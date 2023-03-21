54歲翁虹素顏上陣拍片 白滑肌膚無懈可擊 捧15歲愛女水晶做接班人

54歲的翁紅近年在內地劇接劇，無論古裝或時裝劇都駕馭到，歲月並沒有在她的臉上留下痕跡，無論身形與美貌都與89年選亞姐時差不多。日前翁虹素顏上陣拍片分享美容秘訣，她毫不介紹以真面目示人，被網民激讚完全是逆齡生長，翁虹的美貌更延續落下一代，其15歲愛女水晶五官標緻甚有氣質，甚有條件繼承母業。