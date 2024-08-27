鄔友正重提爭夫事件8字解釋「唔揀李明慧揀翁嘉穗」原因 講埋與佘詩曼緋聞
翁嘉穗與李明慧兩女爭夫 被封「鄔公奇案」
翁嘉穗當年同李明慧的「爭夫事件」一直爲人津津樂道，事源作為97年港姐贊助商的鄔友正，在98年6月與港姐亞軍李明慧爆出戀情，二人拍拖10日即宣布將於兩個月後閃婚，李明慧更向無綫提出解約，一心等著嫁入豪門，但在李明慧到美國公幹期間，鄔友正卻被傳媒拍到十指緊扣約會翁嘉穗，這段離奇三角關係曾轟動一時，被稱為「鄔公奇案」。
鄔友正當時曾向外解釋向李明慧求婚出於貪玩，而翁嘉穗則聲稱自己才是鄔友正的「正印女友」，二人拍拖已接近半年，並獲得鄔友正認證。李明慧則哭訴被橫刀奪愛，其後自爆收了鄔友正120萬掟煲費，終平息怒火。最終翁嘉穗和鄔友正於1999年在美國拉斯維加斯結婚，當時二人更聲言要花一千萬控告曾公開批評過他們的藝人誹謗，包括曾志偉、張智霖、袁詠儀、伍詠薇、陳煒。
李明慧嫁陳樹渠細仔生龍鳳胎
而李明慧當時雖然雙失（失業又失戀），但好快就重整旗鼓，先轉行做稅務會計師，後來因為工作關係在美國認識了教育家、慈善家陳樹渠的細仔陳燿陽，兩人在03年結婚，婚後生下一對龍鳳胎，比起情敵翁嘉穗，老公家底有過之而無不及！
鄔友正8字解釋「點解揀翁嘉穗」
已年屆70歲的鄔友正最近在社交平台上分享了與黎明、郭富城、張智霖、鄭伊健及汪明荃等多位紅星的合照，並談到自己多年的創業經歷。不過網民更關注他當年引發的「鄔公奇案」，有網民問他：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」竟獲鄔友正大方回應：「緣分天注定，冇得揀！」令網友都大讚他EQ高又貼地，連這些八卦新聞都肯回應。
澄清與佘詩曼緋聞 自嘲冇眼光
當年同屆季軍佘詩曼亦一度捲入「鄔公奇案」，傳出被鄔友正力追過，鄔友正亦趁機澄清：「不要盡信娛樂報道，好多不實及誇大報道，實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心吓就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」對於邀請佘詩曼代言的建議，鄔友正就指佘詩曼已經代言對家品牌，並自嘲當初佘詩曼出道第一個廣告就是為其品牌所拍，但他不夠眼光，沒有與她續約。
分享70歲保養心得
鄔友正剛在上月慶祝過70大壽，網民都大讚鄔友正保養得宜，完全唔似有70歲，他亦有在社交網分享自己的健康心得：「我不抽煙，不喝酒，盡量不應酬，食得健康，勤練詠春、跳舞、拉筋、舉重、游泳、唱歌等！當然注意飲食，不過偶然也享受一下垃圾食物！現在70歲，我的65至75歲的生意朋友，看起來比我大10至 20年，而且我沒有三高，沒有糖尿病，沒有低血糖，身體非常健康！以前朋友笑我，叫我唔使減肥，但我堅持，現在終於得到回報！最重要還是身體健康，我可以繼續我的事業，仲可以打拼多20年！」
與翁嘉穗結婚25年keep住恩愛
而現年50歲的翁嘉穗在嫁給了比她年長20歲的鄔友正後，就淡出了幕前，一直協助丈夫經營家居品牌生意，並先後誕下兩子，兩夫妻經常公開曬恩愛。今年1月，翁嘉穗就和鄔友正慶祝結婚25周年，仲邀請許多知名人士出席了慶祝活動，包括1977年港姐冠軍朱玲玲和1985年港姐季軍王愛倫等。網民都大讚翁嘉穗年屆半百，皮膚依舊白滑，狀態不輸當年選美時。