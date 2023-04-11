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翁虹女Crystal顏值大比數拋離第3名沈月 獲封「最美星二代」

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翁虹的15歲愛女Crystal（劉蒔）近日在一個網上舉行的「星二代裡顏值最Top你認為是誰」投票活動中，以1萬票數拋離另外6位獲提名的星二代對手，登頂成為網民心目中顏值最高的星二代，連一向有「最美星二代」之稱的邱淑貞女兒沈月，都只能以1千多票數，屈居第三。

翁虹15歲女Crystal愈大愈靚女

翁虹於03年曾與交往僅8個月的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑閃婚，兩年後卻傳出伍偉傑出軌的醜聞，導致這段婚姻離婚收場。07年1月翁虹與美籍華裔商人劉冠廷再婚，同年10月誕下女兒水晶劉蒔（Crystal），轉眼水晶已15歲，繼承了媽咪的優良基因，眼大大鼻高高，仲有一張瓜子臉，從小已顏值極高極甜美，曾被指激似鍾欣潼，仲愈大愈靚女，散發出美少女氣質。

翁虹 不過有不少網民卻將焦點放在翁虹14歲女兒Crystal劉蒔)身上。
翁虹曾在社交網分享一家三口的全家福，網民卻將焦點全放在翁虹女兒Crystal身上，大讚Crystal盡得媽媽的美貌真傳，全身上下都很有明星味。（圖片來源：微博@翁虹）

沈月屈居第3名

在這次「星二代裏顏值最Top你認為是誰」的網上選舉中，除了Crystal以上萬票數領先外，第2名為董潔兒子頂頂，擁有2千多的票數，第3名才是公認為「最美星二代」沈月，擁有1千4百多票。而排行第4的是劉燁一對兒女諾一和霓娜，票數只輸沈月少許。其後獲得提名的星二代，還有鍾麗緹細女張凱琳（Cayla）、胡軍兒子康康和李湘女兒王詩齡。

翁虹 21歲沈月在星二代顏值排行榜中，僅排名第3。
21歲沈月在星二代顏值排行榜中，僅排名第3。（圖片來源：[email protected]
翁虹 排名第2的是董潔兒子頂頂，現年14歲。
排名第2的是董潔兒子頂頂，現年14歲。（圖片來源：小紅書@董潔）
翁虹 劉燁跟法籍太太安娜生下的一對仔女諾一和霓娜，現時分別為12歲及10歲。
劉燁跟法籍太太安娜生下的一對仔女諾一和霓娜，現時分別為12歲及10歲。（圖片來源：微博@劉燁）
翁虹 鍾麗緹細女張凱琳Cayla）現年13歲，亦加入了最美星二代大戰。
鍾麗緹細女張凱琳（Cayla）現年13歲，亦加入了最美星二代大戰。（圖片來源：微博@鍾麗緹Christy）

Crystal獲讚為「星二代的顏值天花板」

Crystal於台北出世，近年不時在社交網分享靚相，又在媽媽翁虹拍片時，擔任解說員，面對鏡頭時獲讚大方又幽默，隨時可以入行，網民都紛紛大讚她是「星二代的顏值天花板」、「跟媽媽一樣的美」、「可以直接出道了」、「這麼多明星孩子，我覺得小水晶最好看」、「15歲就已經很好看了！一看就是個美人胚子」、「大美人又生小美人，一家子美人呀」等等。

翁虹 翁虹一家三口顏值都高。
翁虹一家三口顏值都高，有網友問水晶是否混血兒？翁虹搞笑回答：「香港混台灣。」（圖片來源：微博@翁虹）
翁虹 早前翁虹在家拍片，由Crystal擔任解說員。
早前翁虹在家拍片，由Crystal擔任解說員。（圖片來源：抖音@翁虹）

有專屬粉絲後援會

Crystal在2015年約7歲時，曾隨媽媽翁虹參加江蘇衛視真人騷《加油小當家》，而被人熟悉。Crystal在微博的自我介紹中，也有寫上「《加油小當家》中西美食愛好/研究者」的描述。雖然現時Crystal尚未出道，但已擁有自己專屬的粉絲後援會「大虹-水晶粉絲後援會」。

翁虹 Crystal曾隨媽媽翁虹參加親子真人騷《加油小當家》，而為網民認識。
Crystal曾隨媽媽翁虹參加親子真人騷《加油小當家》，而為網民認識。（圖片來源：《加油小當家》海報）
翁虹早前在微博透露親自擔當女兒的形象顧問，及分享一張Crystal穿上露膊晚裝的照片，似是為女兒Crystal入行造勢。
翁虹早前在微博透露親自擔當女兒的形象顧問，及分享一張Crystal穿上露膊晚裝的照片，似為女兒Crystal入行造勢。（圖片來源：微博@翁虹）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@翁虹、[email protected]、小紅書@董潔、微博@劉燁、微博@鍾麗緹Christy、抖音@翁虹、《加油小當家》海報

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