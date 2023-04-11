翁虹女Crystal顏值大比數拋離第3名沈月 獲封「最美星二代」

翁虹的15歲愛女Crystal（劉蒔）近日在一個網上舉行的「星二代裡顏值最Top你認為是誰」投票活動中，以1萬票數拋離另外6位獲提名的星二代對手，登頂成為網民心目中顏值最高的星二代，連一向有「最美星二代」之稱的邱淑貞女兒沈月，都只能以1千多票數，屈居第三。