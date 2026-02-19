金多寶｜網民斥翁子光電影浪費時間！何爵天高EQ回應負評 導演親自現身應戰

賀歲檔硝煙瀰漫，翁子光執導的《金多寶》正面臨票房與口碑的雙重考驗！首日開畫雖錄得160萬票房，但網民評價卻呈現兩極分化，有人大讚溫情感人，亦有觀眾直斥「浪費140分鐘」。面對排山倒海的負評聲浪，執行導演何爵天竟以超高EQ逐一回應，甚至連翁子光本人都親自下場應戰，這場賀歲檔口碑保衛戰背後，究竟隱藏著怎樣的堅持與無奈？