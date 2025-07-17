翁虹17歲女兒劉蒔爆媽媽私底下真面目 網民激讚顏值超越亞姐冠軍

56歲翁虹憑藉1989年亞洲小姐冠軍身份入行多年，事業成就有目共睹，但最近17歲的女兒劉蒔（小水晶）首度公開分享媽媽私底下的真實一面，讓粉絲大感驚喜。雖然翁虹與老公劉冠廷分居3年，女兒在美國讀書，一年只能見一次面，但母女關係卻親密如閨蜜，讓人看見不一樣的明星家庭溫情。