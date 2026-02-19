金多寶｜網民斥翁子光電影浪費時間！何爵天高EQ回應負評 導演親自現身應戰
何爵天化身宣傳主任 高EQ回應負評獲讚
身兼執行導演的何爵天近日在社交平台Threads上化身「宣傳主任」，不停為《金多寶》落力宣傳。面對網民批評電影「浪費了140分鐘」的尖銳留言，何爵天並沒有反駁或動怒，反而禮貌回應：「多謝你俾咗錢入場睇金多寶！希望下次可以拍到一套，你會鍾意嘅電影啦！祝你新年快樂，生活愉快！」這種高情商的回應方式，不但化解了負面情緒，更獲得不少網民讚賞其專業態度。何爵天對於每個留言都盡量給予不同的回覆，無論是正面還是負面評價，都以感謝和祝福作結，展現出電影人的修養和風度。
翁子光親自現身回應外貌批評 自嘲天生無計
更令人意外的是，平時甚少活躍於社交平台的導演翁子光，竟因為有專頁批評其外貌而親自現身回應。該專頁直言：「其實睇導演的外形氣質似乎也可以知道他的電影質素如何。翁子光外形氣質麻麻。葉念琛也是。」面對如此直接的人身攻擊，翁子光卻以幽默自嘲的方式回應：「睇到你呢個post，笑咗好耐，真係無計，天生，唯有以後盡量注意下自己儀容，也不好意思連累到葉念琛導演。祝你新年快樂，萬事勝意。」這種豁達的態度，反而贏得更多網民的同情和支持。
專頁再度挑釁批評配樂 翁子光堅持尊重創作團隊
然而該專頁並未就此罷休，再度留言批評：「翁先生，你有大肚腩我覺得唔好，雖然導演不是賣外形，但是請看杜琪峯及王家衛。及王晶。金多寶的配樂極差，把整體成績拉低多2成。」面對如此尖銳的批評，翁子光依然保持風度，承諾「新年我會稍作清減」，但對於配樂的批評則堅定回應：「配樂我覺得很好，我尊重我的作曲人，不過謝謝你的意見。祝你馬年身心康泰。」這種既謙遜又有原則的回應，充分展現了一位資深導演對創作團隊的尊重和對作品的堅持。
翁子光發文澄清水軍傳言 強調黑馬逆襲精神
面對網上有關僱用水軍的傳言，翁子光更在Facebook發表長文澄清，強調「我們沒有資源也沒有動機去僱用水軍」，並明確表態「我們絕對不考慮黑水軍！這是良知！」他坦言《金多寶》在排片上不及《夜王》的一半，但強調「我們是冷門黑馬，但是我們不願陪跑！」翁子光回顧自己過往作品《踏血尋梅》、《正義迴廊》、《爸爸》都是黑馬逆襲的經歷，表示「我的命從來都不是順風順水的，總是有點先苦後甜的，要命硬才闖得過去的」。
導演承認電影兩極評價 感謝入戲觀眾支持
翁子光在長文中坦承電影確實出現兩極評價，「我的電影素來是喜歡就會很入戲很支持，不喜歡也可以踩到一文不值」。他特別提到有觀眾表示「難捱到寧願看五次《國寶》」，對此他向有失望感覺的觀眾致歉，解釋自己的電影「素來都是需要把故事娓娓道來的」，承認「不入戲的觀眾自會煩躁難耐」。同時，他也感謝能夠看入戲的觀眾，指出「有些甚至不只看一次，看完還帶/介紹家人朋友去看，也有不少長者口耳相傳，說這電影感人，會讓人流下感動而不是難過的眼淚」。
網民反應兩極分化 口碑戰持續發酵
《金多寶》的網上討論熱度持續高企，支持者讚揚電影溫情感人，批評者則認為節奏過慢。有網民留言表示：「翁子光的電影需要慢慢品味，不是爆米花電影」，但也有觀眾直言：「140分鐘真係好難捱，中途想走」。這種兩極分化的評價，正好印證了翁子光所說的「幾乎完全取決於能進入我們的電影世界與否」。無論如何，導演和團隊以誠懇態度面對批評的做法，已經為這場口碑戰增添了不少正面元素。