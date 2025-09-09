56歲翁虹加拿大酒店撞鬼｜梁思浩瞞足25年驚爆恐怖真相：你身後有個男人！

昨晚（8日）「逆齡女神」翁虹現身靈異節目《直播靈接觸》，竟被主持梁思浩揭開一個隱瞞長達25年的恐怖秘密，場面極度心寒！原來當年翁虹在加拿大酒店房內早已被鬼跟，但全劇組竟無人敢告知她真相，梁思浩更憶述當時開門一刻見到的驚嚇畫面，究竟當年發生了甚麼事？