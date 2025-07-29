荃灣酒店命案｜翁靜晶驚見Logo藏女人？ 玄學師傅司徒法基發文疑暗串：幻想太多！
翁靜晶突發帖文 驚揭熊貓Logo藏女人
慘案發生當日，有「女俠」之稱的翁靜晶在社交網轉發了悅來酒店的熊貓logo，並寫下驚人觀察：「這個logo，看了很久才明白是熊貓。一直都看到是一個女人。除了我之外，還有人看到個女人嗎？」由於時機敏感，加上翁靜晶的特殊身分，這篇帖文瞬間引爆網絡。不少網民紛紛湧入留言區，嘗試從logo中找出她所說的「女人」，令這宗悲劇新聞意外增添了詭異的都市傳說色彩，討論區更出現大量分析圖，試圖解構logo的隱藏影像。
司徒法基發長文反擊：我睇足幾十年都係熊貓
正當網民熱議之際，玄學師傅司徒法基今日（29日）在社交網發長文，分享了一張荃灣悅來酒店外牆照片，疑似暗串翁靜晶的言論。他開宗明義表示：「利申：我不是質疑翁大俠言論…只係我講番自己理據而已。」司徒法基強調自己是荃灣街坊，幾十年來見證酒店落成，更是常客，但從未有過類似聯想：「老老豆豆，個Logo我見足咁多年，不論遠睇，近睇…除非深近視睇到一pat嘢咁⋯否則絕對係一隻『熊貓』咁樣！咁多年都無聽過有人講似女人。」他最後更直指：「可能人的幻想多，就『呼形喝象』吧。」
慘案背景 荃灣悅來酒店4死命案震驚全港
這場logo爭議源於前日（27日）發生在荃灣悅來酒店的倫常慘案。當日一名37歲、曾任職紀律部隊的男子被發現從酒店高處墮下，送院後證實不治。警方其後在酒店一個兩房單位內，再發現其36歲妻子及兩名分別6歲和3歲的兒子倒臥房內，三人均已當場死亡。警方初步將案件列作謀殺及自殺案處理，由於案情嚴重，加上死者一家背景，事件引起社會極大關注，亦令酒店本身成為焦點，才引發後續的logo解讀風波。
網民反應兩極 掀起睇圖大挑戰
翁靜晶與司徒法基的隔空交鋒，令網民反應呈現兩極化。支持翁靜晶的網民表示：「唔講唔覺，一講真係睇到個女人樣！」、「睇到毛管戙，個女人輪廓好清楚」、「信則有，不信則無」。但亦有大批網民力撐司徒法基的說法，狠批翁靜晶穿鑿附會：「純粹係一隻熊貓，唔好諗咁多啦」、「疑心生暗鬼，根本係心理作用」、「對死者家屬係二次傷害，唔應該再消費呢件事」。