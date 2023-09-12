羽毛球女神林芷煖自認脆弱 克服種種傷患 代表澳洲出賽奪佳績
林芷煖發長文分享奪標感言
林芷煖指短短6天期間直言身體一直處於「極度虛弱」狀態，賽後她在社交平台分享奪標感言：
「雖然困難，但一切都是值得的。最後我奪得了單打銀牌🥈和雙打銅牌🥉
短短六天，我的身體處於極度虛弱的狀態。經痛、水土不服、膝蓋積水腫、雙腳起水泡及每天的失眠等種種困擾。太多的傷患一直在考驗我。」
向球迷表達謝意
林芷煖坦言盡力克服困難，更以印尼語「terima kasih」向每場比賽都來到現場支持她的球迷表達謝意：
「我知道我很脆弱。雖然我的體質不如其他人，經常生病又受傷，但我總是覺得自己有比常人更可以承受痛楚的能力。克服身體上的殘障從來也不易，還要保持自己有最好狀態在球場上就更難，我覺得我已經盡力了，感謝這幾個月來的努力和堅持的自己，終於捱過了！
雖然一個人搭飛機去比賽，沒有教練、沒有physio、沒有按摩。自己腳痛自己救。但我好幸運，因為我遇到了很多好人好事，二話不說做了我幾天教練的，遠距離教我自己做physio的，跑去醫院幫我買消炎藥的、還有在球場上每天也會跟我說good luck的工作人員跟裁判，每場都來看和支持我的印尼球迷。Terima kasih！」
「跳高女神」楊文蔚讚叻女
大批網民得知好消息後紛紛留言支持，包括「跳高女神」楊文蔚直指「叻女呀Proud of you 好好養好身體！之後先可以繼續衝！！」、「金子在哪裡都會發光」、「好勁吖你~~~」
林芷煖今年5月罕發長文 爆突然被港隊取消資格
不論健全或是殘疾運動員，均得到大批香港市民的鼓勵和支持，期望能為香港再創佳績。今年5月林芷煖罕有在網上發長文，劈頭回應網民指自己並不是退役，而是突然被取消港隊代表的資格。林芷煖表示自己曾因幾年前的一個訪問而意外受到關注，一連串50多個訪問、慈善活動和工作一次過湧至，卻有人疑問：「運動員應參與這些活動嗎？」，香港體壇「參與慈善和商業活動」似乎是「禁忌」，再指「但到2023年的今日，相信大家心中已經有答案」。
曾參與《One Day 約會實況》
林芷煖早前曾參與ViuTV節目《One Day 約會實況》，與P1X3L成員葉振弘（Marco）約會一天，二人有趣的互動令不少網民大讚，並鼓勵他們繼續約會。林芷煖亦不時在IG分享自己生活動態，上完節目後，令林芷煖人氣再度急升！
裝上金屬骨堅持追夢 捱過漫長康復過程卻無功而回
現年28歲的林芷煖在年僅10歲時患上骨癌，幸得父親承諾康復後會養狗和重新投入羽毛球運動，令她堅持接受治療。雖然在住院的一年半期間，她經歷了28次化療，但仍然樂觀面對，隨後更接受了14次換骨手術，安裝上金屬骨。縱使身體因素令她的羽毛球運動員生涯變得極為困難，但林芷煖多年來一直努力堅持，更在2019年時因跌倒而令情況更嚴峻，惟她一直未有放棄，每星期持續接受30小時嚴格訓練，期望能繼續追夢，如今卻被港隊取消參賽資格，「我不怕辛苦，不怕痛，偏偏在我最需要幫助時，代表隊的資格被取消了」。
轉代表澳洲出戰 網民力撐：自有留人處
對港隊失望的林芷煖坦言「感覺幾年的努力沒有被尊重」，但樂觀的她確信不應因此而放棄追夢，因而決定接受澳洲的邀請，下周將以澳洲殘疾運動員的身分出戰巴林殘疾羽毛球賽事。大批網民得知後紛紛留言力撐，直指「此處不留人，自有留人處」、「可以放心打波奪金」、「用成績說話」，有網民怒斥港隊「唔識咩叫尊重」、「唔配有咁好嘅運動員」、「香港體壇收X啦」。
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