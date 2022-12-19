天師執位｜翁美玲處女拍劇情定湯鎮業 26歲早逝黃日華、苗僑偉憶舊友感遺憾
翁美玲參選港姐入行
翁美玲在香港生世長大，幼年喪父，15歲時隨母親及繼父移居英國，1980年，她參加英國倫敦華裔小姐選美獲得亞軍，1982年，她返港參選港姐，但最終只獲得第8名，之後與TVB簽下5年演員合約，開始入行。
翁美玲處女拍劇情定湯鎮業
翁美玲的處女作是在《十三妹》中飾演康熙皇妹「雙格格」一角，並因這部劇集而與湯鎮業撻著。之後她因在劇集《射雕英雄傳》飾演黃蓉一炮而紅，到1985年，翁美玲卻被發現在家中開煤氣自殺身亡，至今仍令黃日華、苗僑偉等好友深感遺憾！
翁美玲自殺亡 湯鎮業被全城鬧爆要避走台灣
1985年5月14日，翁美玲被發現在九龍廣播道家中開煤氣自殺身亡，震驚全城。曾多次被報道背著翁美玲在外花天酒地的湯鎮業，被指要負上最大責任，因此被全城鬧爆，演藝事業自此走下坡，最終在1986年離開無綫，一度避走台灣，兩年後回流香港並加入亞視，又一度接拍三級片。
湯鎮業兩次婚姻誕6名子女
93年，湯鎮業和比他細13歲的亞視藝人姜坤結婚，先後誕下大女和一對孖仔，至2001年離婚，08年他和相差25歲的青島女子鄒文靜奉子成婚，同年誕下一對孖女。近年長居廣州的湯鎮業，曾在接受傳媒訪問時，自爆在兩段婚姻中間，有一位在廣州的紅顔知己，爲他誕下了一名私生子，即是共有六名子女。
黃日華、苗僑偉深感惋惜 三哥曾嘗試招魂
同劇演員黃日華同三哥苗僑偉提起翁美玲，都深感惋惜，三哥大讚翁美玲係天生的好演員，又話翁美玲經常教導佢哋做人嘅道理，叫人唔好衝動，點知最衝動嘅就係翁美玲自己。三哥在訪問中直言曾與翁美玲多次合作，情同「兄弟」，大家好傾得埋，對於她突然離世，他感覺既震驚又可惜：
「佢離開嗰晚，我哋搵咗好多靈異界嘅嘢，想用招魂之類嘅方法，將佢嘅靈體招返去佢嘅身體入面，用盡一切方法，都係唔得。」
琴姐遺憾未有送翁美玲回家
而作為翁美玲契媽的已故女星李香琴，亦曾在訪問中透露在翁美玲臨死前一晚曾想車對方回家，但被拒絕，後來得知翁美玲自殺身亡，令她好後悔當日無堅持送她回家，幫她走出心傷，或許可以救到她一命。
長眠英國劍橋
5月14日是翁美玲離開的日子，雖然事隔久遠，但一班忠實影迷對她的思念一直冇間斷過。2006年底，一群香港翁迷透過網絡聯繫凝聚了數十人，並再次重組「翁美玲香港影迷會」。據知，影迷會辦過多次聚會，而且早前更有影迷遠赴英國劍橋，專程去到翁長眠之地，真係有心！
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