盤點《美麗40路》決賽7大重點 黃智雯綽號被恥笑、舞台設計似中學禮堂
1. Lyman香胤宅打頭陣超有氣勢
《全民造星5》冠軍Lyman香胤宅打頭陣出場，率領躋身11強的各位佳麗現身表演。Lyman一展精彩舞技，獲網民大讚氣場超勁；其餘11位佳麗都跳得有板有眼，多位佳麗更露出性感小蠻腰加長腿，非常有睇頭。
2. 黃智雯「著名影星」Title被網友恥笑
其中在去年年底離巢的TVB花旦黃智雯，昨晚就以「著名影星」身份出席《美麗40路》的總決賽。不少網民都大讚黃智雯依然「好索」，甚至比台上佳麗更加強勁。當被問到首度亮相ViuTV節目一事，黃智雯就表示感到非常新鮮，並且第一次擔任選美評判，感到非常新鮮。不過有網友錯重點笑指黃智雯嘅Title好騎呢：「著名影星: 黃智雯，聽落怪怪地」、「藝人喳咩影星」、「又唔寫「TVB離巢花旦」喎」
3. 泳裝問答馬麗如扮林明禎 揀Edan做老公！
而在泳裝問答環節上，司儀強尼問到：「你除咗有唔少fans之外，仲得到圈中人嘅關注，假如要在林雪、八両金、Edan之中揀一位做老公，你會點揀？」馬麗如好快就答：「我會揀Edan，因為我妹妹鍾意佢」，之後被追問會唔會帶佢返台灣生活，馬麗如笑指會兩邊走，兩邊都發展，認真體貼！
4.講感言環節催淚又感人
昨晚決賽泳裝環節亦不乏催淚感人時刻。其中曾經是歌手的2號Belle在泳裝環節大開金口，令一眾觀眾聽到耳朵懷孕，不斷留言叫ViuTV簽Belle做歌手：「Belle果然禾稈冚珍珠，唱歌好好聽，好有感情」「Belle唱得好好，簽得」。而37號的Yolanda一看到遠在加拿大的屋企人一秒爆喊，喊住表示會堅持努力追夢完成比賽，做三個愛子的好榜樣，睇到網民都跟住一起喊：「Yolanda點會唔入呀」「睇咁耐喊足咁耐～～～ 超感動 個個都好靚！個個都鍾意」「好鍾意 Yolanda… ViuTV 係咪因為佢有三個咁細個仔係加拿大所以唔選佢？」
5.冠亞季出爐！大熱「校長」文芷苓 長三甲不入
39歲仙迪陳雅慧在決賽播放之前，已經獲一眾網民看好為三甲之選，今次不出網民所料，成功奪冠，令網民都為仙迪感到非常開心！不過亦有很多網友為大熱佳麗校長三甲不入，留言：「我以為會係校長攞冠軍」「校長份霸氣好正！」「我最深刻係校長的30秒」「仙迪同校長都好難揀」。
6.個舞台細到好似中學禮堂
美麗40路總決賽，佳麗表現好好，不過有唔少網友認為美中不足是舞台好兒戲，剪接好差。「個台好似啲公司annual dinner咁」「真係好寒酸咁囉」「個舞台細到好似中學禮堂」「係咩場？無左九展係差啲」
7.ViuTV冠軍仙迪拍過TVB劇集？
39歲的仙迪身兼多職，又係演員又教瑜伽、普拉提等等。仙迪在參加《美麗40路》前曾經客串多套TVB劇集，包括《愛回家》、《再見枕邊人》及《廉政行動2022》，更曾經同黃宗澤在《疊影追擊》中同框出鏡之餘，又曾在《新聞女王》中做路人甲。
仙迪在日前接受傳媒訪問時，就指曾經考慮要否參加《美麗40路》，因為大年紀對無名演員是致命傷，假如報名參加了《美麗40路》，就等如向外界宣佈自己已經是35歲以上，自此能夠擔任的角色就比較少，只能停留做「路人甲、阿媽」等角色。
仙迪又指在TVB擔任特約演員是，無論演得再好，都會輸給受力捧的年輕藝人。仙迪憶指當年曾經要在蘭桂芳上雲咸街條樓梯扮屍體，雖然拍攝地方又骯髒又有玻璃樽，但一開拍仙迪依然秒速進入角色，仙迪感歎原來自己真的很熱愛此工作。