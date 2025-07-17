翁虹17歲女兒劉蒔爆媽媽私底下真面目 網民激讚顏值超越亞姐冠軍
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56歲翁虹憑藉1989年亞洲小姐冠軍身份入行多年，事業成就有目共睹，但最近17歲的女兒劉蒔（小水晶）首度公開分享媽媽私底下的真實一面，讓粉絲大感驚喜。雖然翁虹與老公劉冠廷分居3年，女兒在美國讀書，一年只能見一次面，但母女關係卻親密如閨蜜，讓人看見不一樣的明星家庭溫情。
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翁虹螢幕女神私底下竟是大頭蝦
劉蒔日前在影片中透露，媽媽翁虹在螢幕上的專業形象與私底下完全是兩個人。平日在家的翁虹是個典型的「大頭蝦」，出門不是忘記換鞋，就是忘記拿鑰匙。而這位在綜藝節目和電視劇中表現專業的女星，私底下會因為追劇而忘記自己正在做家務，完全展現出反差萌的一面。
母女關係親密如姊妹令人羨慕
雖然劉蒔在片中好像在「數落」媽媽的不是，但其實是想表達她們母女之間的深厚感情。翁虹平時會像姊妹一樣和女兒一起逛街購物，也會一起做很多事情。最讓劉蒔感動的是，她形容媽媽不只是母親，更是她的閨蜜、老師，以及世界上唯一與她共享過心跳的人，這份母女情深讓網民都直呼太感人。
網民激讚女兒顏值完全超越媽媽
劉蒔過往曾分享一家人的合照，母女倆都被讚擁有天生明星相。不少網民大讚劉蒔是美人胚子，留言表示「這在我眼裡已經青出於藍而勝於藍了」、「顏值超越媽媽的星二代」、「她絕對是星二代裡最美的」。
翁虹為女兒下達禁愛令引熱議
對於女兒的戀愛狀況和是否會進入演藝圈，翁虹展現出嚴格的母親一面。她早就為女兒下達「禁愛令」，表示要等女兒順利考上大學才會批准她談戀愛。至於被問及會否讓女兒出道，翁虹立即表示「有點困難」。
圖片來源：小紅書@刘莳Crystal、微博@翁虹資料或影片來源：原文刊於新假期