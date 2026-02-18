群星新年全家福合輯 星二代賀年顏值大晒冷 千嬅仔複製丁子高 杏兒仔萌爆
農曆新年團圓時刻，娛樂圈星光熠熠！楊千嬅、陳豪、陳茵媺、應采兒、陳小春、胡杏兒、羅子溢、楊茜堯、王君馨等一眾藝人紛紛在社交平台曬出溫馨全家福，與粉絲分享新年喜悅。這些珍貴的家庭照片不僅展現了明星們私底下的溫馨一面，更讓網民感受到濃濃的節日氣氛和家庭溫暖，紛紛留言祝福這些星級家庭新年快樂！
楊千嬅溫馨全家福曝光 一家三口幸福滿滿
「千嬅BB」楊千嬅在社交平台分享了一張溫馨的全家福照片，與老公丁子高及兒子Torres一同入鏡。照片中一家三口笑容燦爛，洋溢著濃濃的幸福感。這張珍貴的家庭照片立即引來大批粉絲點讚留言，大家都被這個幸福家庭的溫馨畫面深深感動。
陳豪陳茵媺夫婦檔現身 星級家庭展現恩愛
無綫當家小生陳豪與太太陳茵媺同樣在新年期間曬出全家福，與三個可愛的子女一同拍攝溫馨合照。照片中陳豪一臉慈父模樣，與子女整湯圓，陳茵媺則展現溫柔媽媽的一面，三個小朋友更是活潑可愛，整個畫面充滿歡樂氣氛。這對演藝圈模範夫妻一直以來都非常重視家庭生活，經常在社交平台分享與子女的溫馨時光，深受網民喜愛和支持。看到這些明星家庭的溫馨全家福後，網民紛紛在留言區送上祝福。有粉絲留言表示「好溫馨呀！祝你哋一家人身體健康，新年快樂！」，亦有網民大讚「睇到都覺得好幸福，真係好羨慕呢啲溫馨嘅家庭」。
