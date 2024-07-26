翁靜晶爆歐陽炳強晚年娶內地妻遭家暴 暗寸似足何太：識煲湯畀你飲
翁靜晶堅信歐陽炳強無辜
歐陽炳強因1974年的「紙盒藏屍案」入獄28年，早前TVB節目《猜猜我是誰》揭露他已於兩年前已病離世，終年74歲，令這宗案件再次受到外界關注，連《正義迴廊》班底都準備翻拍這宗案件，並搵來MIRROR成員Edan（呂爵安）擔正演出，有傳他將會飾演年輕時的歐陽炳強。
翁靜晶在其新書中深入分析了跑馬地「紙盒藏屍案」的各種疑點，包括關鍵證人陳彬彬和「天降證人」的兩名女子，以及當時的科學鑑證問題，她堅信歐陽炳強並未犯下殺人罪，而是被誤判入獄。
翁靜晶揭歐陽炳強再婚娶內地妻「唔知係咪街市度識」
翁靜晶透露，歐陽炳強在出獄後改名並娶了一名內地女子，她戲稱他們「唔知係咪街市度識」，讓人聯想到曾上《東張西望》接受訪問的何伯與何太的相識過程。原來歐陽炳強前妻張金鳳在他入獄第6年時，已向他提出離婚，歐陽炳強在出獄後找不到妻女，只能選擇在律師樓改名，並跟隨前妻的姓張。翁靜晶更指與他再婚的內地妻身形嬌小，相貌與其前妻十分相似。
翁靜晶爆歐陽炳強冇得「一晚五次」
翁靜晶續指曾獲邀參加歐陽炳強與內地妻在尖沙咀舉行的婚禮，她更透露當時歐陽炳強有個公屋單位，但仍未裝修，於是她訂了兩晚酒店給他們夫妻度蜜月，可惜其妻子在取得香港身份證後便態度突變，開始對他施暴。她指歐陽炳強亦曾在訪問中透露過此事：
「嗰個女人就惡到不得了，先頭就好嬌小，喺街市識咗嗰陣，哇……識煲湯畀你飲咁嘅，結果攞咗香港身份證，住埋入間屋度，就唔係咁嘅樣喇！佢帶朋友嚟，歐陽炳強就一定要匿喺個廚房入面，唔可以畀佢見人嘅，一係就由日鬧到夜。冇『一晚五次』呀，係一次都唔畀佢碰呀！個老婆係唔同佢同床，唔行房嘅！瞓地下！一有人嚟就要佢瞓廳。」
此外，翁靜晶指歐陽炳強在婚後才發現妻子在內地已有子女，並計劃讓他們來港。最終，這段婚姻以離婚告終。歐陽炳強晚年經常需要借錢，她還透露歐陽炳強與詹培忠在獄中相識，詹曾借給他2萬元應急。
網民諗起何伯何太：同類故事不斷重演
網民對歐陽炳強晚年娶內地妻並遭到家暴一家唏噓不已，直言：「同類故事不斷重演」、「人哋後生幾十年肯嫁你，真係愛你咩？」、「娶Li D （呢啲）老婆，結果唔出奇！」、「條路自己揀」、「拎到身份證即離婚，其實好多呢種人」，更有網民直言聯想起何伯及何太，表示：「講緊你呀何伯」、「迷魂湯」。
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翁靜晶曾開直播寸爆囂張何太！出律師信警告 何太未知驚：放馬過來
翁靜晶以法律角度分析「何伯事件」，指出何伯難以取回450萬，引起何太批評翁靜晶兼說：「懷疑佢個律師牌點買嚟嘅。」翁靜晶在自己的YouTube頻道上回應了何太的言論，指有些人認為金錢是一切，但在香港，這種觀念是行不通的，因為香港有廉政公署的存在，法庭也難以被買通。她更出律師信警告何太，但何太仍繼續發表囂張的言論，包括「你這個奸狡女人，放馬過來」和「我等著你」。
揭「一晚五次論」深層含義
何太曾在抖音「千語BB生活錄語」上曾經透露夫妻倆計劃生育，並稱讚何伯「比年輕人還要強」，甚至透露何伯一夜能「行房」五次。翁靜晶就特意拍片以法律形式分析新何太「一晚五次論」的深層含義，指這種言論實際上與確保婚姻「有效」有關。
翁靜晶指出，根據香港法律，夫妻間的性關係是確認婚姻合法性的關鍵。「不要以為男女一結婚就一切OK，婚姻其實可以宣告無效的！條例中有規定，如果夫妻結婚後沒有性行為，婚姻是可以被判定為無效的，只有完成性行為，婚姻才算有效。」
寸爆暗示：「有人好識得法律」
翁靜晶還提到，在香港，除了性行為外，還有其他幾種情況可以導致婚姻被判無效，包括近親婚姻、未成年婚姻以及同性婚姻等。「這真的需要非常熟悉法律的人才明白，原來結婚後還可以申請宣告無效！」她指出，這解釋了為什麼要強調性行為的問題，「因為有人可能擔心老伴實際上沒有能力，那麼婚姻就可能是無效的，這可是大問題，證明有人非常熟悉法律。」