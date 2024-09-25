翁靜晶直播爆料「何太」仲未離婚列3大特徵曾被行政拘留
翁靜晶尋找「何太」下落曾犯1事被行政拘留
翁靜晶透露，她正在幫助一位名叫何志華（華哥）的男士尋找其妻子「華嫂」的下落。何志華原本居住於廣東陽江，而「華嫂」則於同年6月出生。儘管「華嫂」不育，但這並未影響她與何生的婚姻。2018年，「華嫂」多次使用雙程證往來香港，但自2019年起行為開始變得古怪，甚至將戶口從陽江遷至湛江。「華嫂」曾於去年2月在湛江的一家生殖科診所就診，希望能有孩子。然而，翁靜晶轉述華哥的話，勸「華嫂」不要再賭博，因為她曾因此在湛江被行政拘留。
「華嫂」婚姻狀況涉重婚、虛報年齡
翁靜晶透露，何志華堅稱他與「華嫂」尚未離婚，兩人在正式文件上仍是夫妻。有消息指「華嫂」在香港已再婚，這理論上需要取消其內地戶籍。「你結咗一次定兩次呀？」翁靜晶質疑。她還提到，有個與「華嫂」同名同姓的人住在隔壁村，常被誤認為是「華嫂」。「啲人仲搵錯佢，話『呢個係華嫂』……點會係華嫂呢？同你同一個名嗰個呢，係做成衣架嘛。佢個戶口仲係農民戶口，你唔係啦嘛，你轉咗城鎮戶口啦嘛」。翁靜晶指出，「華嫂」與這位「朋友」的年齡也不同，「華嫂」1980年出生，而「朋友」則是1971年出生，翁靜晶之後忽然尋找「河馬公仔」。
翁靜晶呼籲「華嫂」回華哥身邊：會穿煲㗎喎
翁靜晶呼籲「華嫂」應該回到華哥身邊，並透露華哥已經拿到暫住證，搬到深圳福田：「身份證呀，雙程證呀啲number係唔會變架嘛。如果有人拎晒呢啲資料寫信去入境處，又或者走去問婚姻註冊處，咁應該會穿煲㗎喎。我希望你啲手續搞清楚佢啦」。翁靜晶的直播不僅揭露了「華嫂」的神祕身份，也引發了廣泛的討論和關注。
網友：唔好得罪翁大狀
不少網友對於「呢位何太」嘅出現，感到驚訝：「劇情係咪進入直路啦」「何馬今次玩完了」「又買花生」「東張一早應該搵俠女幫手啦..」「世界嘅人可以得罪,但係唔好得罪翁大狀」。
與何太有牙齒印 翁靜晶分析「一晚五次」含義
何太同大律師翁靜晶一向有牙齒印，翁靜晶今年6月在YouTube頻道「危險人物2.0」上，對何太的「一晚五次」言論進行了深入分析。她首先戲謔地質疑：「一晚起身五次去小便？為何要這樣說呢？為何要把這種能力誇大呢？」翁靜晶接著解釋說，這種言論實際上與確保婚姻「有效」有關。
翁靜晶指出，根據香港法律，夫妻間的性關係是確認婚姻合法性的關鍵。「不要以為男女一結婚就一切OK，婚姻其實可以宣告無效的！條例中有規定，如果夫妻結婚後沒有性行為，婚姻是可以被判定為無效的，只有完成性行為，婚姻才算有效。」
串爆暗示：「有人好識得法律」
翁靜晶還提到，在香港，除了性行為外，還有其他幾種情況可以導致婚姻被判無效，包括近親婚姻、未成年婚姻以及同性婚姻等。「這真的需要非常熟悉法律的人才明白，原來結婚後還可以申請宣告無效！」她指出，這解釋了為什麼要強調性行為的問題，「因為有人可能擔心老伴實際上沒有能力，那麼婚姻就可能是無效的，這可是大問題，證明有人非常熟悉法律。」
翁靜晶串爆囂張何太
翁靜晶在自己的YouTube頻道上回應了何太的言論，她戲謔地詢問「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我想問有得賣嗰個人係邊度有得買呀？我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」她進一步指出，有些人認為金錢是一切，但在香港，這種觀念是行不通的，因為香港有廉政公署的存在，法庭也難以被買通。
翁靜晶：有啲人咩都唔驚，係最驚窮
翁靜晶分享了她的觀點，認為成功的定義不應該只由金錢來衡量，而是應該由社會給予的評價來定義。「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，因為佢哋窮到怕喇，佢哋唔可以再俾自己去返嗰個位度，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢，唔係我哋所可以明白，佢哋經歷嘅慘況唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」
翁靜晶出律師信警告何太囂張稱：放馬過來
翁靜晶強調對何太無敵意，不會仇恨她，更猜測對方可能有好可憐嘅歷史，不過翁靜晶再講：「我做嘢通常先禮後兵，你哋講得啱，我會做一個制衡措施，出律師信之後，如佢選擇行善良嘅路，唔好害人，好好對待人哋嘅家人，咁就未必有下一着，否則好過份，仍然傷害其他人，我出咗第一封信，我隨時可行下一步。」何太繼續發表囂張的留言，包括”你這個奸狡女人，放馬過來”和”我等著你”。許多網民都在等待看她的下場。