54歲翁虹素顏上陣拍片 白滑肌膚無懈可擊 捧15歲愛女水晶做接班人
翁虹美貌十年如一日
翁虹是1989年的亞洲小姐冠軍，她於04年開始把演藝發展重心轉移至內地，拍過不少劇集，觀眾都非常好奇，因為已結婚生女的她，樣貌多年沒變如逆齡生長，她早前參與內地劇《寧安如夢》演出時，與同劇只有27歲的白鹿合照時，白滑肌膚與樣貌都沒有被比下去，之後在另一部內地劇《嘉南傳》中，與年輕26年、被讚是「四千年難得一遇美女」的內地女星鞠婧禕同場較量，翁虹同樣秒殺對方，其古裝造型更被內地網民激讚。
零濾鏡拍片講扮靚
早前翁虹與老公及女兒一家三口外出食飯，於餐廳打卡放上社交網，一家都顏值甚高，翁虹甚少皺紋，與坐在身旁女兒似足兩姊妹，難怪被網民封為凍齡美人。日前翁虹再素顏上陣零濾鏡拍片，分享美容護膚秘訣，完全無懼以真面目示人的她表示，年齡對她來說只是一個數字，並認為女人只要有了足夠的智慧、能力與見識，就不需要畏懼任何一個階段，可見翁虹內外兼備，對自己信心十足。不少網民都留言激讚她「又靚又自然」、「完全是逆齡生長」、「仲靚過當選亞姐冠軍時」。
被指後生過胡定欣、楊怡
2018年，翁虹為慶祝五十歲生日及入行30週年，在某香港酒店邀請曾與她在《大唐雙龍傳》合作、同月出生的胡定欣一起慶祝，從相片中可見三人同時戴著Cap帽，散發出少女氣息，不過翁虹看起來比二人更年輕，完全不像已經50歲！翁虹還在微博留言：「大唐雙龍三姝十五年後終於歷史性一刻相聚～開心、無懼淡妝和素顏～沒在怕的感恩歲月對我們的眷顧，若年輕則歲月不老！珍惜感恩。」
曾拍三級片受非議
翁虹畢業於香港演藝學院舞蹈科，89年成為亞姐後即受到亞視力捧，接拍大量電視劇，93年她毅然接拍三級片《擋不住的瘋情》，雖然電影反應熱烈，但卻因亞姐冠軍身份一度受到非議。95年翁虹轉戰台灣市場，簽約金點唱片轉型做歌手，先後推出了三張個人專輯。97年，翁虹返港指無綫劇集如《狀王宋世傑》、《金裝四大才子》及《大唐雙龍傳》。
再婚後家庭美滿
翁虹於03年與交往僅八個月的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑閃婚，婚後分隔兩地，正值事業高峰期的翁虹仍然一有時間就會飛去美國與老公見面。可惜兩年後，卻傳出伍偉傑出軌的醜聞，導致這段婚姻離婚收場。據知男方在離婚後一蚊都沒有給過翁虹。07年1月與美籍華裔商人劉冠廷再婚，同年10月誕下女兒水晶劉蒔（Crystal），轉眼水晶已15歲，遺傳了媽咪的優良基因，從小已顏值極高極甜美，曾被指激似鍾欣潼，仲愈大愈靚女，散發出美少女氣質。
翁虹15歲女劉蒔星味濃
「美魔女」翁虹一家三口幸福美滿，去年翁虹趁結婚15周年，在社交網分享一家三口的全家福，網民卻將焦點放在翁虹女兒Crystal身上，大讚Crystal盡得媽媽的美貌真傳，青春可愛美少女，全身上下都很有明星味。
翁虹親自為女兒入行鋪路！？
翁虹曾在微博透露親自擔當女兒的形象顧問，及分享一張Crystal穿上露膊晚裝的照片，被指是為女兒Crystal入行鋪路兼造勢，有網民指Crystal有明星媽媽穿針引線，相信入行肯定快人一步，成為人生勝利組。
翁虹女眼大鼻高瓜子臉
15歲的水晶眼大大鼻高高，仲有一張瓜子臉，網友都大讚她「跟媽媽一樣的美」、「可以直接出道了」等。有網友指水晶激似阿嬌（鍾欣潼），亦有網友問水晶是否混血兒？翁虹搞笑回答：「香港混台灣。」
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