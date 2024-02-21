ViuTV搞《美麗40路》搵孫慧雪做主持 網民力推9大「35+女神」參選
ViuTV《美麗40路》徵召全港輕熟女報名
ViuTV在官方社交網宣布由即日起至3月8日，公開徵召年齡介乎35至50歲的輕熟女參加《美麗40路》，更講明不限已婚定單身：「只要你係年齡介乎35至50歲嘅女性，無論單身、已婚，或者係充滿愛心嘅母親，都歡迎參賽報名。」
孫慧雪做榜樣力證40路女性都可以Keep得好
現年41歲的孫慧雪其後亦在IG發布了一段為《美麗40路》拍攝的宣傳片，表示：「作為一位做咗媽咪嘅成熟女性，我覺得無論係身形或者樣貌，都可以Keep得好好，不過最重要呢，都係要有良好嘅心理素質，同埋豐富嘅社會經驗，既然咁好條件，仲唔快啲嚟參加？」
網民提議40歲Stephy做主持
網民都紛紛大讚ViuTV搵孫慧雪做主持好識揀，亦有網民提議搵40歲鄧麗欣（Stephy）做主持，仲有搵46歲謝安琪及44歲官恩娜等「40路女神」做嘉賓。
網民力推9大「35+女神」參選
而參賽者方面，有不少網民都點名練美娟（娟姐）去參賽，不過娟姐其實上月才剛踏入34歲，「未夠秤」參選。此外網民推介出9位「35+女神」，其中有前亞視一姐薛影儀，仲有被封為「中女天花板」的COLLAR成員芯駖：
1）39歲 薛影儀人氣不減
阿儀曾經係亞視一姐，在2021年透過參加亞姐選美入行，近日她踩入遊戲界做AI戀愛角色，仲令遊戲上埋App Store 休閒遊戲排名第1位，可見人氣依然勁高，不少網民都召喚阿儀去報名參加今次ViuTV的《美麗40路》！
2）37歲 芯駖@COLLAR跳得又睇得
芯駖跳得又睇得，由2021年年參加《全民造星4》開始已被封為「中女天花板」，更打破年齡界限加入女團，成為COLLAR成員，有網民更猜測《美麗40路》節目名叫40路，但參賽者年齡由35歲起，就是想預埋芯駖一齊參賽！
3）48歲 杜如風 成40路代表
杜如風仲未過50歲仍有參賽資格，一向被稱為「世界級港女」的她，更被網民力推做「40路代表」，話：「識食梗係食杜如風！」
4）41歲 蔣雅文少女味濃
蔣雅文雖然已淡出娛樂圈多年，但仍不時在社交網透露近況，網民都驚訝她年過四十依然少女味十足，狀態勁Fit，不過她近年已定居台灣，應該難以參賽。
5）41歲 趙頌茹凍齡似少女
趙頌茹（阿Yu）早前曾參加ViuTV戀愛真人騷《35+LOVE》，成為節目亮點，網民都勁讚她Keep得好好，仍凍齡似少女，因此希望她能再挑戰今次ViuTV的《美麗40路》。
6）38歲 潘杰寧 甜美女神
作為足球節目主播的「杰寧公主」潘杰寧，由於外形甜美兼口才了得，被網民封為「世界盃女神」，不少網民都對她已38歲的真實年齡表示震驚，直言：「完全唔似！」、「以為20幾歲」。
7）42歲 莊韻澄 獲封40路天花板
莊韻澄（Xenia）近年為ViuTV拍過不少節目，包括《Show肌》、《吃掉前男友》及去年的《廚神奶奶是你媽》等，網民都希望她參賽，力推「40路天花板非佢莫屬」。
8）39歲 蔡宛珊 有前又有後
中印混血的ViuTV藝人Sarika（蔡宛珊）亦是網民推介的目標，近日她趁農曆新年大曬索爆比堅尼照同大家賀新歲，引來不少網民大讚她：「有前有後，身材好到一個點，正到爆」、「索，靚，正」、「好弗」、「流鼻血」等。
9）35歲 陳俞希 ViuTV一姐
ViuTV一姐陳俞希（Hailey）近年以主持晚吹節目《空肚講宵夜》成功入屋，去年她更參演了不少ViuTV劇集，包括《大誠實家》、《和解在後》及《社內相親》，網民都認為講到ViuTV的「35+女神」點少得一姐！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！