羽毛球混雙「鄧謝配」再對上年宿敵日本「東渡組合」 最後1屆合體出戰！

巴黎奧運日前正式開鑼，港隊成績理想，令一眾市民都非常關注接下來各種賽事。今晚（29日）有多場重點賽事，其中於30日凌晨2：20會有羽毛球混雙「鄧謝配」就最受觸目，「鄧謝配」將會對去年曾經對決過的宿敵日本「東渡組合」，爭取晉身8強！

