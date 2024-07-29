羽毛球混雙「鄧謝配」再對上年宿敵日本「東渡組合」 最後1屆合體出戰！
港隊羽毛球混雙「鄧謝配」最後一屆出戰對上屆銅牌日本「東渡組合」
世界排名第8的「鄧謝配」於上屆東京奧運成績獲得第4名，今屆作為最後一次出戰，27日以局數2：0戰勝中華台北葉宏蔚及李佳馨。而30日凌晨2：20 會對上日本「東渡組合」，同樣是東京奧運的翻版。
謝影雪曾想放棄羽毛球 幸遇上鄧俊文
而說起「鄧謝配」的組成其實也有個小故事，大家在為他們打氣之餘，也多多認識這兩名港將吧！
東京奧運羽毛球混雙「鄧謝配」雖敗猶榮 創港隊最佳成績
東京奧運羽毛球混雙銅牌戰「鄧謝配」敗給日本「東渡組合」最難過的是未能好好報答由台灣來港執教的教練陳康，希望把獎牌送給教練作離別禮物。 執教近10年前中國國家隊成員帶領港隊創多個紀錄 這位教練到底何方神聖？原來他是前中國國家隊成員，曾奪亞錦賽男雙冠軍、世錦賽男雙亞軍，亦是1992巴塞隆拿的奧運代表。2012年暫別家人，從台灣來港加入港隊擔任雙打組教練。領軍出戰過倫敦、里約和今屆東京奧運，今屆更創出不少好成績，帶領「鄧謝配」殺入4強，功不可沒！謝影雪和鄧俊文知道恩師將會在東京奧運銅牌戰後放下港隊教鞭，因此非常不捨。
謝影雪2016年遇人生低潮 一度想放棄羽毛球
成就這對「鄧謝配」的契機，就要和大家話當年。2009年謝影雪與潘樂恩組成拍檔，在紐西蘭羽毛球大獎賽及世界青年羽毛球錦標賽取得佳績，及後在2012年，這對「謝潘組合」歷史性奪得日本公開賽冠軍，並先後兩次獲得奧運羽毛球雙打入場券。 可惜在2015年，潘樂恩在澳門格蘭披治黃金大獎賽決賽時，意外受傷需即場退賽，入院檢查證實半月板移位及前十字韌帶撕裂，未能參與2016年奧運，這件事對謝影雪影響非常大，當時更一度想放棄羽毛球。 命運巧遇鄧俊文 「雙左手組合」成球場焦點 正在她想放棄之時，命運讓她遇上小4歲的鄧俊文。鄧俊文擁有不少國際賽經驗，與謝影雪組成「鄧謝配」這個「雙左手組合」後，在不少賽事上得到好成績，謝影雪坦言多得好拍檔鄧俊文，才重拾對羽毛球的動力，終於也造成了這對在奧運場上展風采的羽毛球混雙組合！
最佳運動組合最後一屆
「鄧謝配」於傑出運動員選舉第4次贏得「最佳運動組合」，謝影雪已經是奧運的四朝元老，今屆作為最後一屆她指：「想好好享受」。鄧俊文表示目前身體上有勞損，暫時未有去向，想於奧運完結後再考慮。