悅來酒店命案｜翁靜晶驚揭酒店Logo藏詭異圖案？網民：越睇越心寒！

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今日（27日）凌晨荃灣悅來酒店發生一宗4死倫常慘案，事件震驚全城。正當社會各界關注事件時，由演藝界轉戰法律界的翁靜晶下午突然在社交平台發文，驚爆涉事酒店的Logo一個令人細思極恐的細節，直言自己一直看到的並非熊貓，而是一個女人。帖文一出隨即引爆網民熱議，不少人看過後直呼毛骨悚然，究竟一個熊貓標誌，為何會在此時引發如此巨大的迴響？

翁靜晶驚揭悅來酒店Logo詭異巧合

慘劇發生後，翁靜晶今日下午於社交網站分享了一張荃灣悅來酒店的外牆照片，並寫下令人心寒的觀察。她表示自己一直以來都無法將酒店Logo看成熊貓，反而看到的是另一種形象，她寫道：「這個logo，看了很久才明白是熊貓。一直都看到是一個女人。除了我之外，還有人看到個女人嗎？」這番言論在命案發生的敏感時刻拋出，瞬間為事件蒙上一層詭異色彩。翁靜晶的帖文並非單純分享，更像是在詢問大眾是否有同樣的「幻視」，將一個原本可愛的熊貓標誌，與一個神秘的女性形象連結起來，引發網民無限聯想。

翁靜晶 悅來酒店 有網民附和翁靜晶表示「見到個女人 」，但亦有網民表示100% 係熊貓。（圖片來源：翁靜晶Facebook）
有網民附和翁靜晶表示「見到個女人 」，但亦有網民表示100% 係熊貓。（圖片來源：翁靜晶Facebook）

荃灣酒店倫常慘案 4死震驚全城

這宗引發全城關注的命案發生在今日凌晨，警方約於清晨4時接報，指一名男子從荃灣悅來酒店高處墮下，倒臥在馬路上，現場留下一攤血跡。救護員到場將墮樓男子送往仁濟醫院搶救，惜最終證實不治。警方其後封鎖酒店調查，並在酒店一個兩房一廳的單位內，再發現一名36歲女子及兩名分別年僅6歲和3歲的男童倒臥在房間內，三人身上均有血跡，當場被證實死亡。警方初步將案件列作謀殺及自殺案處理，慘烈案情令聞者心酸，亦令涉事酒店成為全港焦點。

網民洗版留言嚇壞：睇到單眼少女

翁靜晶的帖文發布後，留言區瞬間被網民洗版，不少人表示被她的觀察嚇壞，紛紛表示認同。有網民留言直指：「我第一眼睇呢張相嘅時候都係咁樣覺得，睇新聞嘅時候呢一張相就係單眼少女。」似乎早已有同樣的感覺。翁靜晶其後更親自回覆網民，進一步解釋這個詭異的視覺現象：

「原來有好多人都睇到係一個長髮女人，仲係單眼的。是的，必須要第一眼就可以看到的，才會看到。而且看到之後，就可能看不到熊貓。」

這番話令更多網民感到心寒，認為這個巧合實在太過離奇，令酒店的熊貓Logo在慘案過後，彷彿被賦予了另一層令人不安的意義。

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圖片來源：翁靜晶Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期

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