翁虹女Crystal顏值大比數拋離第3名沈月 獲封「最美星二代」
翁虹15歲女Crystal愈大愈靚女
翁虹於03年曾與交往僅8個月的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑閃婚，兩年後卻傳出伍偉傑出軌的醜聞，導致這段婚姻離婚收場。07年1月翁虹與美籍華裔商人劉冠廷再婚，同年10月誕下女兒水晶劉蒔（Crystal），轉眼水晶已15歲，繼承了媽咪的優良基因，眼大大鼻高高，仲有一張瓜子臉，從小已顏值極高極甜美，曾被指激似鍾欣潼，仲愈大愈靚女，散發出美少女氣質。
沈月屈居第3名
在這次「星二代裏顏值最Top你認為是誰」的網上選舉中，除了Crystal以上萬票數領先外，第2名為董潔兒子頂頂，擁有2千多的票數，第3名才是公認為「最美星二代」沈月，擁有1千4百多票。而排行第4的是劉燁一對兒女諾一和霓娜，票數只輸沈月少許。其後獲得提名的星二代，還有鍾麗緹細女張凱琳（Cayla）、胡軍兒子康康和李湘女兒王詩齡。
Crystal獲讚為「星二代的顏值天花板」
Crystal於台北出世，近年不時在社交網分享靚相，又在媽媽翁虹拍片時，擔任解說員，面對鏡頭時獲讚大方又幽默，隨時可以入行，網民都紛紛大讚她是「星二代的顏值天花板」、「跟媽媽一樣的美」、「可以直接出道了」、「這麼多明星孩子，我覺得小水晶最好看」、「15歲就已經很好看了！一看就是個美人胚子」、「大美人又生小美人，一家子美人呀」等等。
有專屬粉絲後援會
Crystal在2015年約7歲時，曾隨媽媽翁虹參加江蘇衛視真人騷《加油小當家》，而被人熟悉。Crystal在微博的自我介紹中，也有寫上「《加油小當家》中西美食愛好/研究者」的描述。雖然現時Crystal尚未出道，但已擁有自己專屬的粉絲後援會「大虹-水晶粉絲後援會」。
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