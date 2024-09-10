網民狂數《美麗40路》3宗罪只得X個夠40歲 意見兩極：根本係詐騙

ViuTV選美真人騷節目《美麗40路》在9月2日首播，播出一星期後陸續收到不少網民對節目嘅意見。有網民在社交平台發文討論，指認為《美麗40路》20強參賽者都年齡「唔達標」，根本未能帶出「40路」的精髓…

