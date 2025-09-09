56歲翁虹加拿大酒店撞鬼｜梁思浩瞞足25年驚爆恐怖真相：你身後有個男人！
昨晚（8日）「逆齡女神」翁虹現身靈異節目《直播靈接觸》，竟被主持梁思浩揭開一個隱瞞長達25年的恐怖秘密，場面極度心寒！原來當年翁虹在加拿大酒店房內早已被鬼跟，但全劇組竟無人敢告知她真相，梁思浩更憶述當時開門一刻見到的驚嚇畫面，究竟當年發生了甚麼事？
梁思浩節目驚爆25年前恐怖一幕
節目中，梁思浩突然對翁虹說：「其實當時成組人都知你撞鬼，不過唔敢話你知。」令身旁的翁虹一臉不敢置信。思浩憶述，25年前與翁虹、肥姐沈殿霞、董驃等人到加拿大拍攝電視劇，入住了一間古堡般的酒店，走廊又長又掛滿人頭畫像，氣氛詭異。他猶有餘悸地表示，當時本想去翁虹房間提醒她自己房間有異樣，怎料翁虹開門一刻，他卻清楚見到：「你身後有一位高大嘅外籍男士行過……」思浩怕嚇親翁虹，當下決定隱瞞真相，直到25年後才在節目中公開。他更爆料指當年劇組幾乎人人都撞鬼，肥姐曾被扯走整張被，而他的鞋更被百厭鬼投入幾枚錢幣。
翁虹親述元朗猛鬼學校恐怖經歷
事實上，翁虹本人體質亦相當敏感，容易招惹靈體。她在節目中分享，多年前曾在元朗一間出名的猛鬼荒廢學校拍戲，當時已有過古怪經歷。她憶述：「有晚未到凌晨劇組已經收晒工，第二日再開工時，村民竟然問『你哋噚晚點解拍到咁夜咁嘈』。」劇組明明提早收工，村民卻聽到嘈雜聲，這番話讓當時在場的所有人聽完後都嚇了一大跳，不寒而慄。
網民錯重點激讚翁虹凍齡美貌
雖然節目大爆靈異經歷，氣氛恐怖，但大批網民卻似乎將焦點完全放錯，留言區被對翁虹的讚美瘋狂洗版，一面倒大讚她保養得宜，完全不像56歲。網民紛紛留言：「翁虹好靚、女神翁虹」、「好靚，好高貴」、「大美人，依然好靚女」、「Keep 得好好呀」、「無乜點變樣」。翁虹的逆齡美貌成功搶鏡，魅力絲毫不減當年，成為網民熱議的另一焦點。
節目預告悟能師傅上門同邪靈講數
《直播靈接觸》來到第三季，新增了「師傅上門」環節，為觀眾解決靈異疑難。在今晚（9日）播出的集數中，節目組將派出悟能師傅，親自上門為一名疑似拜錯神而惹到邪靈纏身的女士處理問題。從預告片段可見，師傅將會直接與靈體「講數」，過程驚嚇怪異，場面震撼，絕對不容錯過。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期