悅來酒店命案｜翁靜晶驚揭酒店Logo藏詭異圖案？網民：越睇越心寒！
翁靜晶驚揭悅來酒店Logo詭異巧合
慘劇發生後，翁靜晶今日下午於社交網站分享了一張荃灣悅來酒店的外牆照片，並寫下令人心寒的觀察。她表示自己一直以來都無法將酒店Logo看成熊貓，反而看到的是另一種形象，她寫道：「這個logo，看了很久才明白是熊貓。一直都看到是一個女人。除了我之外，還有人看到個女人嗎？」這番言論在命案發生的敏感時刻拋出，瞬間為事件蒙上一層詭異色彩。翁靜晶的帖文並非單純分享，更像是在詢問大眾是否有同樣的「幻視」，將一個原本可愛的熊貓標誌，與一個神秘的女性形象連結起來，引發網民無限聯想。
荃灣酒店倫常慘案 4死震驚全城
這宗引發全城關注的命案發生在今日凌晨，警方約於清晨4時接報，指一名男子從荃灣悅來酒店高處墮下，倒臥在馬路上，現場留下一攤血跡。救護員到場將墮樓男子送往仁濟醫院搶救，惜最終證實不治。警方其後封鎖酒店調查，並在酒店一個兩房一廳的單位內，再發現一名36歲女子及兩名分別年僅6歲和3歲的男童倒臥在房間內，三人身上均有血跡，當場被證實死亡。警方初步將案件列作謀殺及自殺案處理，慘烈案情令聞者心酸，亦令涉事酒店成為全港焦點。
網民洗版留言嚇壞：睇到單眼少女
翁靜晶的帖文發布後，留言區瞬間被網民洗版，不少人表示被她的觀察嚇壞，紛紛表示認同。有網民留言直指：「我第一眼睇呢張相嘅時候都係咁樣覺得，睇新聞嘅時候呢一張相就係單眼少女。」似乎早已有同樣的感覺。翁靜晶其後更親自回覆網民，進一步解釋這個詭異的視覺現象：
「原來有好多人都睇到係一個長髮女人，仲係單眼的。是的，必須要第一眼就可以看到的，才會看到。而且看到之後，就可能看不到熊貓。」
這番話令更多網民感到心寒，認為這個巧合實在太過離奇，令酒店的熊貓Logo在慘案過後，彷彿被賦予了另一層令人不安的意義。
荃灣悅來酒店4屍命案︱4口家庭背景曝光 原定明天舉家移英 卻一再延遲
港人荃灣酒店Staycation遇3大靈異事件！事主半夜嚇到面青
荃灣悅來酒店4屍命案︱爸爸高處墮斃 妻兒房內證實死亡 親友相擁痛哭 附詳情