群星新年全家福合輯 星二代賀年顏值大晒冷 千嬅仔複製丁子高 杏兒仔萌爆

農曆新年團圓時刻，娛樂圈星光熠熠！楊千嬅、陳豪、陳茵媺、應采兒、陳小春、胡杏兒、羅子溢、楊茜堯、王君馨等一眾藝人紛紛在社交平台曬出溫馨全家福，與粉絲分享新年喜悅。這些珍貴的家庭照片不僅展現了明星們私底下的溫馨一面，更讓網民感受到濃濃的節日氣氛和家庭溫暖，紛紛留言祝福這些星級家庭新年快樂！