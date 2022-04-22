翁虹女兒劉蒔挑戰沈月「最美星二代」地位 素顏真面目被讚可直接出道
近年有不少星二代長大，入行做Model，翁虹女兒劉蒔雖然只得14歲，已長得亭亭玉立，獲不少網民大讚遺傳了翁虹貌美的基因，星味甚濃，足以挑戰沈月「最美星二代」地位，日前貼出素顏照，獲讚可直接出道！
翁虹14歲女劉蒔星味濃
53歲「美魔女」翁虹在2007年與老公劉冠廷結婚，婚後育有一女劉蒔（Crystal），一家三口幸福美滿。早前翁虹就趁結婚15周年，在社交網分享一家三口的全家福，不過有不少網民卻將焦點放在翁虹14歲女兒Crystal身上，大讚Crystal盡得媽媽的美貌真傳，青春可愛美少女，全身上下都很有明星味。
翁虹女劉蒔晒亂髮素顏照 自稱夜貓子
翁虹一家近年一直長居上海生活，近日翁虹正在趕拍劇集《隱娘》，女兒Crystal似乎過住「冇王管」的生活，日前在社交網晒出連環自拍的素顏照，並做出各種趣怪表情，自稱「有億點瘋」，又笑言：「我跟我媽@翁虹都是夜貓子…都愈晚愈有精神！」相中可以見到她披著一頭凌亂長髮，眼下出現一對深色眼袋，但仍獲網友大讚非常可愛。
翁虹親自為女兒入行鋪路﹗？
翁虹早前在微博透露親自擔當女兒的形象顧問，及分享一張Crystal穿上露膊晚裝的照片，被指是為女兒Crystal入行鋪路兼造勢，有網民指Crystal有明星媽媽穿針引線，相信入行肯定快人一步，成為人生勝利組。
翁虹女眼大鼻高瓜子臉
14歲的水晶眼大大鼻高高，仲有一張瓜子臉，網友都大讚她「跟媽媽一樣的美」、「可以直接出道了」等。有網友指水晶激似阿嬌（鍾欣潼），亦有網友問水晶是否混血兒？翁虹搞笑回答：「香港混台灣。」
翁虹女靚相集：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]翁虹、[email protected]劉蒔Crystal
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