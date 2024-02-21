美麗40路

ViuTV搞《美麗40路》搵孫慧雪做主持 網民力推9大「35+女神」參選

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV日前宣布將舉辦《美麗40路》（暫名）選美真人騷，並搵來41歲童顏女神孫慧雪擔任主持人，而參加者年齡需介乎35至50歲之間，引起不少網民熱烈討論，仲列舉出9位「35+女神」，力推她們去參選！

ViuTV《美麗40路》徵召全港輕熟女報名

ViuTV在官方社交網宣布由即日起至3月8日，公開徵召年齡介乎35至50歲的輕熟女參加《美麗40路》，更講明不限已婚定單身：「只要你係年齡介乎35至50歲嘅女性，無論單身、已婚，或者係充滿愛心嘅母親，都歡迎參賽報名。」

美麗40路 ViuTV宣布將舉辦暫名為《美麗40路》的選美真人騷。
ViuTV宣布將舉辦暫名為《美麗40路》的選美真人騷。（圖片來源：FB@ViuTV）

孫慧雪做榜樣力證40路女性都可以Keep得好

現年41歲的孫慧雪其後亦在IG發布了一段為《美麗40路》拍攝的宣傳片，表示：「作為一位做咗媽咪嘅成熟女性，我覺得無論係身形或者樣貌，都可以Keep得好好，不過最重要呢，都係要有良好嘅心理素質，同埋豐富嘅社會經驗，既然咁好條件，仲唔快啲嚟參加？」

美麗40路 孫慧雪為《美麗40路》拍攝宣傳片，呼籲和她一樣Keep得好的40路女性參選。
孫慧雪為《美麗40路》拍攝宣傳片，呼籲和她一樣Keep得好的40路女性參選。（圖片來源：IG@snow711）

網民提議40歲Stephy做主持

網民都紛紛大讚ViuTV搵孫慧雪做主持好識揀，亦有網民提議搵40歲鄧麗欣（Stephy）做主持，仲有搵46歲謝安琪及44歲官恩娜等「40路女神」做嘉賓。

美麗40路 Stephy在去年10月踏入40歲，但無論樣貌身形都Keep得勁好。
Stephy在去年10月踏入40歲，但無論樣貌身形都Keep得勁好。（圖片來源：IG@stboo）

網民力推9大「35+女神」參選

而參賽者方面，有不少網民都點名練美娟（娟姐）去參賽，不過娟姐其實上月才剛踏入34歲，「未夠秤」參選。此外網民推介出9位「35+女神」，其中有前亞視一姐薛影儀，仲有被封為「中女天花板」的COLLAR成員芯駖：

1）39歲 薛影儀人氣不減

阿儀曾經係亞視一姐，在2021年透過參加亞姐選美入行，近日她踩入遊戲界做AI戀愛角色，仲令遊戲上埋App Store 休閒遊戲排名第1位，可見人氣依然勁高，不少網民都召喚阿儀去報名參加今次ViuTV的《美麗40路》！

美麗40路 前「亞視一姐」薛影儀今年踩埋入遊戲界，大受玩家喜愛！
前「亞視一姐」薛影儀今年踩埋入遊戲界，大受玩家喜愛！（圖片來源：IG＠ching_yee0205）

2）37歲 芯駖@COLLAR跳得又睇得

芯駖跳得又睇得，由2021年年參加《全民造星4》開始已被封為「中女天花板」，更打破年齡界限加入女團，成為COLLAR成員，有網民更猜測《美麗40路》節目名叫40路，但參賽者年齡由35歲起，就是想預埋芯駖一齊參賽！

美麗40路 芯駖有「中女天花板」之名。
芯駖有「中女天花板」之名。（圖片來源：IG@lisumlingg）

3）48歲 杜如風 成40路代表

杜如風仲未過50歲仍有參賽資格，一向被稱為「世界級港女」的她，更被網民力推做「40路代表」，話：「識食梗係食杜如風！」

美麗40路 杜如風近期都Keep住一頭金髮。
杜如風近期都Keep住一頭金髮。（圖片來源：IG@toyufung）

4）41歲 蔣雅文少女味濃

蔣雅文雖然已淡出娛樂圈多年，但仍不時在社交網透露近況，網民都驚訝她年過四十依然少女味十足，狀態勁Fit，不過她近年已定居台灣，應該難以參賽。

美麗40路 蔣雅文年過四十狀態依然勁Fit。
蔣雅文年過四十狀態依然勁Fit。（圖片來源：IG@yawen_j）

5）41歲 趙頌茹凍齡似少女

趙頌茹（阿Yu）早前曾參加ViuTV戀愛真人騷《35+LOVE》，成為節目亮點，網民都勁讚她Keep得好好，仍凍齡似少女，因此希望她能再挑戰今次ViuTV的《美麗40路》。

美麗40路 近年已少有在幕前露面的趙頌茹，早前因獲女兒支持而決定參加ViuTV《35+LOVE》。
近年已少有在幕前露面的趙頌茹，早前因獲女兒支持而決定參加ViuTV《35+LOVE》。（圖片來源：IG@yuchiu24x7）

6）38歲 潘杰寧 甜美女神

作為足球節目主播的「杰寧公主」潘杰寧，由於外形甜美兼口才了得，被網民封為「世界盃女神」，不少網民都對她已38歲的真實年齡表示震驚，直言：「完全唔似！」、「以為20幾歲」。

美麗40路 潘杰寧在去年已宣布結束四年婚姻，回復單身。
潘杰寧在去年已宣布結束四年婚姻，回復單身。（圖片來源：[email protected]

7）42歲 莊韻澄 獲封40路天花板

莊韻澄（Xenia）近年為ViuTV拍過不少節目，包括《Show肌》、《吃掉前男友》及去年的《廚神奶奶是你媽》等，網民都希望她參賽，力推「40路天花板非佢莫屬」。

美麗40路 莊韻澄雖已誕下一子，但身形仍Keep得勁好。
莊韻澄雖已誕下一子，但身形仍Keep得勁好。（圖片來源：IG@xeniachong）

8）39歲 蔡宛珊 有前又有後

中印混血的ViuTV藝人Sarika（蔡宛珊）亦是網民推介的目標，近日她趁農曆新年大曬索爆比堅尼照同大家賀新歲，引來不少網民大讚她：「有前有後，身材好到一個點，正到爆」、「索，靚，正」、「好弗」、「流鼻血」等。

美麗40路 網民勁讚Sarika有前又有後。
網民勁讚Sarika有前又有後。（圖片來源：IG@sarikachoy）

9）35歲 陳俞希 ViuTV一姐

ViuTV一姐陳俞希（Hailey）近年以主持晚吹節目《空肚講宵夜》成功入屋，去年她更參演了不少ViuTV劇集，包括《大誠實家》、《和解在後》及《社內相親》，網民都認為講到ViuTV的「35+女神」點少得一姐！

美麗40路 陳俞希在去年4月踏入35歲。
陳俞希在去年4月踏入35歲。（圖片來源：IG@haileyc）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：FB@ViuTV、IG@snow711、IG@stboo、IG＠ching_yee0205、IG@lisumlingg、IG@toyufung、IG@yawen_j、IG@yuchiu24x7、[email protected]、IG@xeniachong、IG@haileyc

熱門文章

 