羽毛球女神林芷煖自認脆弱 克服種種傷患 代表澳洲出賽奪佳績

印尼殘疾人羽毛球國際賽於9月5至10日在當地舉行中，有被網民稱為IG女神、曾為本港傷殘羽毛球代表隊成員的林芷煖今次代表澳洲出賽，並成功奪得單打銀牌及雙打銅牌，成績令人鼓舞！賽後芷煖在IG分享感受，直言克服身體不同傷患，成功捱過重重難關，表示：「雖然困難，但一切都是值得的。」