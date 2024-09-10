網民狂數《美麗40路》3宗罪只得X個夠40歲 意見兩極：根本係詐騙
網民狂數《美麗40路》3宗罪：
1）20強中只得6位夠40歲
最多網民認為《美麗40路》的最大問題是躋身20強的參賽者，有14位都是40歲以下，只有6位是「四字頭」，令網民認為節目內容「貨不對辦」，更指「三字頭」同「四字頭」相差甚遠，根本不應該混為一談：「原本話40路選美都有興趣睇，睇左3集之後，除左發現好多只係35+之外，45+ 個d foul鬼晒就唔想睇」
亦有其他人建議：「一開始已經覺得對啲真正過40歲的參賽者好唔公平！既然你比得3字頭參賽，咁點解個節目又唔叫30路呢？」「 3字頭同4字頭新陳代謝差好遠，明明就係2個世界」等。
2）改造令參賽者失去性格特質：根本係詐騙
第二，有網民認為ViuTV為20位佳麗改造的新造型質素麻麻，而且經過所謂的改造，只是刻意令佳麗們打扮得更加年輕，導致佳麗們本身的性格特質因此而消失：「根本係詐騙，講40路，等你覺得班人40歲以上都咁靚。同埋經過所謂改造，所有性格特質 都冇晒，想改到佢地年輕貌美，其實只係夾硬唔認老。如果40路目標都只係變到年輕貌美，咁我點解唔直接睇啲真正年輕貌美既呢？」等。
3）太早淘汰Sica媽：即刻悶好多
在節目開播之前，50歲洪淑燕（Sica媽）參賽一事火速成為熱話，亦有不少網民為了Sica媽而收看《美麗40路》。不過可惜Sica媽在第一環節就被淘汰，令網民們都表示不明白為何要踢走Sica媽：「正正經經嘅選美show其實都冇乜人會再睇，最緊要係funny同有話題，但竟然第一round就foul咗sica媽，可能想避嫌費事畀人話造馬啩…而家都建立唔到咩印象。老實講宣佈完之後啲item都悶悶地，唔太有興趣了」「未開始睇，之前睇宣傳見有sica媽，覺得應該會幾搞笑諗住之後慢慢睇返前幾集，而家知原來一早就foul，無咩吸引力令我去睇」「還我Sica媽，冇咗風趣的她，好悶唔想睇」等。
網民平反：改變社會對中女負面標籤
另一方面，亦有人為《美麗40路》平反，讚節目內容夠創新：「呢個『美麗40路』選美，真心正。除了有創意，更正確地重塑中女的價值和形象，改變社會對中女的負面標籤。每位參賽者都有自己的奮鬥故事，專長和不錯顏值，觀眾只有驚訝和佩服。武鬥完畢，很期待跟著的文鬥。」
不少網友亦對此認同：「如果節目受歡迎，下年有機會開拍美麗40路2.0」「比較看Miss HK，看這個趣味多很多」。