好無禮貌」更直斥黃心美「好似想扮大家姐咁」，負評不斷！
美麗40路｜網民直斥黃心美功力不及其他3位
除咗狠批黃心美嘅主持功力大不如前之外，有唔少網民仲表示節目中嘅其他3位主持表現更勝一籌：「Vivian喺有線經驗比佢多，人又靚，佢真係節省少少」「反而雪雪比想像中好」「唔到劉明軒年紀最大反而同後生過佢嘅主持夾得幾好」「其餘嗰3位好輕鬆活潑, 主持得好好」
撰文：東方新地圖片來源：youtube@ViuTV、ig@scarlett328、[email protected]