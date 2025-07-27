悅來酒店命案｜翁靜晶驚揭酒店Logo藏詭異圖案？網民：越睇越心寒！

今日（27日）凌晨荃灣悅來酒店發生一宗4死倫常慘案，事件震驚全城。正當社會各界關注事件時，由演藝界轉戰法律界的翁靜晶下午突然在社交平台發文，驚爆涉事酒店的Logo一個令人細思極恐的細節，直言自己一直看到的並非熊貓，而是一個女人。帖文一出隨即引爆網民熱議，不少人看過後直呼毛骨悚然，究竟一個熊貓標誌，為何會在此時引發如此巨大的迴響？