荃灣酒店命案｜翁靜晶驚見Logo藏女人？ 玄學師傅司徒法基發文疑暗串：幻想太多！

荃灣悅來酒店日前發生4死倫常慘案，事件震驚全城，豈料竟意外引發一場案外案！從演藝界轉戰法律界的翁靜晶，前日（27日）突然在社交平台發文，指酒店的熊貓logo竟暗藏一個女人樣，言論一出即時掀起網民熱烈討論。玄學師傅司徒法基今日（29日）更發長文疑似隔空反擊，究竟一個logo為何會引發兩大名人開火？