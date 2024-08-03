「雅思組合」羽毛球混雙奪金後驚喜求婚 黃雅瓊場上場下都贏家
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在今晚的羽毛球混雙決賽中，「雅思組合」鄭思維與黃雅瓊展現了無與倫比的實力，以2:0的壓倒性勝利擊敗了南韓的金元昊和鄭娜銀。這對頭號種子在賽前五場比賽中保持了全勝的佳績，表現令人矚目。
開局強勢 壓制對手
比賽一開始，「雅思組合」就迅速進入狀態，一連串的得分讓他們迅速建立了領先優勢。「雅思組合」的攻擊力十足，即使面對南韓組合的頑強防守，也未曾讓步。「雅思組合」以21:8的大比分拿下了第一局。
第二局持續領先 拿下勝利
進入第二局，南韓組合試圖改變戰術，希望能夠在比賽初期取得優勢。然而，「雅思組合」並未給對手任何機會，很快就在比分上追平後拉開差距。他們的默契配合和堅定的戰術執行力，最終以21:11再次獲勝，為國家隊贏得了本屆奧運的第13金。
賽後驚喜 求婚現場感動眾人
在頒獎典禮結束後，一幕感人的求婚驚喜上演。黃雅瓊的男友劉雨辰，同為羽毛球隊的一員，突然出現並單膝跪地向黃雅瓊求婚，場面溫馨而浪漫。這對戀人的甜蜜時刻成為了賽場上的另一亮點，為這次勝利增添了更多色彩。
劉雨辰背景曝光
劉雨辰今年29歲，細黃雅瓊一年，劉雨辰有份出戰羽毛球男雙項目，夥拍隊友歐烜屹，不過分組賽止步。
圖片來源：TVB