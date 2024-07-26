翁靜晶爆歐陽炳強晚年娶內地妻遭家暴 暗寸似足何太：識煲湯畀你飲

70年代轟動全港的「紙盒藏屍案」近期再成熱話，翁靜晶新作《危險人物2.0》亦有再次探討「紙盒藏屍案」的疑點及其後續，日前她出席書展座談會時，更大爆歐陽炳強出獄後的生活，其中他再婚娶內地妻並遭到家暴一事，就引起網民熱議。

