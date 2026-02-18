群星新年全家福合輯 星二代賀年顏值大晒冷 千嬅仔複製丁子高 杏兒仔萌爆

農曆新年團圓時刻，娛樂圈星光熠熠！楊千嬅、陳豪、陳茵媺、應采兒、陳小春、胡杏兒、羅子溢、楊茜堯、王君馨等一眾藝人紛紛在社交平台曬出溫馨全家福，與粉絲分享新年喜悅。這些珍貴的家庭照片不僅展現了明星們私底下的溫馨一面，更讓網民感受到濃濃的節日氣氛和家庭溫暖，紛紛留言祝福這些星級家庭新年快樂！

楊千嬅溫馨全家福曝光 一家三口幸福滿滿

「千嬅BB」楊千嬅在社交平台分享了一張溫馨的全家福照片，與老公丁子高及兒子Torres一同入鏡。照片中一家三口笑容燦爛，洋溢著濃濃的幸福感。這張珍貴的家庭照片立即引來大批粉絲點讚留言，大家都被這個幸福家庭的溫馨畫面深深感動。

陳豪陳茵媺夫婦檔現身 星級家庭展現恩愛

無綫當家小生陳豪與太太陳茵媺同樣在新年期間曬出全家福，與三個可愛的子女一同拍攝溫馨合照。照片中陳豪一臉慈父模樣，與子女整湯圓，陳茵媺則展現溫柔媽媽的一面，三個小朋友更是活潑可愛，整個畫面充滿歡樂氣氛。這對演藝圈模範夫妻一直以來都非常重視家庭生活，經常在社交平台分享與子女的溫馨時光，深受網民喜愛和支持。看到這些明星家庭的溫馨全家福後，網民紛紛在留言區送上祝福。有粉絲留言表示「好溫馨呀！祝你哋一家人身體健康，新年快樂！」，亦有網民大讚「睇到都覺得好幸福，真係好羨慕呢啲溫馨嘅家庭」。

群星 楊千嬅 星二代 楊千嬅與丁子高一家三口向粉絲拜年。兒子Torres日漸長大，愈發帥氣，完美繼承了父母的優良基因。（圖片來源：楊千嬅IG）
群星 楊千嬅 星二代 模範夫婦陳豪與陳茵媺攜同三名子女，一同穿上精心搭配的親子裝拜年，畫面溫馨熱鬧。（圖片來源：陳茵媺IG）
群星 楊千嬅 星二代 Aimee留言表示新年最重要的就是闔家團圓，幸福滿溢。（圖片來源：陳茵媺IG）
群星 楊千嬅 星二代 陳豪與子女齊整湯圓賀新年。（圖片來源：陳茵媺IG）
群星 楊千嬅 星二代 Coffee（林芊妤）與丈夫及子女拍攝了一輯溫馨的全家福。Coffee留言祝願大家每天都笑口常開，幸福美滿。（圖片來源：Coffee IG）
群星 楊千嬅 星二代 譚俊彥一家與化身財神的安德尊。（圖片來源：譚俊彥IG）
群星 楊千嬅 星二代 胡杏兒與丈夫李乘德一家五口團聚拜年。三位公子穿上中式賀年服飾，與父母一同拍攝全家福，場面熱鬧而溫馨，幸福滿溢。（圖片來源：胡杏兒IG）
群星 楊千嬅 星二代 除了拍攝全家福，胡杏兒一家更前往廟宇上香祈福，祈求新一年事事順利（圖片來源：胡杏兒IG）
群星 楊千嬅 星二代 李乘德教兒子上香祈福。（圖片來源：胡杏兒IG）
群星 楊千嬅 星二代 胡杏兒與囝囝（圖片來源：胡杏兒IG）
群星 楊千嬅 星二代 楊茜堯與羅子溢與子女拍攝全家福。一家四口顏值出眾，一對子女完美繼承了父母的良好基因。（圖片來源：羅子溢IG）
群星 楊千嬅 星二代 陳湛民與太太及女兒拍攝全家福，一家三口幸福洋溢。（圖片來源：陳湛民IG）
群星 楊千嬅 星二代 楊潮凱與太太及子女拍攝全家福。女兒日漸長大，面貌愈發清秀，笑容甜美。（圖片來源：楊潮凱IG）
群星 楊千嬅 星二代 楊卓娜與丈夫一家人場面溫馨，幸福感十足。（圖片來源：楊卓娜IG）
群星 楊千嬅 星二代 陳小春與應采兒全家皆穿上紅色賀年服合照，幸福滿滿。（圖片來源：應采兒IG）
群星 楊千嬅 星二代 沈卓盈與丈夫及兒子拍攝全家福，兒子穿著賀年服飾的模樣十分可愛。（圖片來源：沈卓盈IG）
群星 楊千嬅 星二代 憑節目《中年好聲音》廣為人知的顏志恒，與太太及兩名兒子一同拜年，一家四口溫馨洋溢。（圖片來源：顏志恒IG）
群星 楊千嬅 星二代 王君馨與丈夫及囡囡分享溫馨全家福。（圖片來源：王君馨IG）
群星 楊千嬅 星二代 樊少皇與太太賈曉晨攜同兩位女兒「小飯兜」和「小飯團」拜年。兩位女兒容貌與母親愈發相似。（圖片來源：賈曉晨IG）
群星 楊千嬅 星二代 楊洛婷與樂隊Dear Jane主音黃天翱 (Tim) 攜同一對子女拍攝全家福，充滿喜慶氣氛。（圖片來源：Tim@Dear Jane IG）
群星 楊千嬅 星二代 陳柏宇與太太符曉薇偕同兩女兒拍全家福，一家四口溫馨幸福。（圖片來源：IG@leannefu_1027）
圖片來源：楊千嬅IG、陳茵媺IG、Coffee IG、譚俊彥IG、胡杏兒IG、羅子溢IG、陳湛民IG、楊潮凱IG、楊卓娜IG、應采兒IG、沈卓盈IG、顏志恒IG、王君馨IG、賈曉晨IG、Tim@Dear Jane IG、IG@leannefu_1027資料或影片來源：原文刊於新假期

