翁虹結婚15周年晒全家福 14歲女Crystal星味濃成焦點
翁虹日前趁結婚15周年，在社交網分享一家三口的全家福。眼見她戴上頭紗，加上一身反串白色西裝造型，跟老公非常合襯。不過網民卻將焦點放在她14歲女兒Crystal的身上，大讚她星味濃遺傳到媽媽的美貌。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]翁虹
翁虹結婚15周年晒全家福
53歲「美魔女」翁虹在2007年與老公劉冠廷結婚，婚後育有一女劉蒔（Crystal），一家三口幸福美滿。日前翁虹就趁結婚15周年，在社交網分享一家三口的全家福，並留言道：「15年前的今天我們結婚了！ 4個月的交往你就認定我是你的另一半！在我迷茫失落逃避，猶豫不決的時候是你拯救了我對愛情的失望對婚姻的恐懼，你重新讓我解讀了婚姻的意義！我是一個演員，一直在扮演不同的角色演繹他人的人生，是你讓我理解了妻子和母親這兩個獨一無二的角色，我們彼此堅守一份承諾和責任！希望未來我們還有好多個15年一直努力的走下去。感恩相遇相知、相愛相惜、相伴一生。15年水晶婚快樂。」
趁機為女兒入行造勢
不過有不少網民卻將焦點放在翁虹14歲女兒Crystal(劉蒔)身上，大讚Crystal盡得媽媽的美貌真傳，全身上下都很有明星味，是一個青春可愛美少女。而翁虹早前亦在微博透露親自擔當女兒的形象顧問，及分享一張Crystal穿上露膊晚裝的照片，似是為女兒Crystal入行造勢，有網民就指Crystal有明星媽媽穿針引線，相信入行肯定快人一步，成為人生勝利組。